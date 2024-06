Ex-Sturm-Keeper Okonkwo bleibt bei „Hollywood“-Klub

Die Sommertransferzeit steht vor der Türe und beginnt im Juli – dennoch gibt es schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne....

Die Sommertransferzeit steht vor der Türe und beginnt im Juli – dennoch gibt es schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Jacob Italiano

RA/RV, 22, AUS | Borussia Mönchengladbach II – > Grazer AK

Mit dem Italo-Australier Jacob Italiano hat der Bundesligaaufsteiger GAK seinen erklärten Wunschspieler verpflichtet. Der beidbeinige Rechtsaußen spielte die letzten fünf Jahre für Mönchengladbach, wo er 104 Spiele für die zweite Mannschaft in der Regionalliga bestritt und dabei neun Tore und fünf Assists beisteuerte. Nächste Woche läuft sein Borussia-Vertrag aus, weshalb der 22-Jährige nun ablösefrei zum GAK wechseln wird. Vor allem im Alter von 15, 16 Jahren galt Italiano als eines der größten Talente des australischen Fußballs. Bei Mönchengladbach schaffte er dann allerdings nie den Sprung zum Bundesligaspieler. Für Australiens U23-Nationalelf bestritt Italiano bisher 16 Partien, war zuletzt Kapitän des Teams und erzielte einen Treffer und einen Assist. Die größte Stärke des GAK-Neuzugangs ist definitiv seine Flexibilität: In den letzten Jahren wurde er beidseitig praktisch auf allen denkbaren Flügelpositionen, defensiv und offensiv, eingesetzt und spielte auch als Zehner. In Gladbach spielte er zuletzt hauptsächlich als Rechtsverteidiger.

Radamel Falcao

ST, 38, COL | Rayo Vallecano – > Millonarios FC

Im stolzen Alter von 38 Jahren wechselt der einstige kolumbianische Topstürmer Radamel Falcao zum allerersten Mal in seine Heimat. 15-jährig verließ Falcao einst Kolumbien, wechselte zu River Plate nach Argentinien und legte danach eine beeindruckende Karriere mit Stationen wie Porto, Atlético Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea und Galatasaray hin. Zuletzt spielte der Routinier Rayo Vallecano, wo er in der abgelaufenen Spielzeit aber nur noch auf vier Pflichtspieltore, davon drei in der Copa del Rey, kam. Nach drei Jahren beim Klub schließt sich Falcao nun dem Millonarios FC in seinem Heimatland an.

Arthur Okonkwo

TW, 22, ENG/NIG | Arsenal FC – > AFC Wrexham

Im Frühjahr 2023 bestritt der nigerianisch-stämmige, englische Keeper Arthur Okonkwo 18 Pflichtspiele für den SK Sturm Graz und wurde mit den Grazern Cupsieger. Der damalige Arsenal-Leihspieler kehrte nach der Saison zu den Gunners zurück, wurde aber postwendend zum insgesamt dritten Mal an den AFC Wrexham verliehen. Beim Viertligisten avancierte der 22-Jährige zum besten Keeper der Liga und schaffte mit den „Red Dragons“ als Zweiter den Aufstieg in die dritte Liga. Nun verpflichtete der Klub, der in den nächsten Jahren noch hoch hinaus will, Okonkwo fest. Der walisische Verein ist seit knapp vier Jahren in den Schlagzeilen, weil er von Hollywood-Star Ryan Reynolds und seinem Schauspielkollegen Rob McElhenny übernommen wurde. Seitdem schaffte der Klub zwei Aufstiege.

Edvin Kurtulus

IV, 24, SWE | Hammarby IF – > Ludogorets Razgrad

Ein anderer Spieler, der zwar auf dem Zettel von Sturm Graz stand, dann aber nicht in die steirische Landeshauptstadt wechselte, war Edvin Kurtulus. Der heute 24-jährige Schwede von Hammarby war vor einem Jahr ein Kandidat für die Innenverteidigung des späteren Meisters, Sturm holte stattdessen aber den Belgier Dimitri Lavalee. Nun wechselt Kurtulus mit einem Jahr Verspätung doch den Klub: Der vierfache Nationalspieler schließt sich dem bulgarischen Meister Ludogorets an und war dem Serienchampion 2,2 Millionen Euro Ablöse wert.