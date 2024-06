Vorschau: Können sich die „Three Lions“ steigern?

Auch heute blicken wir wieder auf die bevorstehenden Begegnungen der EURO 24. Am zweiten Achtelfinal-Spieltag stehen sich England und die Slowakei sowie Spanien und...

Auch heute blicken wir wieder auf die bevorstehenden Begegnungen der EURO 24. Am zweiten Achtelfinal-Spieltag stehen sich England und die Slowakei sowie Spanien und Georgien gegenüber.

England – Slowakei

Sonntag, 30. Juni 2024, 18:00 Uhr, Achtelfinale, Gelsenkirchen

Nach einem 1:0-Sieg zum Auftakt gegen Serbien kamen die Three Lions in den darauffolgenden Gruppenspielen nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Dänemark und ein torloses Remis gegen Slowenien hinaus. Dementsprechend groß ist die Enttäuschung in England über das langweilige Auftreten der Mannschaft. Die Ausrichtung von Gareth Southgate wird stark kritisiert. Immerhin hat der Trainer Stars wie Bellingham, Foden, Saka und Kane in der Offensive zur Verfügung, schafft es aber kaum, dass seine Mannschaft Chancen herausspielt. Auch beim einzigen Sieg gegen Serbien sah man sofort, dass die Engländer nach dem Führungstreffer in erster Linie darauf bedacht waren den Vorsprung zu verwalten.

Die Slowakei war hingegen in der Gruppe, die den kuriosesten Verlauf nahm. Alle vier Mannschaften hatten am Ende einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage zu Buche stehen, sodass die Tordifferenz entscheiden musste. Die Slowakei landete auf dem dritten Platz und die Ukraine musste mit vier Punkten die bittere Heimreise antreten. Den Grundstein für den Aufstieg legten die Slowaken am ersten Spieltag, als man überraschend mit 1:0 gegen den Gruppenfavoriten Belgien gewann. Danach verlor man mit 1:2 gegen die Ukraine, ehe am letzten Spieltag nach einem 1:1-Unentschieden der Aufstieg fixiert wurde.

Man darf gespannt sein, ob sich die Engländer in der K.o.-Phase erfangen und einen besseren Fußball zeigen werden. Wie Österreich hatte man Glück und befindet sich im leichteren Zweig in der K.o.-Phase, da man Spanien, Deutschland, Portugal und Frankreich erst im Finale begegnen kann.

Spanien – Georgien

Sonntag, 30. Juni 2024, 18:00 Uhr, Achtelfinale, Gelsenkirchen

Die georgische Nationalmannschaft ist eine der größten Sensationen bei dieser Europameisterschaft. Schon bei der 1:3-Niederlage gegen die Türkei und anschließend beim 1:1-Unentschieden gegen Tschechien zeigte man gute Leistungen. Doch dann, als es um den Aufstieg in die K.o.-Phase ging, bezwang man sogar den großen Gruppen- und Turnier-Mitfavoriten Portugal mit 2:0. Auch wenn die Mannschaft von Cristiano Ronaldo mehrere Stammspieler schonte, ist dies ein absolut tolles Ergebnis, das mit dem Einzug ins Achtelfinale belohnt wurde. Hier trifft man nun auf Spanien, den vielleicht größten Favoriten des Turniers – zumindest wenn man nach den gezeigten Leistungen in der Gruppenphase geht.

Die Chance ist groß, dass das Turnier hier für die Georgier enden wird. Als Motivationsspritze hat der georgische Milliardiär Bidzina Iwanischwili zehn Millionen Euro der georgischen Mannschaft versprochen, wenn sie Spanien ausschaltet und ins Viertelfinale kommt. Diese zehn Millionen Euro sind nur der Bonus zusätzlich zu den zehn Millionen Euro, die er seinen Georgiern bereits für das Überstehen der Gruppenphase versprach.

Extrem auffällig waren bisher Torhüter Mamardashvili, der vielleicht von allen Schlussleuten bei dieser EM die besten Leistungen zeigte, sowie Stürmer Georges Mikautadze, der nach drei Spielen bei ebenso vielen Treffern steht und in der Gruppenphase der erfolgreichste Torschütze im Turnier war.