Ex-Rapidler Gerson nach Lettland, Ex-Austrianer Pires nach Kroatien

Die Wintertransferperiode 2020 ist in den meisten Ländern schon wieder vorbei und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne.

Gerson

IV, 28, BRA | Alagoano – > FK Liepaja

Nach einem Jahr in seiner brasilianischen Heimat wechselt der Ex-Rapidler Gerson wieder zurück nach Europa. Der Innenverteidiger schließt sich dem lettischen Verein FK Liepaja an, der in der abgelaufenen Saison Sechster in der lettischen Neunerliga wurde. Gerson avancierte nach seiner erfolglosen Rapid-Zeit zum Wandervogel und spielte in Ungarn, Rumänien, Polen, Südkorea und Brasilien. Im Jänner feierte er seinen 28.Geburtstag.

Emmanuel Adebayor

ST, 35, TOG | Kayserispor – > Olimpia Asuncion

Nach 3 ½ Jahren verlässt Emmanuel Adebayor die Türkei und sorgt für einen kultigen Transfer nach Südamerika. Der togolesische Stürmer, der zuletzt ein halbes Jahr bei Kayserispor verbrachte, wo er nur zwei Treffer erzielen konnte, wechselt nach Paraguay zu Olimpia Asuncion. Beim paraguayischen Meister war bisher ein anderer ehemaliger Topspieler der Star: Roque Santa Cruz, mittlerweile 38 Jahre alt, spielt seit vier Jahren wieder bei seinem Heimatklub. In der vergangenen Saison erzielte er 26 Treffer und in der neuen Spielzeit traf er in vier Spielen bereits sechsmal. Künftig wird Santa Cruz das Sturmduo mit dem einstigen Arsenal- und ManCity-Star bilden.

Felipe Pires

LA, 24, BRA | Fortaleza – > HNK Rijeka

Im Sommer 2015 wechselte der brasilianische Flügelspieler Felipe Pires von Salzburg nach Hoffenheim und bis heute gehört der 24-Jährige dem deutschen Bundesligaklub, für den er keine einzige Partie bestritt. Leihgeschäfte führten Pires über die Jahre zum FSV Frankfurt, zur Wiener Austria, wo er seine erfolgreichste Zeit durchlebte und zuletzt nach Brasilien zu Palmeiras und Fortaleza, wo er jeweils eine untergeordnete Rolle spielte. Die restliche Saison wird Pires in Kroatien verbringen: Der Brasilianer wechselt für ein halbes Jahr zum Klub von Alexander Gorgon, HNK Rijeka. Die Kroaten besitzen eine Kaufoption auf den Flügelflitzer aus Sao Paulo.

Balazs Dzsudzsak

LA, 33, HUN | Ittihad Kalba – > Al-Ain

Auch mit 33 Jahren ist der Linksaußen Balazs Dzsudzsak noch Kapitän der ungarischen Nationalelf und mit 108 Länderspielen ex aequo mit Keeper-Legende Gabor Kiraly Ungarns Rekordteamspieler. Im Fokus der breiten Öffentlichkeit steht er aber schon länger nicht mehr, denn Dzsudzsak wechselte im Sommer 2016 in die Vereinigten Arabischen Emirate, wo er für Al-Wahda und Ittihad Kalba spielte. Nun wechselt der Ungar ligaintern zu Al-Ain, wo er einen Halbjahresvertrag unterschrieb, der vom Verein automatisch um zwei Jahre verlängert werden kann. Wie die meisten Klubs der Pro League ist auch Al-Ain derzeit eine No-Name-Truppe. Seit geraumer Zeit leidet die Liga am boomenden katarischen Fußball „nebenan“.