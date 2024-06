Vorschau: Österreichs Schlüsselspiel gegen Polen

Wir blicken auf die heutigen EM-Qualifikationsspiele, die natürlich insbesondere aus rot-weiß-roter Sicht sehr interessant sind, denn nach der 0:1-Niederlage gegen Frankreich muss Österreich gegen...

Wir blicken auf die heutigen EM-Qualifikationsspiele, die natürlich insbesondere aus rot-weiß-roter Sicht sehr interessant sind, denn nach der 0:1-Niederlage gegen Frankreich muss Österreich gegen Polen punkten und am besten einen Sieg einfahren. Wir blicken nun auf die drei Partien des Durchgangs.

Slowakei – Ukraine

Freitag, 21. Juni 2024, 15:00 Uhr, Gruppe C, Düsseldorf

Die Slowakei sorgte an ihrem ersten Spieltag für eine dicke Überraschung, denn die Mannschaft von Trainer Francesco Calzona setzte sich überraschend gegen den SSC Neapel durch und gewann mit 1:0 gegen Kevin De Bruyne und seine Kollegen. Ivan Schranz brachte den Außenseiter bereits nach sieben Minuten mit 1:0 in Führung und dieser Spielstand sollte sich bis zum Schluss nicht mehr ändern. Die Belgier hatten zwar 60% Ballbesitz und man sah ihnen die größere individuelle Klasse an, doch letztendlich gelang es ihnen nicht den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Auch die xG-Werte von 1.70:0.57 zeigen doch deutliche Vorteile für die Belgier, die insgesamt vier richtig gute Chancen ungenutzt ließen einen Treffer zu erzielen.

Wesentlich schlechter lief es hingegen im Auftaktspiel gegen die Ukraine, die gegen Rumänien ihrer Favoritenrolle nicht gerecht wurden. Die Mannschaft von Trainer Rebrow hatte zwar 71% Ballbesitz, spielte sich aber kaum gefährliche Chancen heraus und kam meistens nur aus wenig aussichtsreichen Positionen zum Abschluss. Die Rumänen nutzten ihre Möglichkeiten besser und gewannen sogar mit 3:0, ein Ergebnis auf das vorher nur wenige Fans gewettet hätten. Wie wird Rebrow nun reagieren? Starspieler Zinchenko könnte von der Außenposition ins zentrale Mittelfeld rücken, um der Mannschaft mehr Ballsicherheit zu geben.

Während bei der Slowakei alle Spieler fit sind, ist bei der Ukraine Juraj Kucka angeschlagen, sollte es aber in die Startaufstellung schaffen. Die letzten fünf Duelle zwischen diesen beiden Mannschaften waren mit jeweils zwei Siegen und zwei Niederlagen bei einem Unentschieden komplett ausgeglichen.

Polen – Österreich

Freitag, 21. Juni 2024, 18:00 Uhr, Gruppe D, Berlin

Die österreichische Nationalmannschaft trifft nach der 0:1-Niederlage gegen Frankreich auf Polen. Im Gegensatz zur ersten Partie geht Rangnicks Mannschaft diesmal nicht als Außenseiter ins Spiel und wird, so wie die Polen, alles unternehmen, um die drei Punkte einzufahren. Gegen Frankreich war trotz eines äußerst beherzten Auftretens schlussendlich dann doch die individuelle Klasse entscheidend. Insbesondere in der Offensive fehlte der ÖFB-Elf die Durchschlagskraft, um den physisch starken und taktsich hervorragend eingestellten Franzosen richtig wehzutun. Ob man sich gegen Polen wesentlich mehr Chancen herausspielen wird, wird man sehen. In jedem Fall müssen solche Möglichkeiten wie jene von Baumgartner dieses Mal im gegnerischen Tor untergebracht werden. In personeller Hinsicht darf man gespannt sein, ob es die eine oder andere Änderung geben wird. Wöber erwischte nicht den besten Tag und könnte beispielsweise durch Trauner ersetzt werden. Prass statt Mwene wäre auch eine Option, obwohl Mwene seine Sache gegen Deutschland durchaus gut gemacht hat. In der Offensive wäre der Sturm-Spieler jedoch wahrscheinlich ein wenig konkreter, wenn es in die Nähe des gegnerischen Tors geht.

Beim Gegner sind die Augen natürlich auf Starstürmer Robert Lewandowski gerichtet, der am ersten Spieltag verletzt passen musste, heute aber wahrscheinlich in der Startaufstellung stehen wird. Er könnte im Sturmzentrum neben Buksa beginnen, der die Polen gegen die Niederlande in Führung schoss. Innenverteidiger Bartosz Salamon ist jedoch leicht angeschlagen, sollte aber auch rechtzeitig fit werden.

Das letzte Mal trafen die beiden Mannschaften bei der Qualifikation für die Europameisterschaft 2021 aufeinander. Polen gewann das Auswärtsspiel in Wien mit 1:0 und in Warschau trennten sich die beiden Mannschaften mit einem torlosen Unentschieden.

Niederlande – Frankreich

Freitag, 21. Juni 2024, 21:00 Uhr, Gruppe D, Leipzig

Im Parallelspiel treffen mit den Niederlanden und Frankreich die beiden Gruppenfavoriten aufeinander, die beide mit einem knappen Sieg in die EURO 24 starteten. Beide Teams mussten sich den Dreier aber hart erarbeiten. Die Niederlande war nach 16 Minuten mit 0:1 hinten, glich aber nur wenig später durch Gakpo aus. In der ersten Halbzeit machte Oranje dann richtig viel Druck, das Tor sollte aber erst Joker Weghorst in der 83. Minute fallen. Die Polen hatten im zweiten Durchgang auch einige aussichtsreiche Chancen und die xG-Werte von 1.32:1.46 aus Sicht der Polen zeigen, dass das Spiel von der Qualität der Chancen her recht ausgeglichen war.

Ajax-Stürmer Brian Brobbey ist bei den Niederländern angeschlagen, während bei den Franzosen die Augen auf Kylian Mbappé gerichtet sind, der sich im Spiel gegen Österreich nach einem Luftduell mit Danso die Nase brach. Der Star der Franzosen fuhr mit seiner Mannschaft nach Leipzig, könnte aber die Partie gegen die Niederländer auslassen und dann erst im dritten Gruppenspiel wieder mit von der Partie sein.

Die beiden Teams trafen schon im Laufe der EM-Qualifikation aufeinander. In der ersten Begegnung feierten die Franzosen einen klaren 4:0-Sieg und im Rückspiel setzte man sich in Amsterdam mit 1:2 durch.

