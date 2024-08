Ex-Salzburger Camara nach Katar, Lustenau holt Chabbi zurück

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Shola Shoretire

OM, 20, ENG | Manchester United – > PAOK Saloniki

Das 20-jährige, englische Toptalent Shola Shoretire wechselt ablösefrei zu PAOK Saloniki und wird somit Teamkollege von Stefan Schwab und obendrein Positionskonkurrent für Thomas Murg. Shoretire gilt als eines der größten Talente seines Jahrgangs weltweit und durchlief den Nachwuchs von Manchester United. Im Frühjahr 2023 sammelte er erste Profierfahrungen im Zuge einer Leihe mit den Bolton Wanderers. Als er gerade mal 16 Jahre alt war, zog Shoretire das Interesse von Klubs wie Barcelona, Bayern München und Juventus auf sich. In den letzten Jahren war der offensive Mittelfeldspieler aber ein wenig in seiner Entwicklung stagniert. PAOK stattete ihn nun mit einem Vertrag bis Sommer 2028 aus.

Mohamed Camara

DM, 24, MLI | AS Monaco – > Al-Sadd SC

Vor zwei Jahren bezahlte die AS Monaco 15 Millionen Euro an Red Bull Salzburg, um den malischen Sechser Mohamed Camara ins Fürstentum zu holen. Für die Monegassen kam Camara auf 57 Pflichtspiele, erzielte einen Treffer und fünf Assists. Nun zieht Camara weiter in die Qatar Stars League. Der 24-Jährige unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bei, Al-Sadd FC, der 16,5 Millionen Euro Ablöse für den Malier berappte. Die Salzburger erhalten demnach einen Solidaritätsbeitrag in Höhe von etwa 330.000 Euro. Al-Sadd wurde in der vergangenen Saison katarischer Meister und hat vor allem die besten Teamspieler Katars, aber auch Legionäre, wie den Marokkaner Romain Saiss unter Vertrag.

Iker Bravo

ST, 19, ESP | Bayer 04 Leverkusen – > Udinese Calcio

Iker Bravo gilt seit jeher als eines der größten Talente des Jahrgangs 2005, konnte aber bis dato noch nicht im Profifußball Fuß fassen. Was der 19-jährige Mittelstürmer drauf hat, zeigte er jedoch zuletzt bei der U19-Europameisterschaft, wo er nicht nur den Titel feierte, sondern auch zum besten Spieler des Turnier gekürt wurde. Bayer Leverkusen, das Bravo vor drei Jahren ablösefrei aus Barcelona holte, gibt den Stürmer nun dennoch ab: Der Spanier wechselt für vier Jahre zu Udinese Calcio, das eine kleine Ablöse in Höhe von 600.000 Euro bezahlte. Vor zwei Jahren noch stand Bravo auf der Liste von Real Madrid, Atlético Madrid und Eintracht Frankfurt.

Seifedin Chabbi

ST, 31, AUT | FC Vaduz – > SC Austria Lustenau

Nach einer Saison in Vaduz kehrt Seifedin Chabbi zurück nach Österreich und unterschreibt für eine Saison in Lustenau, wo er bereits zwischen 2013 und 2016 spielte und 22 Tore in 80 Spielen erzielte. Chabbi soll die Vorarlberger beim schwierigen Unterfangen des direkten Wiederaufstiegs unterstützen. In Vaduz kam der tunesisch-stämmige Vorarlberger auf acht Tore in 27 Spielen und gewann – erwartungsgemäß – den Liechtensteiner Cup. Die meisten Spiele seiner Karriere machte Chabbi übrigens für die SV Ried, für die er in 92 Spielen auf dem Platz stand und 37 Tore erzielte.