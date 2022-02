Ex-LASK-Stürmer wechselt innerhalb Belgiens, Zakaria endlich bei Juve

Die Wintertransferzeit 2021/22 neigt sich ihrem Ende zu, ist in manchen Ländern bereits abgeschlossen. Wir fassen die letzten wichtigen Übertritte kompakt zusammen. Tanguy Ndombele...

Die Wintertransferzeit 2021/22 neigt sich ihrem Ende zu, ist in manchen Ländern bereits abgeschlossen. Wir fassen die letzten wichtigen Übertritte kompakt zusammen.

Tanguy Ndombele

ZM, 25, FRA | Tottenham Hotspur – > Olympique Lyon

Bei Tottenham Hotspur wird der kongolesisch-stämmige Franzose wohl als einer der größten Transferflops in die Geschichte eingehen. Die Spurs holten den 25-Jährigen vor 2 ½ Jahren um 60 Millionen Euro aus Lyon, verleihen ihn nun aber um nur 1,4 Millionen Euro an die Lyonnais retour. Der zentrale Mittelfeldspieler wurde den Anforderungen nie gerecht, bestritt 91 Spiele, erzielte aber immerhin zehn Tote und neun Assists. Die meisten Scorerpunkte sammelte er allerdings außerhalb der englischen Premier League. Lyon sicherte sich nun auch eine Kaufoption auf seinen verlorenen Sohn, nachdem die Franzosen erst vor wenigen Tagen den Sechser Bruno Guimaraes nach Newcastle abgaben.

Jean-Pierre Nsamé

ST, 28, CMR | Young Boys Bern – > Venezia FC

Nach 5 ½ extrem erfolgreichen Jahren, vier Schweizer Meistertitel, zwei Torjägerkanonen verlässt der kamerunische Angreifer Jean-Pierre Nsamé die Young Boys Bern und wechselt nach Venedig. Der 188cm-Stürmer mit französischem Pass soll damit einer der Abnehmer für die Flanken von Maximilian Ullmann werden. Nsamé kostet Venezia eine halbe Million Euro Leihgebühr und könnte danach per Kaufoption erworben werden. In der laufenden Saison bestritt Nsamé keine einzige Partie, da er sich im Mai 2021 einen Achillessehnenriss zuzog und acht Monate ausfiel. Im Laufe des Frühjahrs soll der Knipser, der für die Young Boys insgesamt 98 Tore in 173 Spielen erzielte, aber wieder einsatzfähig sein.

Joao Klauss

ST, 24, BRA | TSG 1899 Hoffenheim – > VV St. Truiden

Der ehemalige LASK-Stürmer Joao Klauss wird von der TSG Hoffenheim zum vierten Mal verliehen. Nach HJK Helsinki, dem LASK und Standard Lüttich wird Klauss nun auch für den belgischen Verein St. Truiden auf Torjagd gehen. Der technisch starke, 190cm große Stürmer wechselt damit praktisch innerhalb der belgischen Liga. Auch im Herbst hatte der 24-Jährige in der Jupiler League für Standard Lüttich gespielt, allerdings ohne durchschlagenden Erfolg. Inklusive der Vorsaison bestritt er 47 Spiele für Standard und erzielte dabei neun Tore und zehn Assists. Bei St. Truiden, das zuletzt auch Shinji Kagawa verpflichtete, soll es nun wieder aufwärts gehen. Bei Hoffenheim hat Klauss noch Vertrag bis 2024.

Denis Zakaria

DM, 25, SUI | Borussia Mönchengladbach – > Juventus Turin

Nachdem es zuletzt ein längeres Tauziehen um den kongolesisch-stämmigen Sechser Denis Zakaria gab, schließt sich der 25-Jährige nun doch Juventus Turin an. Die Ablösesumme von 8,6 Millionen Euro ist dabei durchaus als Schnäppchen zu bezeichnen. Mönchengladbach holte den 40-fachen Schweizer Teamspieler im Sommer 2017 um 12 Millionen Euro von den Young Boys Bern. Der gebürtige Genfer, der bei Juventus bis 2026 unterschrieb, war zuletzt auch als möglicher Neuzugang bei den Bayern, beim BVB und bei Manchester United im Gespräch.