Vorschau: Italien trifft auf den Underdog, Gruppe-B-Spitzenduell in Berlin

Heute findet der erste „Großkampftag“ bei der UEFA EURO 2024 statt. Die Gruppen A und B finalisieren ihre ersten Partien. Wir haben uns die Spiele im Detail angesehen und liefern euch eine Vorschau auf den spannenden EM-Samstag!

Ungarn – Schweiz

Samstag, 15. Juni 2024, 15:00 Uhr, Gruppe A, Köln

Wenn Ungarn auf die Schweiz trifft, war für die Magyaren zuletzt nicht sonderlich viel zu holen. Seit Beginn der 90er-Jahre gab es neun Duelle zwischen diesen beiden Mannschaften und nur ein einziges Mal konnten sich die Ungarn durchsetzen. Die letzten drei direkten Duelle gingen an die Schweiz.

Während die Schweizer allerdings sehr beständig in ihren Leistungen sind und sich nach und nach in Europas „zweiter Reihe“ etablierten, hatte Ungarn auch ausgesprochen schwierige Zeiten zu durchleben, die mittlerweile allerdings passé sein dürften. Die Mannschaft des italienischen Trainers Marco Rossi hat sich in den letzten Jahren massiv verbessert und stellt auch dieses Jahr eine spannende Mannschaft, die von Ex-Salzburg-Star und jetzigem Liverpool-Spielmacher Dominik Szoboszlai getragen wird.

Dem gegenüber haben die Schweizer ihre Stärken aktuell eher in der Defensive, wo Man-City-Legionär Manuel Akanji die Fäden zieht und hinter sich mit Yann Sommer einen bombensicheren Rückhalt hat, der naturgemäß bei Großereignissen richtig aufblüht. Im letzten Testspiel gegen Österreich sah man allerdings auch, dass die Schweiz große Probleme im systematischen Herausspielen von Torchancen hat und auch im Abschluss Mängel aufweist. Es dürfte sich somit eine sehr enge Partie ergeben, in der Ungarn keinesfalls als typischer Außenseiter betrachtet werden sollte.

Spanien – Kroatien

Samstag, 15. Juni 2024, 18:00 Uhr, Gruppe B, Berlin

Gruppe B wird mit einem echten Schlagerspiel eröffnet: Spanien mit Trainer Luis de la Fuente trifft auf Kroatien, wo Langzeitcoach Zlatko Dalic für die nächste Sensation bei einem Großereignis sorgen will. Die beiden Länder sind in den letzten Jahren häufig aufeinandergetroffen und in den meisten Fällen handelte es sich stets um knappe Partien. Bei der letzten Europameisterschaft lieferten sich die beiden Teams einen heftigen Schlagabtausch, den Spanien erst in der Verlängerung mit 5:3 für sich entscheiden konnte. Im Finale der vergangenen UEFA Nations League setzte sich Spanien sogar erst im Elfmeterschießen gegen die starken Kroaten durch, die in der Gruppenphase zu Hause mit 3:2 gegen die „Furia roja“ gewann, auswärts aber mit 0:6 unterging.

Die spanische Elf spielt unter Trainer De la Fuente etwas intuitiver als früher und kann sich mehr auf ihre Stärken konzentrieren. Kroatien wiederum zieht bereits seit Jahren eine einheitliche Spielphilosophie durch, die nun noch dadurch gestärkt wird, dass man mit Josko Gvardiol von Manchester City einen absoluten Weltklassespieler in seiner Defensive hat.

Verlieren ist in diesem Spiel für beide Länder verboten, denn man muss davon ausgehen, dass Italien im Abendspiel gegen den Underdog aus Albanien drei Punkte vorlegt. Punktelos in die zweite Runde der Gruppenphase zu gehen, würde den Verlierer dieses Duells also schon mit dem Rücken zur Wand stellen.

Italien – Albanien

Samstag, 15. Juni 2024, 21:00 Uhr, Gruppe B, Dortmund

Vier Duelle wurden bis dato zwischen Italien und Albanien ausgespielt und in allen vier Partien gingen die Italiener als Sieger vom Platz. Doch nachdem der Europameister von 2021 zweimal hintereinander die Teilnahme an der WM verpasste, ist Italien auch heuer wieder eher als Wundertüte zu betrachten. Im Länderspieljahr 2024 verlor man noch kein Spiel, allerdings ging es gegen Bosnien, die Türkei, Ecuador und Venezuela. Sehr hochkarätige Gegner waren also nicht dabei. Ob die Italiener unter Spalletti zu den Topnationen bei der EURO 2024 zählen werden, bleibt also abzuwarten. Druck hat der Titelverteidiger, auch wegen der verpatzten WM-Qualifikationen, in der Öffentlichkeit aber allemal. Es gibt einiges wiedergutzumachen.

Bei Albanien sind die Fronten hingegen vor der EM klar abgesteckt: Die Mannschaft des brasilianischen Trainers Sylvinho ist krasser Außenseiter und kann ohne Druck ins Turnier gehen. Für die Albaner heißt es wohl primär „genießen“. In den letzten Tests konnte sich die Mannschaft gegen Aserbaidschan und Liechtenstein durchsetzen, davor gab es Niederlagen gegen Schweden und Chile.

Alles andere als ein voller Erfolg im Auftaktspiel wäre für die Squadra Azzurra definitiv eine Katastrophe – warten doch später noch Spanien und Kroatien auf die Italiener…

