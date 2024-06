Vorschau: Kroatien steht mit dem Rücken zur Wand

Heute stehen die letzten Gruppenspiele in der Gruppe B auf dem Programm. Wir haben eine kompakte Vorschau auf die beiden Partien für euch! Kroatien...

Heute stehen die letzten Gruppenspiele in der Gruppe B auf dem Programm. Wir haben eine kompakte Vorschau auf die beiden Partien für euch!

Kroatien – Italien

Montag, 24. Juni 2024, 21:00 Uhr, Gruppe B, Leipzig

Kroatien hat sich die Gruppenphase sicherlich anders vorgestellt. Gegen Spanien kann man zwar verlieren, aber dass man anschließend gegen Albanien nicht über ein 2:2-Unentschieden hinauskam, macht die Lage vor dem letzten Gruppenspiel gegen Italien ungleich schwieriger. Italien tat sich zwar phasenweise auch schwer gegen Albanien und kassieret das schnellste Tor in der Geschichte der Europameisterschaften, konnte die Partie gegen den Außenseiter jedoch drehen, sodass der Titelverteidiger heute nur ein Unentschieden braucht, um als Gruppenzweiter ein fixes Ticket fürs Achtelfinale zu haben.

Italiens Linksverteidiger Federico Dimarco könnte das Spiel wegen einer Verletzung an der rechten Wade, die er sich bei der Niederlage gegen Spanien zugezogen hat, verpassen. Kroatien muss auf Mittelfeldspieler Nikola Vlacic verzichten und Routinier Domagoj Vida wird laut Trainer Dalic ebenfalls nicht auflaufen können.

Fünf der letzten sechs direkten Duelle zwischen den beiden Mannschaften endeten mit einem Unentschieden. Zuletzt spielen die beiden Teams drei Mal 1:1-Unentschieden gegeneinander. Italien hätte wohl nichts dagegen, dass diese Serie ausgebaut wird.

Bei Kroatien merkt man langsam, dass die verdienten Stars in die Jahre kommen und dass eine Verjüngungskur der Mannschaft guttun würde. Vor der EM wurde es verabsäumt diesen Umbruch anzugehen und laut kroatischen Medien könnte es nun im dritten EM-Spiel zu einer Verjüngungskur kommen. Man spekuliert beispielsweise, dass der Salzburger Luka Sucic neuen Esprit gegen Italien in die Mannschaft bringen soll. Auch Leverkusens Josip Stanisic und Borna Sosa sind ein Thema.

Albanien – Spanien

Montag, 24. Juni 2024, 15:00 Uhr, Gruppe B, Düsseldorf

Spanien war an den ersten beiden Gruppenspieltagen sicherlich eine der positivsten Erscheinungen bei dieser Europameisterschaft. Der 3:0-Sieg gegen Kroatien fiel sicherlich etwas zu hoch aus, aber auch beim 1:0-Erfolg gegen Italien kontrollierte die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente die Partie und die Italiener konnten über weite Strecken nur erfolglos dem Ball hinterherlaufen. Vor dem Spiel gegen Albanien steht Spanien nicht nur im Achtelfinale, sondern ist auch der fixe Gruppensieger, da selbst bei einer Niederlage und einem Sieg der Italiener die Squadra Azzurra aufgrund des verlorenen direkten Duells nicht an den Spaniern vorbeiziehen kann.

Die Albaner hingegen müssen heute gewinnen, damit sich fix für das Achtelfinale rechnen können. Das wird angesichts der großen Außenseiterrolle sicherlich alles andere als ein leichtes Unterfangen, auch wenn Spanien durchaus den einen oder anderen Spieler schonen könnte. Leverkusens Grimaldo könnte so etwa zu seinem ersten Einsatz bei dieser Europameisterschaft kommen. Das zeigt auch die Qualität der Spanier, die es sich leisten können einen Außenverteidiger auf die Bank zu setzen, der in der deutschen Bundesliga den Titel holte und dabei 10 Tore und 15 Assists beisteuerte. Fix eine Pause bekommt allerdings der zentrale Mittelfeldspieler Rodri, der aufgrund einer Sperre seiner Mannschaft erst in der K.o.-Phase helfen wird können.

