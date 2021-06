Fuchs ab 2022 in der MLS, Ex-Rapidler Kvilitaia bleibt auf Zypern

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der...

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Giorgi Kvilitaia

ST, 27, GEO | Anorthosis Famagusta – > APOEL Nikosia

In der abgelaufenen Spielzeit wurde der Ex-Rapidler auf Zypern vorstellig. Der georgische Angreifer wechselte leihweise von KAA Gent zu Anorthosis Famagusta und erzielte dort in 31 Ligaspielen 14 Treffer. Gemeinsam mit seinem georgischen Teamkollegen Tornike Okriashvili wechselt Kvilitaia nun innerhalb der Liga zu APOEL Nikosia, das nach einer Katastrophensaison und dem achten Platz nun wieder aufrüsten muss. APOEL bezahlt kolportierte 400.000 Euro Ablöse für den 30-fachen Nationalspieler und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2024 aus. Für Rapid erzielte Kvilitaia 22 Tore in 67 Spielen ehe er um drei Millionen Euro zum KAA Gent wechselte.

Stipe Vucur

IV, 29, AUT/CRO | Hallescher FC – > FCSB

Im Sommer 2014 wechselte der gebürtige Salzburger Stipe Vucur von Wacker Innsbruck aus ins Ausland und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Der 195cm große Innenverteidiger spielte seitdem für Erzgebirge Aue, Kaiserslautern, Hajduk Split und zuletzt in der 3.Liga für den Halleschen FC. In seinen meisten Auslandssaisonen war der torgefährliche Abwehrspieler Stammkraft bei seinen Teams. Nun zieht er weiter nach Rumänien und unterzeichnet einen Einjahresvertrag beim FCSB, dem Vizemeister aus Bukarest. FCSB reagiert damit auf den Mangel an Innenverteidigern, nachdem in der abgelaufenen Saison mehrfach zwei Sechser die Innenverteidigung bildeten.

Lasse Schöne

ZM, 35, DEN | SC Heerenveen – > NEC Nijmegen

Die Karriere des dänischen Routiniers Lasse Schöne neigt sich langsam dem Ende zu und gegen Ende hin sorgt der kampfkräftige Freistoßspezialist für einen „romantischen“ Transfer. Schöne verlässt den SC Heerenveen nach einem halben Jahr wieder und wechselt zu NEC Nijmegen und damit zu dem Klub, der ihn groß gemacht hat. Bereits von 2008 bis 2012 kickte Schöne für NEC, bevor er ablösefrei zu Ajax Amsterdam wechselte. Dort spielte der defensive Mittelfeldspieler über sieben Jahre lang und absolvierte 286 Partien. Eines der bemerkenswertesten seiner 64 Tore war wohl sein Freistoß im Bernabeu im Champions-League-Achtelfinale 2018/19, bei dem Ajax auswärts Real Madrid mit 4:1 besiegte und später auch noch Juventus ausschaltete, ehe im Halbfinale gegen Tottenham Endstation war.

Christian Fuchs

LV, 35, AUT | Leicester City – > Charlotte FC

Nach sechs erfolgreichen Jahren bei Leicester City kehrt Christian Fuchs der Premier League den Rücken und folgt seiner Familie in die USA. Zuvor nimmt sich der 78-fache Nationalspieler und einstige Teamkapitän aber noch ein halbes Jahr Auszeit. Sein neuer Verein, der Charlotte FC, beginnt nämlich erst im Jahr 2022 zu spielen. Da wird das neue Franchise nämlich in die Major League Soccer einsteigen. Bis jetzt beinhaltet der Kader der neuen Saison 2022 erst fünf Spieler und das Team aus North Carolina ist damit noch im Aufbau begriffen. Christian Fuchs hatte in der Vergangenheit immer wieder mit einer Anstellung als Kicker in der NFL liebäugelt.