Vorschau: Die finalen Spiele vom 2. Gruppenspieltag

Auch heute blicken wir wieder auf die bevorstehenden Partien in der Europameisterschaft und liefern euch eine kompakte Vorschau auf die drei Spiele.

Georgien – Tschechien

Samstag, 22. Juni 2024, 15:00 Uhr, Gruppe F, Hamburg

Nach dem ersten Gruppenspieltag stehen beide Mannschaften mit leeren Händen da. Dabei hätte das nicht unbedingt sein müssen, denn sowohl Georgien als auch Tschechien zeigten überraschend starke Leistungen. Georgien hielt eine unterhaltsame und intensive Partie gegen die Türkei lange Zeit offen und kam nach einem Traumtor des ehemaligen Rapid-Abwherspielers Mert Mülder nur fünf Minuten später dank eines Treffers von Metz-Legionär Mikautadze zum Ausgleich. Am Ende verlor man auch wegen eines späten Gegentors tief in der Nachspielzeit mit 1:3 und insgesamt geht der Sieg der Türkei, die mit 3.01:1.37 auch die besseren xG-Werte aufwies, in Ordnung. Georgien bewies aber, dass sie viel Unterhaltung und interessante Spiele sorgen können und die beiden restlichen Gruppengegner werden vorgewarnt sein.

Noch wesentlich knapper ging es beim Spiel von Tschechien gegen Portugal zu. Tschechien ging überraschend nach etwas mehr als einer Stunde in Führung und hätte nach einem Gegentor ein Unentschieden fast über die Zeit gebracht. In der Nachspielzeit sorgte der Favorit aber mit dem Treffer zum 2:1 für die Entscheidung, wobei Cristiano Ronaldo und Co. Glück mit dem Schiedsrichter hatte, der in einer Aktion vor dem Treffer ein Foul übersah.

Beide Mannschaften haben keine verletzten oder gesperrten Spieler zu beklagen und wir könnten die gleichen Startaufstellungen sehen wie am ersten Spieltag.

Türkei – Portugal

Samstag, 22. Juni 2024, 18:00 Uhr, Gruppe F, Dortmund

Am frühen Abend dürfen wir uns auf eine hochinteressante Partie einstellen, denn die Türkei zeigte in der ersten Begegnung gegen Georgien einen tollen Offensivfußball, bei dem vor allem Real-Talent Arda Güler in mehreren Szenen zauberte. Portugal wiederum tat sich gegen die defensiv agierenden Tschechen schwer und könnte heute mehr offene Räume vorfinden. Obwohl der Gegner individuell besser besetzt ist als Tschechien, könnte die Spielanlage den Portugiesen sehr liegen und man darf gespannt sein, ob sie nach der Partie ihre Mitfavoritenrolle auf den Titel ausbauen konnten.

Die Türkei feuerte von allen Mannschaften am ersten Spieltag die meisten Schüsse ab (22) und kam auch auf den höchsten offensiven xG-Wert. Beeindruckend dabei ist, dass insgesamt elf verschiedene Spieler einen Schuss abgaben. Das schaffte ansonsten nur Deutschland im Eröffnungsspiel gegen Schottland.

Belgien – Rumänien

Samstag, 22. Juni 2024, 21:00 Uhr, Gruppe F, Köln

Dass Belgien nach dem ersten Spieltag in der Tabelle drei Punkte hinter Rumänien zurückliegt und eine um vier Tore schlechtere Tordifferenz aufweist, hätten wohl auch die wenigsten gedacht. Belgien kam zwar im Spiel gegen die Slowakei auf den besseren xG-Wert (1.70:0.57), schaffte es aber nicht den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Die Slowakei liegt im FIFA-Ranking 42 Plätze hinter Belgien und es gelang vorher noch nie einer Mannschaft bei so einem großen Rating-Unterschied bei einer Europameisterschaft einen Sieg einzufahren. Tedesco steht seit Februar 2023 an der Seitenlinie der Belgier und musste nach 15 Spielen ohne Niederlage nun ausgerechnet beim EM-Eröffnungsspiel eine Niederlage einstecken.

Rumänien schrieb in anderer Hinsicht am ersten Spieltag Geschichte, denn das Land gewann zum ersten Mal bei einem Großereignis mit drei Toren Unterschied. Sie zeigten sich dabei gegen die Ukraine sehr effizient, da sie aus neun Schüssen, die kumuliert einen xG-Wert von 1.2 aufweisen, gleich drei Tore erzielten. Die beiden Mannschaften treffen das erste Mal bei einer EM-Endrunde aufeinander. Das letzte Aufeinandertreffen fand bei einem Freundschaftsspiel vor rund zwölf Jahren in Bukarest statt, das Rumänien mit 2:1 für sich entschied.

