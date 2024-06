Vorschau: Start des zweiten Gruppenspieltags der Euro 24

Heute beginnt der zweite Gruppenspieltag bei der Europameisterschaft 2024 und wir dürfen gespannt sein, wie sich die Mannschaften nach ihrem ersten Auftritt präsentieren werden....

Heute beginnt der zweite Gruppenspieltag bei der Europameisterschaft 2024 und wir dürfen gespannt sein, wie sich die Mannschaften nach ihrem ersten Auftritt präsentieren werden. Wir haben eine Vorschau auf die drei heutigen Begegnungen für euch.

Kroatien – Albanien

Mittwoch, 19. Juni 2024, 18:00 Uhr, Gruppe B, Hamburg

Beide Mannschaften gehen mit null Punkten in dieses Spiel, wobei Kroatien 0:3 gegen Spanien verlor und Albanien knapp mit 1:2 gegen Italien den Kürzeren zog. Albanien sorgte schnell für einen kleinen Schock bei den Italienern, da sie mit dem schnellsten Tor in der Geschichte der Europameisterschaften in Führung gingen. Es dauerte nämlich nur 22 Sekunden, ehe Sa ssuolo-Legionär Nedim Bajrami seine Mannschaft in Führung schoss. Italien erholte sich allerdings schnell von diesem Missgeschick und drehte die Partie in der nächsten Viertelstunde um. Nach 16 Minuten stand es 2:1 für die Squadra Azzurra und bei diesem Endstand sollte es dann auch bleiben. Italien beschränkte sich nach dem Führungstreffer auf das Verwalten des Vorsprungs und Albanien kam in der Schlussphase noch zu der einen oder anderen Chance. Laut den xG-Werten von 1.56:0.50 geht der Sieg aber in Ordnung.

Kroatien musste sich mit 0:3 gegen Spanien geschlagen geben, wobei der Sieg sicherlich zu hoch ausfiel. Die Spanier machten aber schon in der ersten Hälfte alles klar, denn alle drei Treffer fielen in den ersten 45 Minuten. Sieht man sich die Statistiken an, dann wird klar, dass die Kroaten unter ihrem Wert geschlagen wurden. Die xG-Werte lauten 2.01:2.38 aus Sicht der Spanier und die Kroaten schossen auch fünf Mal öfters auf das gegnerische Tor. Für Kroatien ist die Partie gegen Albanien somit ein Pflichtsieg, da man anschließend auf die unangenehmen Italiener trifft. Kroatische Medien spekulieren, dass Trainer Zlatko Dalic in der Offensive die eine oder andere Änderung vornehmen könnte gegenüber dem Spanien-Spiel. Eventuell dürfen Perisic und Petkovic auf Einsätze hoffen.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Kroatien und Albanien findet ihr bei wettbasis.com

Deutschland – Ungarn

Mittwoch, 19. Juni 2024, 18:00 Uhr, Gruppe A, Stuttgart

Bei dieser EM setzten sich zwar alle großen Favoriten in ihren Auftaktspielen durch, doch kaum einer wirkte richtig souverän und gewann das Spiel ohne Schwierigkeiten. Das gilt aber nicht für Deutschland. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann zeigte eine bärenstarke Leistung gegen Schottland und gewann verdient mit 4:0. Ganz einig war man sich aber nach der Partie nicht, ob Deutschland so stark, oder die enttäuschenden Schotten so schwach waren. Wahrscheinlich trifft beides zu und man darf gespannt sein, wie sich die DFB-Elf gegen Ungarn präsentieren wird. Auffällig ist aber in jedem Fall das Mittelfeld der deutschen Elf. Mit Wirtz, Musiala und Gündogan versammelt sich in der offensiven Dreierreihe hinter der Solospitze unglaublich viel Spielwitz, Tempo und Torgefahr und dahinter gibt es mit Toni Kroos ein perfektes Metronom, das den Takt des Spiels vorgibt.

Ungarn enttäuschte in der ersten Halbzeit gegen die Schweiz und ging als klar unterlegene Mannschaft mit einem 0:2-Rücksrand in die Pause. In der zweiten Hälfte zeigte man sich aber verbessert und hatte nach dem Anschlusstreffer von Varga durchaus die eine oder andere Möglichkeit zum Ausgleich. Die Eidgenossen entschieden das Spiel erst in der Nachspielzeit, als Joker Breel Emobolo mit dem Treffer zum 3:1 alles klarmachte. Rapid-Fans dürfen gespannt sein, ob Bendeguz Bolla, der im ersten Spiel erst nach 45 Minuten in die Partie kam, diesmal von Beginn an spielen darf.

Schottland – Schweiz

Mittwoch, 19. Juni 2024, 21:00 Uhr, Gruppe A, Köln

Schottland war eine der größten Enttäuschungen am ersten Spieltag, da sie der deutschen Nationalmannschaft nichts entgegenstellen konnten und verdient mit 0:4 verloren. Die Schweiz verfügt zwar nicht über die gleiche individuelle Klasse wie Deutschland bei diesem Turnier, allerdings wird sich Schottland deutlich steigern müssen, wenn sie einen oder sogar drei Punkte aus dieser Begegnung mitnehmen wollen. Insbesondere die Abwehr machte einen vogelwilden Eindruck. Nach einem brutalen Foul von Ryan Porteous wird dieser gegen die Schweiz seiner Mannschaft nicht helfen können verbessert aufzutreten. Der Watford-Abwehrspieler wird vermutlich durch Norwich-Innenverteidiger Grant Hanley ersetzt werden. Auch im Sturm könnte es eine Änderung geben. Lawrence Shankland könnte den gegen die DFB-Elf blassen Che Adams ersetzen.

Die Schweizer haben auch leichte Personalsorgen, da mit Denis Zakaria, Steven Zuber und Dan Ndoye gleich drei Spieler angeschlagen sind. Dennoch wird man einen Punktegewinn gegen Schottland einkalkulieren, was die Tür zum Achtelfinale sehr weit öffnen würde. Es wäre eine bequeme Situation für die Schweiz, wenn man sich vor dem Drittrundenspiel gegen Deutschland schon fix für die K.o.-Phase qualifizieren würde. In der ersten Halbzeit kontrollierte man Ungarn sehr gut, danach verlor man die Dominanz, gewann im Endeffekt aber dennoch verdient, was sich auch in den xG-Werten von 2.33:1.25 widerspiegelt. Die zwei Mannschaften trafen übrigens seit der Europameisterschaft 1996 nicht mehr in einem internationalen Bewerbsspiel aufeinander. Damals setzte sich Schottland noch mit einem 1:0-Sieg durch.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Schottland und der Schweiz findet ihr bei wettbasis.com