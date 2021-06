Friesenbichler unterschreibt in Lettland, LASK holt französischen Innenverteidiger

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der...

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Florian Müller

TW, 23, GER | SC Freiburg – > VfB Stuttgart

Der Stammtorhüter der Freiburger, Florian Müller, wechselt zum VfB Stuttgart. Zuletzt war Müller von Mainz nur an Freiburg ausgeliehen. Dies ist wohl eine gute Nachricht für die Fans des LASK, denn Stuttgart, das den Schweizer Keeper Gregor Kobel an Borussia Dortmund verkaufte, war auf der Suche nach einem Keeper auch auf Alexander Schlager als Kandidaten gekommen. Mit der Verpflichtung von Müller sollte dies nun aber vom Tisch sein. Dieser unterzeichnete in Stuttgart einen Vertrag bis 2025.

Yannis Letard

IV, 22, FRA | FC St.Gallen – > LASK

Der LASK holt den französischen Innenverteidiger Yannis Letard ablösefrei aus St. Gallen. Der 22-Jährige hatte bisher einen interessanten Weg als Profikicker, spielte zunächst im Nachwuchs von Rennes und Guingamp, wechselte dann nach Deutschland zum VfR Aalen und vor zwei Jahren nach St. Gallen, wo er in seiner ersten Saison sofort zum Stammspieler wurde, in der abgelaufenen Saison aber weitgehend nur Reservist war. Zwischenzeitlich fehlte er zudem einige Wochen aufgrund eines Bänderrisses und so kam er 2020/21 nur auf acht Einsätze. Beim LASK unterzeichnete der 188cm große Defensivspieler nun einen Dreijahresvertrag.

Peter Pokorny

DM, 19, SVK | Red Bull Salzburg – > Real Sociedad

Nach 3 ½ Jahren beim Klub verkauft Red Bull Salzburg das slowakische Mittelfeldtalent Peter Pokorny nach Spanien. Der 19-Jährige war zuletzt an den SKN St. Pölten ausgeliehen und sammelte dort seine ersten Erstligaerfahrungen. Nun schließt sich Pokorny für drei Jahre Real Sociedad an, wo er vorerst für die zweite Mannschaft eingeplant ist. Diese hat zuletzt den Aufstieg in die Segunda División bzw. LaLiga2 geschafft. Die Kampfmannschaft von Real Sociedad holte in der abgelaufenen Saison den respektablen fünften Rang in LaLiga.

Kevin Friesenbichler

ST, 27, AUT | SK Sturm Graz – > Rigas FS

Nach seinem Aus beim SK Sturm Graz wird Kevin Friesenbichler der zweite Österreicher beim lettischen Vizemeister Rigas Futbola Skola. Kapitän des Teams ist der mittlerweile 34-jährige Ex-Austrianer Tomas Simkovic, der es heuer bereits auf drei Saisontreffer brachte. In Lettland wird eine Kalenderjahrmeisterschaft ausgetragen, weshalb es für Friesenbichler also direkt in den laufenden Spielbetrieb gehen wird. Das Hauptstadtteam, in dem 17 Legionäre unter Vertrag stehen, führt die Tabelle derzeit mit drei Punkten Vorsprung auf Valmieras an. Lettland ist hiermit bereits das fünfte Land nach Österreich, Deutschland, Portugal und Polen, in dem Friesenbichler spielen wird.