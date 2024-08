Ex-Linzer Darboe in die Serie B, neue Klubs für zwei Ex-Rapid-Targets

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Ebrima Darboe

DM, 23, GAM | AS Roma – > Frosinone Calcio

Der 13-fache gambische Nationalspieler Ebrima Darboe wechselt leihweise von der AS Roma in die Serie B zu Absteiger Frosinone. Der 23-Jährige wird die gesamte Saison beim kleinen Klub aus der Kleinstadt südlich von Rom bleiben. Darboe gilt seit jeher als großes Talent, erlitt vor zwei Jahren aber einen Kreuzbandriss, der ihn merklich zurückwarf. Im vergangenen Sommer wurde er leihweise vom LASK verpflichtet, doch nach einem halben Jahr und acht Einsätzen kehrte er nach Rom zurück. Das zweite Halbjahr der vergangenen Saison war er an Sampdoria Genua verliehen, wo er mit 14 Spielen, zwei Treffern und einen Assist etwas mehr auf sich aufmerksam machen konnte.

Nikola Sekulov

RA, 22, ITA/MKD | Juve Next Gen – > Sampdoria Genua

Ebenfalls in der Serie B wird künftig der nordmazedonisch-stämmige Italiener Nikola Sekulov auflaufen. Der Rechtsaußen wechselt leihweise, aber mit Kaufpflicht unter bestimmten Bedingungen, von Juventus Turin zu Sampdoria Genua. Der heute 22-Jährige soll im Februar 2023 ein Thema beim SK Rapid gewesen sein und wurde kurz zuvor auch mit dem FC Basel in Verbindung gebracht, entschied sich aber für einen Verblieb bei der „Alten Dame“. In der U23-Mannschaft von Juventus war er über Jahre Stammspieler, kam in 103 Spielen auf 19 Tore und gab in der vergangenen Saison auch sein Kampfmannschaftsdebüt. Bei Sampdoria soll er nun bis 2028 auf Torjagd gehen.

Alieu Fadera

LA, 22, GAM | KRC Genk – > Como 1907

Ebenfalls ein Thema bei Rapid war vor einiger Zeit der gambische Linksaußen Alieu Fadera. Im Sommer 2023 waren die Hütteldorfer an einer Verpflichtung des Zulte-Waregem-Offensivspielers interessiert, doch der neunfache Nationalspieler erwies sich als zu teuer und wechselte um vier Millionen Euro Ablöse nach Genk. Mit nur drei Toren und vier Assists in 37 Pflichtspielen blieb Fadera bei den „Genkis“ aber hinter den Erwartungen und wurde nun weiter in die italienische Serie A verkauft. Fadera wird Teamkollege des Ex-Austrianers Matthias Braunöder in Como. Der Aufsteiger bezahlte fünf Millionen Ablöse und stattete Fadera mit einem Vertrag bis 2028 aus.

Brajan Gruda

RA, 20, GER | FSV Mainz 05 – > Brighton & Hove Albion

Der FSV Mainz 05 darf sich über einen neuen Rekordverkauf freuen: Der 20-jährige Eigenbauspieler Brajan Gruda wechselt zum englischen Klub Brighton und bringt den Mainzern 30 Millionen Euro ein. Gruda, der für Deutschland bereits ins A-Nationalteam einberufen wurde, aber noch auf seinen ersten Einsatz im Team wartet, unterschrieb bei Brighton bis Sommer 2028. Der etatmäßige Rechtsaußen, der auch im offensiven Mittelfeld und im Angriff eingesetzt werden kann, kam für die Mainzer auf 31 Pflichtspieleinsätze, erzielte vier Tore und drei Assists und gilt als Spieler mit großem Potential. Zuletzt hatten auch Leverkusen, Leipzig, die Bayern, Dortmund, Aston Villa, Newcastle und Liverpool Interesse an einer Verpflichtung des explosiven Offensivspielers.