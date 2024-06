Vorschau: Kuriose Ausgangslage in der Gruppe E

Nachdem die österreichische Nationalmannschaft gestern gegen die Niederlande sensationell mit 3:2 gewann und sich sogar den Gruppensieg sichern konnte, freuen wir uns nun auf...

Slowakei – Rumänien

Mittwoch, 26. Juni 2024, 18:00 Uhr, Gruppe E, Frankfurt

In der Gruppe E geht es auf den ersten Blick richtig spannend zu, denn alle drei Mannschaften weisen nach dem ersten Spieltag drei Punkte auf. Die Slowakei schockte zu Beginn Belgien mit einem 1:0-Sieg, verlor dann aber gegen die Ukraine mit 1:2. Rumänien gewann ebenfalls das erste Gruppenspiel und schoss die Ukraine überraschend mit 3:0 ab, ehe man gegen den Favoriten aus Belgien 0:2 verlor.

Die Spannung könnte jedoch schnell verfliegen, wenn man sich die Ausgangslage genauer ansieht. Die Befürchtungen sind nämlich nicht unberechtigt, dass es in diesem Spiel ab einem gewissen Zeitpunkt zu einem Nichtangriffspakt kommen könnte. Sollte diese Partie nämlich mit einem X enden, dann sind fix beide Mannschaften weiter, unabhängig vom Ausgang im Parallelspiel.

Sollte es nämlich einen Verlierer in der Begegnung zwischen Belgien und der Ukraine geben, dann wird dieser die Gruppe auf Platz 4 abschließen. Sollten jedoch beide Partien mit einem Unentschieden enden, dann bleibt die Ukraine aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf dem vierten Platz.

Slowakei und Rumänien können sich nämlich sicher sein, dass man als Gruppendritter mit vier Punkten fix weiterkommt. Die Gruppendritten aus der Gruppe A (Ungarn) und Gruppe B (Kroatien) weisen nämlich nur drei bzw. zwei Punkte auf.

Ukraine – Belgien

Mittwoch, 26. Juni 2024, 18:00 Uhr, Gruppe E, Stuttgart

Obwohl die Ukraine nach der 0:3-Niederlage gegen Rumänien die Slowakei mit 2:1 bezwang, befindet sich die Mannschaft von Trainer Rebrow in einem Dilemma. Aufgrund der bereits oben geschriebenen Umstände ist es nicht unwahrscheinlich, dass gegen Belgien nur ein Sieg weiterhelfen wird, da die Slowakei und Rumänien wissen, dass sie beide mit einem Unentschieden fix weiter sind.

Es wäre schon bitter für die Ukraine, wenn man im Falle eines Unentschiedens mit vier Punkten als Gruppenletzter ausscheidet und in anderen Gruppen der Gruppendritte mit weniger Punkten weiterspielen darf. Es wird also vermutlich nur ein Sieg helfen und das ist gegen den Favoriten aus Belgien, der sich nach der Auftaktniederlage erfangen konnte, kein einfaches Unterfangen sein. Ein positiver Aspekt für die Belgier ist die Form des Torhüters Trubin, der gegen den heutigen Gegner sicherlich auch nicht wenig zu tun haben wird.

Die Ukraine kann auf alle Spieler zurückgreifen, bei Belgien sieht die Lage anders aus. Dodi Lukébakio ist gesperrt und mit Axel Witsel, Thomas Meunier und Arthur Theate sind gleich drei Spieler für dieses Duell fraglich.

Tschechien – Türkei

Mittwoch, 26. Juni 2024, 21:00 Uhr, Gruppe F, Hamburg

Diese Partie ist aus österreichischer Sicht besonders interessant, denn es ist gut möglich, dass wir gegen eine der beiden Mannschaften im Achtelfinale aufeinandertreffen. Der Sieger der Gruppe D trifft nämlich auf den Zweiten der Gruppe F und aktuell befindet sich die Türkei mit drei Punkten auf Platz 2. Sollte Tschechien aber gewinnen, dann überholt die Mannschaft von Trainer Jaroslav Šilhavý die Türken, die dann hoffen müssen, dass Georgien gegen Portugal keine Sensation gelingen wird.

Bei den Tschechen ist Patrick Schick fraglich, der beim 1:1-Unentschieden gegen die Türkei in der Halbzeit verletzt in der Kabine bleiben musste. Ein Einsatz heute könnte sich allerdings ausgehen. Auf der Gegenseite ist Abdülkerim Bardakci gesperrt, der durch Merih Demiral im Abwehrzentrum ersetzt werden wird. Arda Güler begann bei der Niederlage gegen Portugal nur auf der Bank und könnte heute wieder in die Startelf rücken.

Tschechien wird heute nur ein Sieg helfen, will man noch nicht nach Hause fahren. Die Statistik spricht für die Türken, die die letzten drei Spiele gegen Tschechien allesamt für sich entscheiden konnte.

Georgien – Portugal

Mittwoch, 26. Juni 2024, 18:00 Uhr, Gruppe F, Gelsenkirchen

Portugal gewann die ersten beiden Spiele und steht schon als Gruppensieger fest, da selbst bei einer Niederlage und einem Sieg der Türkei im Parallelspiel Cristiano Ronaldo und Co. aufgrund des direkten Duells nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen sind. Georgien verlor die erste Partie in einem intensiven und absolut sehenswerten Spiel gegen die Türkei mit 1:3 und holte sich dann beim 1:1-Unentschieden gegen Tschechien den ersten Punkt überhaupt bei einem Großereignis.

Auch wenn es bei Portugal in diesem Spiel um nichts geht, wird es sehr schwer werden für die Georgier hier etwas mitzunehmen. Der Kader der Portugiesen ist dicht besetzt und selbst wenn Trainer Roberto Martinez viel rotieren wird, was er bereits angekündigt hat, ist die Qualität in der Mannschaft sehr hoch. Fix nicht dabei sein wird Rafael Leão, der aufgrund zwei gelber Karten gesperrt ist und erst im Achtelfinale wieder dabei sein kann. Pedro Neto wird den trickreichen Flügelstürmer auf der linken Seite vertreten.

