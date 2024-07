Vorschau: Wer trifft im EM-Finale gegen Spanien?

Heute wird bei der Europameisterschaft 2024 der zweite Finalist ermittelt. Der Sieger aus der Begegnung zwischen den Niederlanden und England wird im Endspiel auf...

Heute wird bei der Europameisterschaft 2024 der zweite Finalist ermittelt. Der Sieger aus der Begegnung zwischen den Niederlanden und England wird im Endspiel auf Spanien treffen, das sich gestern verdient gegen Frankreich durchsetzen konnte. Wir haben eine kompakte Vorschau für euch!

Niederlande – England

Donnerstag, 11. Juni 2024, 21:00 Uhr, Halbfinale



Die Niederlande drehte nach einem Rückstand gegen die Türkei die Partie und stieg mit einem 2:1-Sieg ins Viertelfinale auf, wo die Three Lions auf die Mannschaft von Ronald Koeman warten. Die Niederländer hatten zwar mehr Ballbesitz gegen Calhanoglu und Co., über das gesamte Spiel jedoch nicht die besseren Chancen. Man kann schon attestieren, dass die österreichische Nationalmannschaft gegen die Türkei dominanter auftrat als die Niederländer, die aber im Endeffekt dann das Glück auf ihrer Seite hatten.

Nun trifft man auf England, eine Mannschaft mit enorm großer individueller Klasse, die aber die Qualität bis jetzt nicht auf den Platz bringen konnte. Schon in der Gruppenphase kam man nach einem knappen Sieg gegen Serbien nicht über zwei Unentschieden gegen Dänemark und Slowenien hinaus und setzte sich nur aufgrund von zwei späten Last-Minute-Toren im Achtelfinale knapp gegen die Slowakei durch. Gegen die Schweiz geriet man in der 75. Minute in Rückstand, den man allerdings durch einen Treffer von Saka nur fünf Minuten später egalisieren konnte. Vor diesen beiden Treffern sah man zwei eher verhalten agierende Mannschaften, die nur wenig riskierten. England überzeugte schließlich erst im Elfmeterschießen, einer Disziplin, in der die Three Lions in der Vergangenheit selten souverän waren.

Ronald Koeman kann auf alle seine Spieler zurückgreifen und hat weder gesperrte noch verletzte Akteure zu beklagen. Er könnte die gleiche Mannschaft wie gegen die Türkei ins Rennen schicken, eventuell darf Wout Weghorst auf einen Platz in der Startaufstellung hoffen, wobei ein Einsatz als Joker wahrscheinlicher ist. Bei den Engländern ist Marc Guéhi nach seiner Sperre wieder dabei und dürfte auch in die Startaufstellung rutschen, obwohl sein Ersatz Ezri Konsa eine gute Leistung zeigte. Auf dem linken Flügel setzte England auf Rechtsfuß Kieran Trippier, der meistens eher in die Mitte zieht, weshalb die linke Seite oftmals unterbesetzt blieb. Dies könnte sich mit dem wieder fitten Luke Shaw ändern, der gegen die Schweiz eingewechselt wurde und nach seiner langen Verletzung wieder Spielminuten sammelte. Shaw meinte, dass er fit genug wäre von Beginn an zu spielen.

England musste sowohl gegen die Slowakei als auch gegen die Schweiz in die Verlängerung gehen und wurde dadurch mehr belastet als die Niederländer, die ihre Aufgaben in 90 Minuten erledigten. Auch bei Mittelstürmer Harry Kane sah man beim Spiel gegen die Schweiz, dass er vor seiner Auswechslung Probleme hatte.

