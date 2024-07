Vorschau: Das EM-Finale zwischen Spanien und England

Während der Europameisterschaft 2024 haben wir euch an jedem Spieltag eine Vorschau auf die bevorstehenden Begegnungen verfasst, die natürlich am letzten Tag des Turniers...

Während der Europameisterschaft 2024 haben wir euch an jedem Spieltag eine Vorschau auf die bevorstehenden Begegnungen verfasst, die natürlich am letzten Tag des Turniers nicht fehlen darf. Wir blicken auf das große Finale der EURO 2024 zwischen England und Spanien.

Spanien – England

14. Juli 2024, 21:00 Uhr, Finale, Berlin

Spanien war die beste Mannschaft bei dieser Europameisterschaft und wird auch gegen England als Favorit ins große Endspiel gehen. Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente setzte sich im Halbfinale gegen Frankreich mit 2:1 durch, wobei alle drei Treffer in den ersten 25 Minuten fielen. Nach einer schnellen Führung der Franzosen durch Kolo Muani erzielte Lamine Yamal ein traumhaftes Weitschusstor und Dani Olmo sorgte nur vier Minuten später für die 2:1-Führung, die die Spanier schließlich über die Zeit brachten.

Die Engländer setzten sich mit dem gleichen Ergebnis gegen die Niederlande durch, wobei Joker Ollie Watkins kurz vor Ende der regulären Spielzeit den Siegtreffer erzielte und die Three Lions damit vor einer weiteren Verlängerung bewahrte, was im Hinblick auf die Fitness der Mannschaft nicht unwichtig werden sollte. Damit sind die Engländer zum zweiten Mal in Folge in einem EM-Finale. Bei der Europameisterschaft 2021 verlor man das Endspiel im Elfmeterschießen, da Rashford, Sancho und Saka ihre Strafstöße vergaben. Dieses Jahr konnte man das Trauma vom Punkt schon ein wenig ad acta legen, denn gegen die Schweiz zeigte man sich bei der Entscheidung vom Punkt souverän.

Mittelstürmer Harry Kane jubelte nach dem Finaleinzug in die Kamera. Er sprach davon, dass seine Mannschaft Geschichte geschrieben hat und dass es ein sehr schweres Turnier war.“ Was das schwere Turnier angeht, da hatte er recht – denn bis zum Halbfinale konnten die Engländer gar nicht überzeugen und zeigten einen viel zu vorsichtigen, pragmatischen Fußball, der nur darauf aufgebaut war keinen Treffer zu kassieren.

Im Semifinale gegen die Niederländer sah man aber plötzlich eine gänzlich andere Mannschaft. Bis auf die beiden Innenverteidiger und Außenverteidiger Trippier sah man eine extrem fluide Mannschaft. Die Spieler wechselten ständig ihre Positionen, was für die Mannorientierungen der Niederländer problematisch wurde. Es war ein seltsames Bild, da man im Vergleich zu den anderen schwachen Spielen nun eine spannende Truppe sah, die nach einer Taktikumstellungen einen interessanten und modernen Fußball aufs Feld brachte.

Das macht zumindest Hoffnung, dass wir ein interessantes Endspiel sehen werden, in dem nicht nur die Spanier spielerisch überzeugen. Die Spanier gewannen alle bisherigen sechs Spiele in diesem Turnier und wären bei einem weiteren Sieg die zweite Mannschaft überhaupt, die bei einer EM oder WM den Titel mit sieben Siegen holen kann. Nur Brasilien schaffte bei der Weltmeisterschaft 2002 dieses Kunststück. Bei Spanien kehren Robin Le Normand und Dani Carvajal nach ihren Sperren wieder in die Mannschaft zurück.

Das letzte Mal bei einer Europameisterschaft trafen die beiden Mannschaften im Jahr 1996 zusammen. Damals setzte sich Spanien im Elfmeterschießen durch. Die letzten beiden Begegnungen der beiden Teams fanden in der Nations-League-Gruppenphase im Jahr 2018 statt. England verlor zunächst das Heimspiel mit 1:2, ehe man einen 3:2-Auswärtssieg feierte.

