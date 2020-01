Ex-Rapidler Maric nach Texas, einstiges Sturm-Target nach Zypern

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und...

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne.

Marko Maric

TW, 24, AUT/CRO | TSG 1899 Hoffenheim – > Houston Dynamo

Das einstige Rapid-Torhütertalent Marko Maric sieht in Europa zumindest kurzfristig kein Land mehr und wechselt deshalb in die USA. Maric wechselte 2015 von Rapid nach Hoffenheim, konnte sich aber bei der TSG nie durchsetzen und spielte auch in der zweiten Mannschaft nicht. Es folgten Leihgeschäfte mit Lechia Gdansk, Hannover 96 und zuletzt Lilleström, wo er immerhin zwei Jahre lang Stammkeeper war. Nun wechselt der 24-Jährige nach Houston, Texas. Bei der von Tab Ramos betreuten Mannschaft trifft er auf den einen oder anderen bekannten Spieler, wie etwa den honduranischen Rekordteamspieler Maynor Figueroa oder den slowenischen Nationalverteidiger Aljaz Struna.

Josef Husbauer

ZM, 29, CZE | Slavia Prag – > Dynamo Dresden

In jüngeren Jahren hatte man Josef Husbauer in Tschechien etwas mehr zugetraut, als schlussendlich herausschaute. Der 21-fache Nationalspieler kickte die meiste Zeit seiner Karriere für die beiden Prager Großklubs und versuchte sich zwischenzeitlich leihweise bei Cagliari, wo er sich aber nicht durchsetzen konnte. Nun wagt Husbauer relativ spät doch noch einen weiteren Sprung ins Ausland und schließt sich Dynamo Dresden an. Die Elf von Markus Kauczinski ist derzeit Letzter in der zweiten deutschen Bundesliga und mit der Verpflichtung von Husbauer, der vorerst leihweise kommt, dürfte auch der Abgang von ÖFB-Talent Matthäus Taferner so gut wie sicher sein. Der Youngster wird derzeit mit seinem Ex-Klub Wacker Innsbruck in Verbindung gebracht.

Charlison Benschop

ST, 30, CUW | FC Groningen – > Apollon Limassol

Im Sommer wurde Curacao-Stürmer Charlison Benschop mit dem SK Sturm Graz in Verbindung gebracht. Aus der Verpflichtung des ehemaligen Düsseldorf-Torjägers wurde aber nichts und so kam der 30-Jährige in Groningen unter. Mit überschaubarem Erfolg: In 17 Ligaspielen – 10-mal kam er nur von der Bank – traf Benschop nur dreimal und so zieht er bereits nach einem halben Jahr weiter nach Zypern. Bei Apollon Limassol, derzeit Dritter in der zyprischen Liga und damit durchaus noch mit Titelchancen ausgestattet, muss er sich in der Offensive gegen den Argentinier Pereyra, sowie Serge Gakpé und Giannis Gianniotas durchsetzen. Apollon eliminierte im vergangenen Sommer in der Europa-League-Qualifikation die Wiener Austria. Benschop unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2021.

Patrick Cutrone

ST, 22, ITA | Wolverhampton Wanderers – > AC Fiorentina

Beim AC Milan galt der Angreifer Patrick Cutrone in jungen Jahren als großes Talent, aber nachdem beim mittlerweile 22-Jährigen ein wenig die Effizienz ausblieb, wurde er im vergangenen Sommer um 18 Millionen Euro an die Wolves verkauft. Die Premier League war für Cutrone aber von Beginn an kein guter Boden und in 24 Pflichtspielen gelangen ihm nur drei Treffer und vier Assists. Deshalb geben die Wolverhampton Wanderers den Italiener nun an die Fiorentina ab – vorerst für 1 ½ Jahre leihweise, aber mit einer bedingungsgebundenen Kaufpflicht. Vorgestern gab Cutrone sein Kurzdebüt das Team aus Florenz, das aktuell vor allem mit einem Zweiersturm mit Kevin-Prince Boateng und Shooting-Star Federico Chiesa aufläuft.