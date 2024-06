Vorschau: Start der K.o.-Phase der EURO 24

Auch in der K.o.-Phase versorgen wir euch mit kompakten Vorschauen auf alle Spiele der EURO 24. Heute startet das Achtelfinale mit den Begegnungen zwischen...

Auch in der K.o.-Phase versorgen wir euch mit kompakten Vorschauen auf alle Spiele der EURO 24. Heute startet das Achtelfinale mit den Begegnungen zwischen der Schweiz und Italien, sowie Deutschland und Dänemark.

Schweiz – Italien

Freitag, 28. Juni 2024, 18:00 Uhr, Achtelfinale, Berlin

Die italienischen Fans hoffen, dass der Auftakt in die K.o.-Phase für ihre Mannschaft etwas weniger holprig wird als die Gruppenspiele. Die Squadra Azurra, die im ersten Spiel gegen Albanien den schnellsten Treffer der EM-Geschichte einstecken musste und die Partie schnell drehte, verlor anschließend gegen Spanien und sicherte erst mit einem Treffer spät in der Nachspielzeit gegen Kroatien das Ticket für das Achtelfinale, wo nun die Schweiz wartet.

Die Eidgenossen werden ein wenig mehr Selbstvertrauen nach Berlin mitnehmen. Nachdem man Ungarn mit 3:1 schlug und dann gegen Schottland ein eher enttäuschendes 1:1-Unentschieden spielte, trennte man sich von Deutschland im letzten Spiel ebenfalls mit einer Punkteteilung. Dabei zeigte die Schweiz eine sehr disziplinierte Vorstellung. Man hatte zwar weit weniger Ballbesitz als Deutschland, wenn man aber vor das gegnerische Tor kam, dann wurde es gefährlich. Der EM-Gastgeber verhinderte erst in der Nachspielzeit mit einem Füllkrug-Treffer die erste Niederlage.

Beide Teams müssen einen Spieler ersetzen. Bei Italien fehlt mit Riccardo Calafiori der bisher beste Spieler in der Mannschaft aufgrund einer Sperre aus. Die Eidgenossen müssen Silvan Widmer vorgeben. Denis Zakaria und Steven Zuber sind zudem fraglich.

Im Herbst 2021 trafen die beiden Teams zuletzt bei der WM-Qualifikation zwei Mal aufeinander. Nach einem 0:0-Unentschieden in der Schweiz endete auch die zweite Begegnung zwei Monate später in Italien mit einer 1:1-Punkteteilung.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen der Schweiz und Italien findet ihr bei wettbasis.com

Deutschland – Dänemark

Freitag, 28. Juni 2024, 21:00 Uhr, Achtelfinale, Dortmund

Deutschland war in den ersten beiden Gruppenspielen eine der positiven Erscheinungen bei dieser Weltmeisterschaft. Zuletzt brauchte man beim 1:1-Unentschieden gegen die Schweiz aber ein wenig Glück, da man trotz optischer Überlegenheit erst in der Nachspielzeit die erste Niederlage abwehren konnte.

DFB-Trainer Julian Nagelsmann muss auf Innenverteidiger Jonathan Tah verzichten, der im Achtelfinale eine Gelbsperre absitzen muss. Statt ihm wird vermutlich Nico Schlotterbeck neben Rüdiger im Abwehrzentrum auflaufen. Alternativ steht auch Waldemar Anton zur Verfügung.

Die größte Frage betrifft aber das Sturmzentrum. Wird Nagelsmann weiterhin auf Havertz setzen, oder ist es an der Zeit mit Füllkrug die physisch wuchtigere Alternative von Anfang an zu bringen. Immerhin bewies Füllkrug seine Torgefährlichkeit schon zwei Mal als Joker und hätte sich einen Einsatz von Anfang an schön langsam verdient.

Dänemark hat auch einen Ausfall zu beklagen. Morten Hjulmand, der einst bei der Admira unter Vertrag stand und sich von dort aufmachte um die große Fußballwelt zu erobern, ist mittlerweile einer der Schlüsselspieler in der Mannschaft der Dänen und wird das Achtelfinale aufgrund einer Sperre nur von der Tribüne aus verfolgen können. Das zentrale Mittelfeld der Dänen wird voraussichtlich aus Thomas Delaney und Pierre-Emile Højbjerg bestehen.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Dänemark und Deutschland findet ihr bei wettfreunde.net