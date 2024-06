Vorschau: Das Revival vom EM-Semifinale 2021

Auch heute haben wir eine Vorschau auf die bevorstehenden Spiele der Europameisterschaft 2024. Wir freuen uns ganz besonders auf das Abendspiel, denn in der...

Auch heute haben wir eine Vorschau auf die bevorstehenden Spiele der Europameisterschaft 2024. Wir freuen uns ganz besonders auf das Abendspiel, denn in der Gruppe B treffen Spanien und Italien aufeinander!

Slowenien – Serbien

Donnerstag, 20. Juni 2024, 15:00 Uhr, Gruppe C, München

Slowenien erkämpfte sich im ersten Spiel gegen Dänemark als Außenseiter ein 1:1-Unentschieden und Trainer Matjaž Kek wird nicht viele Gründe haben taktische und personelle Veränderungen vorzunehmen. Da auch keine Spieler verletzt oder gesperrt sind, rechnen wir heute mit der gleichen Aufstellung wie im ersten Gruppenspiel. Das bedeutet unter anderem, dass Sturm-Legionär Gorenc-Stankovic voraussichtlich zunächst auf der Bank sitzen wird. Im Sturm der Slowenen wird neben Sporar wieder der Ex-Salzburger Benjamin Sesko stürmen.

Serbien kann ebenfalls fast aus dem Vollen schöpfen, hat aber mit Filip Kostic einen angeschlagenen Spieler in den Reihen und es ist noch nicht zu hundert Prozent fix, dass er im linken Mittelfeld starten wird. Dusan Tadic darf sich Chancen auf einen Starteinsatz machen, nachdem er im ersten Spiel nur von der Bank kam. Bei der 0:1-Niederlage gegen England waren die Serben in der ersten Halbzeit das klar schwächere Team, nutzten danach aber die Passivität der Engländer aus und drückten die Three Lions phasenweise in den eigenen Strafraum hinein. Ein Tor sollte aber trotzdem keines mehr fallen und da England den 1:0-Vorsprung über die Zeit brachte, wird Serbien heute unbedingt punkten müssen.

Dänemark – England

Donnerstag, 20. Juni 2024, 18:00 Uhr, Gruppe C, Frankfurt

Beide Mannschaften werden mit ihren Leistungen in der ersten Runde nur bedingt zufrieden sein. Die Engländer wurden gegen Serbien in den ersten 45 Minuten ihrer Favoritenrolle gerecht, doch wurden dann wieder einmal zu passiv und waren darauf bedacht den Vorsprung über die Zeit zu bringen, was durchaus schiefgehen hätte können. Southgate lässt wieder einmal einen sehr pragmatischen Fußball spielen und die individuell glänzend besetzte Mannschaft konnte oder durfte ihre PS nicht auf die Straße bekommen. Luke Shaw ist heute Englands einziger Verletzter und wird vermutlich wieder durch Trippier ersetzt werden. Man kann davon ausgehen, dass Southgate der selben Elf sein Vertrauen schenken wird.

Für Dänemark gilt ähnliches wie für England, zumindest was die steigende Passivität in der zweiten Halbzeit betrifft. Die Mannschaft von Coach Kasper Hjulmand ging gegen Slowenien schnell in Führung, musste aber in der 77. Minute den Ausgleich hinnehmen, was die Ausgangslage vor dem Gruppenspiel gegen England sicherlich komplizierter macht. Die beiden Teams trafen übrigens schon bei der Europameisterschaft 2021 aufeinander. Nach 90 Minuten stand es im Halbfinalspiel 1:1, sodass die Engländer erst in der Verlängerung durch einen Treffer von Harry Kane in der 104. Minute den Finaleinzug fixierten.

Spanien – Italien

Donnerstag, 20. Juni 2024, 18:00 Uhr, Gruppe B, Gelsenkirchen

Sowohl Spanien als auch Italien starteten mit Auftaktsiegen in die Europameisterschaft 2024. Spanien setzte sich dank einer fulminanten Schlussphase in der ersten Halbzeit mit 3:0 durch, wobei die Treffer allesamt zwischen der 29. Minute und dem Pausenpfiff fielen. Ein Ergebnis, das auch angesichts der Expected-Goal-Zahlen von 2.01:2.38 sicherlich zu hoch ausfiel. Auffallend bei den Spaniern war in erster Linie das starke Umschaltspiel und hohe Tempo bei den Vorstößen nach vorne. Mittelstürmer Alvaro Morata musste gegen Kroatien verletzt ausgewechselt werden, sollte aber heute wieder in der Startaufstellung stehen.

Italien startete mit einem kleinen Schock in die Europameisterschaft, denn man erhielt bereits nach 22 Sekunden ein Gegentor, was als das schnellste Tor in der Geschichte der Europameisterschaften einging. Die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti erholte sich aber recht schnell von diesem Schock und drehte die Partie bis zur 16. Minute komplett um. Auch hier gilt aber wieder, dass die erste Hälfte wesentlich besser und dominanter gehandhabt wurde und man in den zweiten 45 Minuten zu passiv wurde. Der Klassenunterschied war zwar weiterhin sichtbar, aber viel Werbung machte die Squadra Azzurra nicht für sich.

So wie England gegen Dänemark trafen auch Spanien und Italien im Halbfinale der EM 2021 aufeinander, das die Italiener nach einem 1:1 im Elfmeterschießen mit 4:2 für sich entschieden.

