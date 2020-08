Frieser erfüllt sich „Insel-Traum“, Wolfsburg holt polnisches Stürmertalent

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Dominik Frieser RA,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Dominik Frieser

RA, 26, AUT | LASK – > FC Barnsley

Nach zwei Jahren beim LASK wechselt Dominik Frieser auf die Insel und schließt sich dem „Österreicher-Klub“ Barnsley an, der gerade erst den Klassenerhalt in der zweithöchsten Spielklasse schaffte. Der Steirer wird in Barnsley unter Coach Gerhard Struber und mit den ÖFB-Legionären Marcel Ritzmaier, Michael Sollbauer und Patrick Schmidt arbeiten. Der LASK soll für den Transfer des Rechtsaußen eine stolze Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro erhalten haben. Frieser unterzeichnete einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Für den LASK brachte es der verlässliche Offensivspieler, der auf beiden Flügeln eingesetzt werden kann, auf 87 Spiele, in denen er 21 Tore und 11 Assists beisteuerte.

Bartosz Bialek

ST, 18, POL | Zaglebie Lubin – > VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg verstärkt sich mit dem polnischen Stürmertalent Bartosz Bialek, der in der vergangenen Saison neun Tore und vier Assists in 19 Partien in der polnischen Ekstraklasa für Zaglebie Lubin machte. Die Wolfsburger zahlten fünf Millionen Euro Ablöse und statten Bialek mit einem Vertrag bis 2024 aus. Bialek war zuletzt nahezu von der halben deutschen Bundesliga gejagt worden. Die aussichtsreichsten Kandidaten für einen Kauf des jungen Polen waren Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt, aber auch Schalke und Leverkusen bekundeten Interesse. Den Zuschlag erhielt aber nun Wolfsburg, das damit seinen ersten Neuzugang fixierte.

Michael Steinwender

IV, 20, AUT | SV Mattersburg – > SKN St.Pölten

Das Mattersburger Abwehrtalent Michael Steinwender wechselt zum SKN St.Pölten und unterschreibt bei den Niederösterreichern einen Dreijahresvertrag. Der 190cm große Innenverteidiger kam für den in Konkurs geschickten SV Mattersburg auf vier Pflichtspieleinsätze. Gegen Ende der vergangenen Saison war Steinwender zudem meist Mitglied des Mattersburger Matchkaders. Bei St.Pölten ist Steinwender bereits der siebte Neuzugang: Zuvor hatten die Wölfe den Israeli Dor Hugi, sowie die Österreicher Maranda, Gremsl, Blauensteiner, Halper und Schmidt verpflichtet.

Nuri Sahin

DM, 31, TUR/GER | SV Werder Bremen – > Antalyaspor

Der in Deutschland geborene Türke Nuri Sahin ist nun bereits 31 Jahre alt, spielte 52-mal für die türkische Nationalmannschaft, aber für einen türkischen Klub spielte er bis dato nicht. Dies ändert sich jetzt, denn der jüngste Bundesligaspieler aller Zeiten unterschrieb nach seinem Vertragsende in Bremen einen Zweijahresvertrag bei Antalyaspor. Beim Neunten der abgelaufenen Saison spielen unter anderem auch Lukas Podolski und Ex-Wolfsberg-Stürmer Dever Orgill. Seine beste Zeit verlebte Sahin in jungen Jahren in Dortmund, bevor er zu Real Madrid wechselte. Dort konnte er sich allerdings nicht durchsetzen und auch nach seiner Rückkehr zum BVB war er nicht mehr in derselben Verfassung wie vorher. Zuletzt bestritt er in zwei Jahren 40 Pflichtspiele für Werder Bremen und erzielte ein Tor und fünf Assists.