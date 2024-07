Vorschau: Historische Aufgabe für österreichische Nationalmannschaft

Heute freuen wir uns besonders auf den EM-Spieltag, denn neben der Begegnung zwischen Niederlande und Frankreich wartet das Achtelfinalspiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen die...

Heute freuen wir uns besonders auf den EM-Spieltag, denn neben der Begegnung zwischen Niederlande und Frankreich wartet das Achtelfinalspiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen die Türkei auf uns. Wir haben wie immer eine kompakte Vorschau für euch! Im Laufe des Tages werden wir uns noch etwas genauer den offenen Fragen bezüglich des Österreich-Spiels widmen.

Rumänien – Niederlande

Dienstag, 02. Juli 2024, 18:00 Uhr, Achtelfinale, München

Nach der überraschenden Niederlage gegen Österreich landeten die Niederlande nur auf Platz 3 in der Gruppe D, qualifizierten sich aber als einer der drei besten Gruppendritten für das Achtelfinale. Obwohl man auf einen Gruppenersten trifft, ist man heute der große Favorit, da sich Rumänien überraschend vor Belgien durchsetzte. In der Gruppe E hatten nach dem letzten Spieltag alle vier Mannschaften vier Punkte und es musste die Tordifferenz entscheiden. Hier hatten die Rumänen dank des klaren Siegs gegen die Ukraine die Nase vorne.

Niederlande erspart sich also die Partie gegen Belgien und die niederländischen Fans in den sozialen Netzwerken sprachen scherzhaft von „Koeman-Masterclass“, weil er seine Mannschaft in den einfacheren Turnierzweig brachte. In der K.o.-Phase müssen sich die Niederländer besonders in der Defensive etwas steigern, wo mit van Dijk, Aké, und de Vrij prinzipiell extrem starke Spieler vorhanden sind. Das Problem begann aber schon im Mittelfeld, wo man das Fehlen von Frenkie de Jong und Teun Koopmeiners deutlich spürte.

Bei den Rumänen ist Linksverteidiger Nicusor Bancu gesperrt, die Niederländer können auf alle Spieler zurückgreifen. In den letzten vier direkten Duellen gingen die Niederländer stets als Sieger hervor und schossen zudem in den letzten drei direkten Duellen immer mindestens drei Tore. Doch Statistiken sind natürlich nicht alles, denn auch Österreich wartete lange auf einen Sieg im direkten Duell, ehe in der K.o.-Phase der überraschende 3:2-Sieg gefeiert wurde. Aus österreichischer Sicht ist die Partie natürlich besonders interessant, da die Mannschaft von Ralf Rangnick, sofern sie sich gegen die Türkei durchsetzt auf den Sieger dieser Begegnung treffen wird. Hier darf man auch den Modus hinterfragen, denn es ist nicht besonders elegant gelöst, dass Mannschaften einer Gruppe schon nach einer K.o.-Runde wieder aufeinandertreffen können.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Rumänien und den Niederlanden findet ihr bei wettbasis.com

Österreich – Türkei

Dienstag, 02. Juli 2024, 21:00 Uhr, Achtelfinale, Leipzig

Auf dieses Spiel fiebern die österreichischen Fans seit einer Woche hin. Nach dem fulminanten Gruppensieg ist es an der Zeit Historisches zu schaffen und endlich wieder einmal ein K.o.-Duell bei einem Großereignis zu gewinnen. Sieht man sich die Leistungen der beiden Mannschaften in den Gruppenphasen an, dann ist die österreichische Nationalmannschaft bei den Buchmachern zurecht der Favorit. Nach der knappen Auftaktniederlage gegen Frankreich zeigte man gegen Polen und insbesondere gegen die Niederlande sehr starke Mannschaften und holte sogar sensationell den Gruppensieg.

Beide Mannschaften müssen gesperrte Spieler vorgeben, wobei die Ausfälle die Türkei härter treffen. Ralf Rangnick muss auf Patrick Wimmer wegen eine Gelbsperre verzichten und zahlreiche weitere Spieler sind mit einer gelben Karte vorbelastet, was aber heute in den taktischen Überlegungen wohl eine untergeordnete Rolle spielen wird. Dass Gernot Trauner nicht fit ist, ist natürlich schade, wobei Österreich auf dieser Position mit Danso, Lienhart, Wöber und gegebenenfalls auch Querfeld sowohl qualitativ als auch quantitativ stark besetzt ist.

Die Türkei muss allerdings auf ihren Kapitän Hakan Calhanoglu verzichten, der sich im Spiel gegen Tschechien seine zweite gelbe Karte abholte. Dies bedeutet alleine schon bei Standardsituationen einen Nachteil für die Mannschaft von Vincenzo Montella, da es weltweit nicht viele bessere Standard-Schützen gibt. Calhanoglu ist zudem als Antreiber auf dem Platz für seine Mannschaft ebenfalls sehr wichtig. Mit Samet Akaydin ist zudem ein Innenverteidiger gesperrt, der bei allen drei Spielen in der Startaufstellung stammt. Allerdings kommt mit Abdülkerim Bardakci ein gesperrter Innenverteidiger zurück in die Mannschaft. Bardakcı ist insbesondere bei offensiven Standardsituationen sehr gefährlich und steuerte in der Saison 2023/24 bewerbsübergreifend sieben Treffer bei.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Österreich und der Türkei findet ihr bei wettfreunde.net