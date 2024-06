Vorschau: Kampf um Platz 2 mit den Niederlanden

Auch heute wollen wir auf die bevorstehenden EM-Spiele blicken und haben für euch gleich vier Partien im Angebot, wobei wir uns natürlich besonders auf...

Auch heute wollen wir auf die bevorstehenden EM-Spiele blicken und haben für euch gleich vier Partien im Angebot, wobei wir uns natürlich besonders auf das Spiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen die Niederlande freuen.

Niederlande – Österreich

Dienstag, 24. Juni 2024, 18:00 Uhr, Gruppe D, Berlin

Ralf Ragnick stellte schon im Vorfeld der Partie klar, dass ihn Rechenspiele nicht groß interessieren würden. Österreich steht mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit im Achtelfinale, aber um ganz sicher zu gehen, würde ein Punkt noch helfen. Rangnick betonte aber, dass Österreichs Spielweise so und so nicht darauf ausgerichtet sei, auf ein Unentschieden zu spielen, was bedeutet, dass die ÖFB-Elf auch gegen die Niederlande drei Punkte einfahren will. Dass man aber ohne den ganz großen Druck ins Spiel gehen kann, ist sicherlich kein Nachteil. Der 3:1-Sieg gegen Polen öffnete die Tür ins Achtelfinale sehr weit, was angesichts der Qualität unseres heutigen Gegners sicherlich kein Nachteil sein wird. Neben dem Aufstieg, der heute hoffentlich fixiert wird, wäre es ideal, wenn möglichst wenig der vorbelasteten Spieler eine zweite gelbe Karte kassieren. Mit Danso, Wöber, Baumgartner, Laimer, Mwene, Arnautovic und Wimmer drohen gleich sieben Spieler bei einer Verwarnung für das Achtelfinale auszufallen. Das wird allerdings voraussichtlich nicht viele Auswirkungen auf Rangnicks Aufstellung haben. Nicht mit dabei ist jedenfalls Gernot Trauner. Der Innenverteidiger verletzte sich beim Sieg gegen Polen und droht auch im Achtelfinale auszufallen.

Die Niederländer sind im Gegensatz zu Österreich auch in der Theorie zu 100 Prozent im Achtelfinale, weshalb Koeman die eine oder andere Änderung vornehmen könnte. Brian Brobbey saß gegen Frankreich nach seiner Verletzung im Spiel gegen Frankreich wieder auf der Bank, sodass der Coach auf den vollen Kader zurückgreifen kann. Die Statistik spricht in jedem Fall für die Niederlande, die in den letzten sieben Begegnungen alle Spiele für sich entschied. Auch beim 0:0-Unentschieden gegen Frankreich, bei dem unserem heutigen Gegner ein Tor unglücklich aberkannt wurde, zeigte Niederlande, dass uns heute eine Mannschaft mit sehr viel Qualität erwartet.

Frankreich – Polen

Dienstag, 24. Juni 2024, 18:00 Uhr, Gruppe D, Dortmund

Nach der 1:3-Niederlage gegen Österreich schied Polen als erste Mannschaft bei dieser Europameisterschaft aus dem Bewerb. Heute wartet der stärkste Gruppengegner auf die Lewandowski und Co., wobei die Franzosen ihre Tormaschinerie noch nicht anwarfen. Beim 1:0-Sieg gegen Österreich entschied ein Eigentor von Wöber die Partie, beim 0:0 gegen die Niederlande fiel gar kein Treffer, sodass wir heute die Chance haben, den ersten Treffer eines französischen Spielers zu sehen. Mbappé könnte nach seinem Nasenbeinbruch voraussichtlich wieder in der Startelf stehen. Er und Dembélé sind mit gelb vorbelastet und würden bei einer erneuten Verwarnung das Achtelfinale verpassen.

Jetzt wo Polen fix aus dem Bewerb ist, will man sich mit einer respektablen Vorstellung aus dem Turnier verabschieden. Trainer Michał Probierz kündigte an, dass man nun etwas aggressiver und mutiger spielen will und die Gelegenheit nutzen muss, um wichtige Erfahrungen für die kommenden Aufgaben mitzunehmen. Die Statistik spricht aber für Frankreich, denn in den letzten acht direkten Duellen gab es vier Siege der Les Bleus und vier Unentschieden. Polen wartet schon lange auf einen Sieg und es wäre eine große Überraschung, sollte er heute gegen Frankreich gelingen.

England – Slowenien

Dienstag, 24. Juni 2024, 21:00 Uhr, Gruppe C, Köln

England startete mit großen Vorschusslorbeeren in diese Europameisterschaft und viele Fans erwarteten angesichts der extrem starken Besetzung in der Offensive, wo hinter Stürmer Kane mit Bellingham, Saka und Foden absolute Weltklasse versammelt ist, ein spielerisches Feuerwerk. Diese Anhänger wurden bis jetzt allerdings bitter enttäuscht und nicht zu Unrecht wird der extrem pragmatischen Spielweise von Gareth Southgate die Schuld gegeben. Insbesondere nach Führungen scheint es so, dass die Mannschaft nicht auf den zweiten Treffer weiterspeilen kann oder darf und deutlich passiver wird. Gegen Serbien ging es beim knappen Sieg noch gut, gegen Dänemark hatte man Glück, dass man mit einem Unentschieden davonkam. Sollte England gewinnen ist man aber Gruppensieger und könnte unter Umständen im Achtelfinale auf Österreich treffen. Gallagher könnte statt Trent Alexander-Arnold ins zentrale Mittelfeld rutschen, da die Besetzung in der Zentrale nicht so funktionierte wie es der Coach erhoffte. Slowenien wird es den Three Lions auch nicht leicht machen, immerhin ist man seit acht Spielen ungeschlagen und holte auch in den ersten beiden Begegnungen gegen Dänemark und Serbien ein Unentschieden.

Dänemark – Serbien

Dienstag, 24. Juni 2024, 21:00 Uhr, Gruppe C, München

Nach zwei Unentschieden in den beiden Auftaktspielen hoffen die Dänemark-Fans nun auf den ersten Turniersieg, denn dann steht man fix im Achtelfinale. Ob ein Unentschieden auch reicht ist hingegen noch nicht gesichert, wobei die Chancen hoch sind, dass die Dänen dann auch in der K.o.-Phase zu sehen wären. Der Serben benötigen jedenfalls einen Sieg und könnten mit drei Punkten Gruppenzweiter werden, wenn England nicht gegen Slowenien verliert. Juventus-Legionär Filip Kostic ist angeschlagen und fraglich, ansonsten können beide Teams auf alle Spieler zurückgreifen. Die serbische Offensive ist mit Spielern wie Mitrovic, Jovic, Vlahovic, Tadic prinzipiell hervorragend besetzt, konnte aber diese Qualitäten bei der EURO 24 noch nicht zeigen. Der direkte Vergleich spricht jedenfalls für Dänemark, das die letzten drei Duelle allesamt gewann. Auch die Tordifferenz von 8:1 spricht eine deutliche Sprache.

