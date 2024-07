Vorschau: Der erste Finalist der EURO 24 wird ermittelt

Heute wird der erste Finalist der Europameisterschaft 2024 ermittelt. Spanien trifft auf Frankreich und auf den Sieger der Begegnung wartet im Finale der Gewinner...

Heute wird der erste Finalist der Europameisterschaft 2024 ermittelt. Spanien trifft auf Frankreich und auf den Sieger der Begegnung wartet im Finale der Gewinner des Spiels zwischen England und den Niederlanden. Wir haben auch heute eine kompakte Vorschau für euch!

Spanien – Frankreich

Dienstag, 9.7. 2024, 21:00 Uhr, Halbfinale

Frankreich hat es geschafft ins Halbfinale vorzustoßen ohne einen einzigen Treffer aus dem Spiel heraus zu schießen. Im ersten Gruppenspiel gegen Österreich gewannen Les Bleus aufgrund eines Eigentors, gegen die Niederlande trennte man sich anschließend mit einem torlosen Unentschieden und beim 1:1 gegen Polen fiel der Treffer aus einem Strafstoß. Beim 1:0-Sieg gegen Belgien im Achtelfinale erzielte Jan Verthongen ein Eigentor und gegen Portugal setzte man sich im Elfmeterschießen durch, nachdem in 120 Minuten kein Treffer fallen sollte. Angesichts der individuellen Offensivqualität in der Mannschaft ist das schon ein kleines Kunststück und zu einem kleinen Teil wohl auch Pech bzw. Varianz, zu einem großen Teil aber dem Pragmatismus von Didier Deschamps geschuldet, der wie schon so oft eher darauf bedacht ist keinen Gegentreffer zu bekommen. Eine unglaubliche Statistik ist, dass die Franzosen von allen Euro-Teilnehmern die wenigsten Dribblings bei diesem Turnier haben. 4.2 Dribblings pro 90 Minuten bringen den letzten Platz in dieser Wertung – und das bei einer Mannschaft, die Spieler wie Dembele und Mbappe zur Verfügung hat.

Spanien wusste in dieser Hinsicht sicherlich mehr zu überzeugen und zeigte doch etwas mehr Spektakel als die Franzosen. Gegen Kroatien und Georgien gewann man mit jeweils drei Toren Unterschied, die Spiele gegen Italien, Albanien und Deutschland wurden letztendlich mit einem Tor Unterschied entschieden, wobei man gegen die Deutschen im Viertelfinale in die Verlängerung musste und ein Treffer von Mikel Merino knapp vor dem Elfmeterschießen das Schicksal der Gastgeber besiegelte. Die Spanier bezahlten den Sieg allerdings auch recht teuer, denn gegen Frankreich werden wohl drei Spieler ausfallen. Robin Le Normand und Dani Carvajal sitzen eine Sperre ab, während Pedri wahrscheinlich aufgrund einer Knieverletzung heute pausieren muss. Nacho und Jesus Navas werden voraussichtlich statt den beiden gesperrten Spielern auflaufen. Statt Pedri hätte sich der Super-Joker Dani Olmo einen Platz in der Startaufstellung verdient, zumal er mit zwei Toren und zwei Torvorlagen einer der torgefährlichsten Spieler dieser Europameisterschaft ist.

Das letzte Mal trafen die beiden Teams im Nations League Finale am 10. Oktober 2021 aufeinander, das Frankreich mit 2:1 für sich entschied. Die letzte Begegnung zwischen den beiden Teams bei einem Großereignis fand im EM-Viertelfinale 2012 statt, das Spanien mit 2:0 gewann.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Spanien und Frankreich findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt es ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.