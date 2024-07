Vorschau: Frankreich trifft auf Belgien, Slowenien hofft auf Sensation

Auch heute blicken wir für euch auf die bevorstehenden Achtelfinalspiele! Um 18:00 Uhr treffen die Belgier auf den Favoriten aus Frankreich, ehe Portugal um...

Auch heute blicken wir für euch auf die bevorstehenden Achtelfinalspiele! Um 18:00 Uhr treffen die Belgier auf den Favoriten aus Frankreich, ehe Portugal um 21:00 Uhr gegen Slowenien seine Favoritenrolle unter Beweis stellen kann.

Frankreich – Belgien

Montag, 01. Juli 2024, 18:00 Uhr, Achtelfinale, Düsseldorf

Frankreich landete überraschend in der Österreich-Gruppe auf Platz 2. Nachdem Kylian Mbappe und seine Mannschaftskollegen gegen die Mannschaft von Ralf Rangnick gewannen, kamen Les Bleus anschließend gegen die Niederlande und überraschender Weise auch gegen Polen nicht über ein Unentschieden hinaus. Enttäuschend war in der Gruppenphase insbesondere die Offensivleistung. Gegen Österreich reichte ein Wöber-Eigentor zum Sieg, gegen die Niederlande fiel gar kein Treffer und gegen Polen das einzige Tor nach einem Strafstoß.

Auch Belgien bekleckerte sich in der Gruppenphase nicht mit viel Ruhm. Zum Auftakt verlor der Gruppenfavorit überraschend gegen die Slowakei, die gestern nach einem harten Fight gegen die Three Lions und einem spektakulären Last-Minute-Ausgleich von Bellingham in der Verlängerung aus dem Turnier flog. Danach gewann man gegen Rumänien mit 2:0, ehe das letzte Gruppenspiel gegen die Ukraine mit einem 0:0-Unentschieden endete. Dies hatte zur Folge, dass alle vier Mannschaften der Gruppe E vier Punkte auf dem Konto hatten. Die Belgier landeten hinter Rumänien und vor der Slowakei und der Ukraine auf Platz 2.

In diesem Spiel treffen also zwei Teams aufeinander, die bisher noch einiges schuldig geblieben sind. Während bei Frankreich alle Spieler fit sind, sind bei Belgien mit Axel Witsel und Thomas Meunier zwei Akteure fraglich. Dodi Lukebakio kehrt bei den Belgiern nach seiner Sperre wieder in die Mannschaft zurück und sollte wieder statt Leandro Trossard als Rechtsaußen starten.

Portugal – Slowenien

Montag, 01. Juli 2024, 18:00 Uhr, Achtelfinale, Frankfurt

Slowenien erwischte mit England, Dänemark und Serbien keine einfache Gruppe, qualifizierte sich aber mit drei Punkten für das Achtelfinale. Dabei bewies die Mannschaft von Trainer Matjaz Kek, dass sie schwer zu schlagen sind, denn alle drei Spiele endeten mit einem torlosen Unentschieden. Portugal kann hingegen nicht behaupten in diesem Turnier noch ungeschlagen zu sein. Nach zwei Siegen gegen Tschechien und die Türkei verlor man im letzten Gruppenspiel überraschend gegen erfrischend aufspielende Georgier mi 0:2, was die bis dahin größte Überraschung bei dieser Europameisterschaft war. Portugal war allerdings schon fix als Gruppensieger qualifiziert und schonte zahlreiche Stammspieler. Rafael Leao musste aufgrund einer Sperre pausieren und wird heute wieder in der Startelf stehen.

Vor einigen Monaten trafen die beiden Teams in einem Freundschaftsspiel aufeinander, das Slowenien mit 2:0 gewann. Damals traten die Portugiesen jedoch nicht in Bestbesetzung an und schonten mehrere Stammspieler. Slowenien wird versuchen so lange wie möglich ohne Gegentor zu bleiben. Viel Laufarbeit, Disziplin im Spiel gegen den Ball und eine große Kompaktheit werden dabei im Fokus stehen. Im Sturm hofft man, dass Benjamin Sesko seinen ersten Treffer bei dieser Europameisterschaft erzielen wird.

Portugal-Trainer Roberto Martinez weiß was ihn erwartet: „“Ich denke, jeder weiß, was Slowenien in den drei Spielen geleistet hat. Wir kennen sie gut aus dem Spiel im März, und es war keine Überraschung für uns zu sehen, warum sie gegen England eine weiße Weste hatten. Sie haben eine gut organisierte Mannschaft, und das ist ein großes Lob für die Arbeit des Trainers. Wir alle wissen, welche individuellen Qualitäten sie haben und dass sie in der Lage sind, mit schnellen Angriffen viel zu erreichen. Sie sind ein sehr komplettes Team, also müssen wir unser Bestes geben.“

Der Slowenien-Trainer Matjaz Kek über das bevorstehende Spiel gegen Portugal: „Ich hoffe nur, dass die Jungs entspannt und konzentriert bleiben. Wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Portugal ist einer der Favoriten auf den Sieg bei dieser EURO. Aber wir wollen ein gutes Ergebnis und kümmern uns nicht zu sehr darum, wie wir auf dem Spielfeld aussehen. Ich erwarte, dass wir in bestimmten Momenten ‚leiden‘ werden. So wie es jetzt aussieht, ist jeder für dieses Spiel bereit.“