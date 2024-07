Vorschau: Zwei Spitzenspiele im Viertelfinale

Nach dem bitteren Ausscheiden der österreichischen Nationalmannschaft geht die EURO 24 ins Viertelfinale. Heute erwarten uns zwei äußerst spannende Spiele, wobei für viele Fans...

Nach dem bitteren Ausscheiden der österreichischen Nationalmannschaft geht die EURO 24 ins Viertelfinale. Heute erwarten uns zwei äußerst spannende Spiele, wobei für viele Fans insbesondere die Begegnung zwischen Deutschland und Spanien das vorweggenommene Finale darstellt.

Spanien – Deutschland

Freitag, 05. Juli 2024, 18:00 Uhr, Viertelfinale, Stuttgart

In diesem Spiel treffen die beiden Mannschaften aufeinander, die insgesamt bei der bisherigen Europameisterschaft wahrscheinlich die konstantesten Leistungen brachten. Insbesondere Spanien überzeugte auf voller Linie und ließ sich auch nach einem Rückstand im Spiel gegen Georgien nicht verunsichern und gewann schließlich souverän 4:1.

Beide Mannschaften haben keine verletzten oder gesperrten Spieler. Während die Spanier wohl auf die gleiche Startelf wie im Achtelfinale zurückgreifen werden, stellt sich bei Deutschland die Frage, ob der starke Nico Schlotterbeck seinen Platz in der Innenverteidigung behalten darf, oder ob Jonathan Tah nach seiner Sperre in die erste Elf zurückkehrt. Im Gegensatz zum Achtelfinale wird wohl Florian Wirtz wieder von Beginn an dabei sein, da Leroy Sane nicht die Impulse brachte, die man sich erhoffte.

Der deutsche Nationaltrainer Julian Nagelsmann sieht ein Spiel auf Augenhöhe auf die Fans zukommen und hoffen, dass diese den Unterschied ausmachen werden. Auf den Rängen werden die Deutschen jedenfalls klar in der Überzahl sein, da Spanien weit nicht so viele Fans nach Deutschland brachte wie beispielsweise Schottland oder Dänemark.

Es wird viel davon abhängen, ob die deutsche Nationalmannschaft erfolgskonstant Lösungen gegen das hohe Pressing der Spanier finden wird. Beide Mannschaften zeigten, dass sie nach Ballgewinnen sehr gut umschalten können. Ein weiteres Augenmerk könnte auf die deutschen Außenverteidiger Kimmich und Raum gelegt werden. Kommen sie auf ihren Seiten mit Nico Williams und David Raum zurecht?

Portugal – Frankreich

Freitag, 05. Juli 2024, 21:00 Uhr, Viertelfinale, Hamburg

Der Sieger aus Spanien gegen Deutschland trifft auf den Gewinner der Partie zwischen Portugal und Frankreich. Die Achtelfinalpartie zwischen den Portugiesen und Slowenien war äußerst kurios. Nach 120 Minuten stand es 0:0-Unentschieden und erst im Elfmeterschießen versagten die Nerven beim Außenseiter, der vom Punkt schließlich klar den Kürzeren zog. Davor warf man dem Favoriten alles entgegen, der immer mehr verzweifelte. Das trifft besonders auf einen Spieler zu – Cristiano Ronaldo sorgte für eher bizarre Momente, denn so krampfhaft sah man ihn noch selten. Er wollte um jeden Preis einen Treffer erzielen, verkrampfte aber immer mehr und verschoss schließlich auch noch in der ersten Hälfte der Nachspielzeit einen Elfmeter. In der Pause stand er weinend bei seinen Mannschaftskollegen, die ihn trösten mussten. Angesichts des Spielstands von 0:0 eine äußerst seltsame Situation, die aus einer Mischung von einem verbissenen Ehrgeiz und Egotrip resultierte. Anders kann man es schwer ausdrücken, aber dass ein so erfahrener Spieler bei einem Spielstand, wo noch alles offen ist, so eine Reaktion zeigt, ist doch eher bedenklich.

Während die Portugiesen alle Spieler zur Verfügung haben, ist bei den Franzosen Adrien Rabiot, da er beim knappen 1:0-Sieg gegen Belgien seine zweite gelbe Karte kassierte. Frankreich blieb im bisherigen Turnier vor allem in der Offensive weit hinter den Erwartungen und tut sich schwer die Chancen zu verwandeln. Didier Deschamps setzt wie in der Vergangenheit eher auf Kontrolle als Spektakel – bei dem Kader ist das durchaus schade.

