Ex-Rapidler Badji nach Frankreich, Celtic bindet Joe Hart

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Joshua Zirkzee

ST, 20, NED | FC Bayern München – > RSC Anderlecht

Aufgrund der großen Konkurrenz im Angriff der Bayern, entscheidet sich der niederländische Stürmer Joshua Zirkzee für eine zweite Leihe. Zuletzt hatte der 193cm große Stürmer bereits fünf Monate in Italien für Parma gespielt, das kommende Jahr verbringt er beim belgischen Großklub RSC Anderlecht. Für die Kampfmannschaft der Bayern erzielte Zirkzee bisher vier Tore in 17 Partien, hat aber wie viele junge Spieler einen schweren Stand. Für Parma kam er nur auf vier Einsätze, sammelte aber keine Scorerpunkte. Zuletzt waren auch Basel und Hellas Verona an einer Verpflichtung des Mittelstürmers interessiert – den Zuschlag bekam aber nun Anderlecht. Zirkzees Vertrag in München läuft noch bis 2023.

Joe Hart

TW, 34, ENG | Tottenham Hotspur – > Celtic Glasgow

Die vergangene Saison verbrachte der ehemalige englische Teamtorhüter Joe Hart bei Tottenham, kam dort aber nur im Cup und in der Europa League zum Einsatz. Nun verlässt der 75-fache Teamspieler London und wechselt um eine Million Pfund nach Schottland. Bei Celtic plant man langfristig mit dem Routinier und stattet ihn daher mit einem Dreijahresvertrag aus. Hart, der unter anderem auch Angebote aus der Türkei hatte, absolvierte in den letzten beiden Jahren für Tottenham und Burnley keine einzige Premier-League-Partie. Seine erfolgreichste Zeit durchlebte er Anfang der 2010er-Jahre bei Manchester City.

Aliou Badji

ST, 23, SEN | El Ahly Kairo – > Amiens SC

Der Ex-Rapidler Aliou Badji wird von seinem ägyptischen Klub El Ahly bereits zum zweiten Mal verliehen. Nachdem er bereits ein halbes Jahr in der Türkei bei Ankaragücü spielte, wo er drei Tore in 13 Partien beisteuerte, wechselt er nun für ein Jahr in die zweite französische Liga zu Amiens. Für El Ahly hatte Badji in 25 Spielen vier Tore und acht Assists erzielt, womit er einen ähnlichen statistischen Schnitt wie bei Rapid hatte. Badji wechselte im Februar 2019 um kolportierte 1,5 Millionen Euro nach Hütteldorf und wurde ein Jahr später um zwei Millionen nach Ägypten weiterverkauft, wo er noch einen Vertrag bis 2024 besitzt.

Myron Boadu

ST, 20, NED | AZ Alkmaar – > AS Monaco

Der niederländische Klub AZ Alkmaar darf sich dank seines Top-Talents Myron Boadu über einen warmen Geldregen freuen. Mit einer Ablösesumme von 17 Millionen Euro ist Boadu der viertteuerste Verkauf der Vereinsgeschichte. Nur die Wechsel von Til, Jahanbakhsh und Janssen waren noch teurer. Boadu unterzeichnete nun einen Fünfjahresvertrag in Monaco, wo er unter Trainer Niko Kovac spielen wird. Der Schützling des Starmanagers Mino Raiola erzielte in 88 Spielen für Alkmaar 38 Tore und 18 Assists. Zuletzt waren auch Bayern München und der AC Milan an Boadu dran.