Ex-Rapid-Target wechselt um 5 Millionen, Man City rüstet weiter auf

Die Wintertransferzeit der Saison 2024/25 befindet sich in den letzten Zügen und täglich werden die neuesten Übertritte von den Vereinen bekanntgegeben. Wie immer liefern wir euch in einem kompakten Viererpaket die neuesten Transfers und erklären kurz und bündig, wie es zum Wechsel gekommen ist.

Jed Drew

RA, 21, AUS | Macarthur FC – > TSV Hartberg

Der TSV Hartberg verstärkt seine Offensive mit dem Australier Jed Drew, der zuletzt in der A-League eine ausgezeichnete Halbsaison für den Macarthur FC spielte. Der 21-Jährige aus der australischen Hauptstadt Canberra erzielte im Herbst in 13 Partien sechs Tore und sieben Assists für seinen Ex-Klub und unterschrieb nun bis Sommer 2028 in Hartberg. Der Rechtsfuß war seit knapp zwei Jahren Stammspieler beim Klub und kann sowohl als Rechts-, als auch als Linksaußen aufgeboten werden. Bei den Hartbergern ist der Aussie nach Huskovic, Hofer und Ojukwu der vierte Winterneuzugang.

Mory Gbane

DM, 24, CIV | Gil Vicente – > Stade Reims

Vor etwa einem Monat kam das Gerücht auf, dass Rapid den Ivorer Mory Gbane als möglichen, vorweggenommenen Sangaré-Nachfolger auf dem Schirm hatte. Schnell war aber klar, dass hinter dem Gerücht nicht viel Wahrheitsgehalt stecken würde. Wie der neueste Transfer zeigt, wäre ein Kauf für Rapid wohl auch nicht realisierbar gewesen: Gbane wechselt vom portugiesischen Klub Gil Vicente um fünf Millionen Euro Ablöse zum Ligue-1-Klub Reims. Gil Vicente machte damit mit dem kraftvollen Sechser knapp 4,5 Millionen Gewinn. Gbane unterschreibt bis Sommer 2029 in Reims und sagte somit unter anderem dem FC Toulouse ab, der ebenfalls Interesse gehabt haben soll.

Joao Felix

ST, 25, POR | Chelsea FC – > AC Milan

Die Wanderjahre des einstigen portugiesischen Megatalents Joao Felix gehen weiter: Im vergangenen August holte Chelsea den mittlerweile 25-Jährigen bereits zum zweiten Mal, diesmal sogar fix statt leihweise und um 52 Millionen Euro von Atlético Madrid. Aber mit nur knapp 1.000 Einsatzminuten und sieben Treffern, sowie zwei Assists, blieb Joao Felix erneut hinter den Erwartungen. Um dem 45-fachen Nationalspieler Portugals nun zu mehr Spielpraxis zu verhelfen, verleiht Chelsea den flexiblen Offensivspieler gegen eine Gebühr von 5,5 Millionen Euro an den AC Milan, der allerdings keine Kaufoption auf Felix hält. Zuvor wurde auch das Interesse von Aston Villa, Benfica und Fenerbahce öffentlich.

Nico González

ZM, 23, ESP | FC Porto – > Manchester City

Seit der schweren Verletzung von Superstar Rodri ging es für Manchester City rapide bergab und die Elf von Pep Guardiola schlitterte in eine veritable Krise. In den letzten Wochen wurde deutlich, dass die Citizens keine Kosten scheuen werden, um der Mannschaft neue Impulse einzuhauchen. Für die beiden Defensivspieler Abdukodir Khusanov und Vitor Reis, sowie Frankfurt-Star Omar Marmoush bezahlte man insgesamt über 150 Millionen Euro. Nun kommt mit dem Box-to-Box-Midfielder Nico González vom FC Porto ein weiterer Neuzugang hinzu – und alleine der einstige spanische U21-Teamspieler kostete den englischen Meister stolze 60 Millionen Euro. Für Porto hatte der Rodri-Ersatz, der aus Barcelonas Nachwuchsakademie La Masía stammt, in den letzten 1 ½ Jahren 68 Pflichtspiele, sowie je neun Tore und Assists erzielt. Bei Man City unterschrieb er nun einen Vertrag bis Sommer 2029.