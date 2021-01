Ex-Rapidler Badji in die Türkei, Ried holt Möschl nach Hause

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der...

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der Fußballwelt auf dem Laufenden.

Martin Fraisl

TW, 27, AUT | SV Sandhausen – > ADO Den Haag

Nach seinem Aus beim deutschen Zweitligisten SV Sandhausem wechselt Torhüter Martin Fraisl in die niederländische Eredivisie. Der gebürtige Wiener wechselte im Sommer 2018 zum rumänischen Klub Botosani und kam über diesen Umweg ein Jahr später nach Deutschland. Für Sandhausen bestritt der Keeper 47 Spiele, fiel allerdings im Dezember in Ungnade, woraufhin sein Vertrag aufgelöst wurde. Ein Wechsel zu St.Pauli platzte und so unterschrieb Fraisl nun einen Halbjahresvertrag bei ADO Den Haag. Der Klub steht mit nur zehn Punkten aus 17 Spielen am vorletzten Tabellenplatz und kassierte bereits 41 Gegentore.

Patrick Möschl

LM, 27, AUT | vereinslos – > SV Ried

Nach einem halben Jahr Vereinslosigkeit und zuvor drei Jahren in Deutschland bei Dynamo Dresden und Magdeburg kehrt Patrick Möschl zur SV Ried zurück. Der mittlerweile 27-Jährige spielte inklusive Nachwuchs zehn Jahre lang im Innviertel und bestritt für die Kampfmannschaft der Rieder 110 Spiele, in denen er 14 Tore und 11 Assists beisteuerte. Möschl überzeugte in Ried stets mit Dynamik, Schnelligkeit und auch Polyvalenz. Der gebürtige Saalfeldner kann am linken und rechten Flügel, aber auch hinter den Spitzen eingesetzt werden.

Aliou Badji

ST, 23, SEN | El-Ahly Cairo – > Ankaragücü

Nach einem Jahr in Kairo wechselt der Ex-Rapidler Aliou Badji leihweise in die Türkei. Bis zum Saisonende wird der Senegalese für den Tabellenneunzehnten der Süper Lig, Ankaragücü, auf Torjagd gehen. Sein Vertrag bei El-Ahly läuft noch bis Sommer 2024. Bei Rapid konnte Badji nie die Erwartungen erfüllen, erwies sich phasenweise als schwieriger Charakter und kam für die Hütteldorfer nur auf neun Treffer in 34 Spielen. Für El-Ahly erzielte Badji vier Tore und acht Assists in 25 Partien – der große Durchbruch blieb damit aber auch aus. Bei Ankaragücü will der Senegalese an seine guten Leistungen aus Schweden anknüpfen. Seine bekanntesten Mitspieler in der türkischen Hauptstadt sind der Pole Michal Pazdan, sowie der Ghanaer Joseph Paintsil, Bruder von Ried-Legionär Seth Paintsil. Außerdem spielt Luka Adzic, der Sohn des einstigen Rapid-Legionärs Ivan Adzic in Ankara.

Jean-Philippe Mateta

ST, 23, FRA | FSV Mainz 05 – > Crystal Palace

Mit sieben Bundesligatreffern in der laufenden Saison ist der kongolesisch-stämmige Franzose Jean-Philippe Mateta einer der Leistungsträger des FSV Mainz 05. Nun verliert der deutsche Abstiegskandidat den Angreifer aber an einen Premier-League-Klub. Crystal Palace bezahlt vorerst 3,5 Millionen Euro Leihgebühr für den 192cm großen Stürmer und kann ihn nach der Saison um kolportierte 15 Millionen Euro fix verpflichten. In den letzten Wochen wurde der 23-Jährige auch mit möglichen Transfers nach Marseille und Leeds in Verbindung gebracht.