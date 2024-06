Vorschau: Kampf um Platz 3 in der Gruppe A

Heute startet der dritte Gruppenspieltag der Europameisterschaft 2024 mit den Partien der Gruppe A. Während Deutschland fix und die Schweiz so gut wie fix...

Heute startet der dritte Gruppenspieltag der Europameisterschaft 2024 mit den Partien der Gruppe A. Während Deutschland fix und die Schweiz so gut wie fix im Achtelfinale stehen, kämpfen Schottland und Ungarn um die letzte Chance auf ein Weiterkommen. Ein Unentschieden wird für beide Mannschaften zu wenig sein.

Schweiz – Deutschland

Sonntag, 23. Juni 2024, 21:00 Uhr, Gruppe A, Frankfurt

Nach den Siegen gegen Ungarn und Schottland steht Deutschland bereits fix im EM-Achtelfinale. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann zeigte an den ersten beiden Spieltagen sehr gute Leistungen und stellt schon vor dem Anpfiff gegen die Schweiz fest, dass man auch im dritten Gruppenspiel nicht taktieren will. Die DFB-Elf könnte die mit einer gelben Karte vorbelasteten Spieler schonen, damit diese nicht im Achtelfinale ausfallen. Das kommt allerdings für den Trainer nicht in Frage, da Nagelsmann dies als Respektlosigkeit beurteilt.

Bei der deutschen Nationalmannschaft sind Andrich, Tah, Rüdiger und Mittelstädt mit einer gelben Karte vorbelastet, was aber keine Auswirkungen auf die Aufstellung haben wird. Nagelsmann will den Spielrhythmus und den Flow seiner Akteure nicht unterbrechen und wird die Mannschaft nicht umkrempeln. Auch bei der Schweiz sind vier Spieler vorbelastet. Rodriguez, Widmer, Sierro und Freuler würden bei einer gelben Karte im Spiel gegen Deutschland pausieren müssen.

Die Schweiz steht nach dem Sieg gegen Ungarn und dem Unentschieden gegen Schottland so gut wie fix im Achtelfinale. Bei einem Unentschieden ist man fix weiter, bei einer Niederlage müsste Schottland gewinnen und die sechs Tore Vorsprung der Schweiz aufholen. Bei der Schweiz sind Denis Zakaria und Steven Zuber fraglich. Im Sturm könnte Xerdan Shaqiri nach seinem Traumtor gegen die Schweiz wieder in der Startaufstellung stehen.

Schottland – Ungarn

Sonntag, 23. Juni 2024, 21:00 Uhr, Gruppe A, Stuttgart

Die schottischen Fans sorgten in Deutschland für viele tolle Momente und heimsten viele Sympathiepunkte ein. Nach einem schwachen Auftaktspiel gegen Deutschland, das man mit 1:5 verlor, zeigte man sich beim zweiten Gruppenspiel gegen die Schweiz klar verbessert und holte einen wichtigen Punkt. Auch wenn sich Platz 2 aufgrund der Tordifferenz nicht mehr ausgehen wird, sollte ein Sieg reichen, um als einer der vier besten Gruppendritten weiterspielen zu dürfen. Kieran Tierney wird den Schotten aufgrund einer Verletzung nicht helfen können.

Bei Ungarn sieht die Lage noch etwas schlechter aus, denn die Magyaren stehen nach zwei Spieltagen noch ohne Punkte da. Nach der 1:3-Niederlage gegen die Schweiz und dem 0:2 gegen Deutschland braucht man wie Schottland nun unbedingt einen Sieg, um eine Chance zu haben als einer der besten Gruppendritten weiterzukommen. Für die Ungarn ist es ein wenig schade, dass sie nicht mehr zeigen konnten bei dieser Europameisterschaft. Die Mannschaft von Dominik Szoboszlai war vor dem Turnier immerhin 14 Spiele ungeschlagen und verlor ausgerechnet bei der EM zwei Mal hintereinander.

Beide Mannschaften müssen jedenfalls auf Sieg spielen, denn bei einem Unentschieden landen die Schotten zwar auf dem dritten Platz, doch mit nur zwei Punkten und einem schlechten Torverhältnis wird man sich keine Hoffnungen auf ein Weiterkommen machen dürfen.

