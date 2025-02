Die Wintertransferzeit der Saison 2024/25 ist in den meisten Ländern abgeschlossen und die letzten Transfers gehen dieser Tage noch über die Bühne. Wie immer...

Die Wintertransferzeit der Saison 2024/25 ist in den meisten Ländern abgeschlossen und die letzten Transfers gehen dieser Tage noch über die Bühne. Wie immer liefern wir euch in einem kompakten Viererpaket die neuesten Transfers und erklären kurz und bündig, wie es zum Wechsel gekommen ist.

Emmanuel Latte Lath

ST, 26, CIV | Middlesbrough FC – > Atlanta United

Im vergangenen Sommer galt der Middlesbrough-Angreifer Emmanuel Latte Lath von der Elfenbeinküste als möglicher Neuzugang bei Red Bull Salzburg, aus einem Transfer des langjährigen Italien-Legionärs wurde aber nichts. Stattdessen spielte er eine starke Hinrunde für Middlesbrough, erzielte in 29 Ligaspielen elf Tore und wechselt nun teuer in die Major League Soccer. Latte Lath unterschreibt bis Ende 2028 beim Atlanta United FC, der ihn mit einer Ablösesumme von 21,5 Millionen Euro zum Rekordeinkauf der Vereinsgeschichte machte. Die Mannschaft aus Georgia, die vom Norweger Ronny Deila betreut wird, kaufte zuvor bereits Miguel Almirón und Aleksey Miranchuk und hat zudem noch den Polen Krzysztof Piatek auf der Liste.

Laszlo Kleinheisler

OM, 30, HUN | Panathinaikos Athen – > Grazer AK

Um das Mittelfeld noch weiter zu stärken konnte der GAK einen echten Königstransfer landen: Von Panathinaikos kommt der 52-fache ungarische Nationalspieler Laszlo Kleinheisler und unterschrieb vorerst einen Vertrag bis zum Sommer. Der umtriebige Box-to-Box-Midfielder spielte im Laufe seiner Karriere unter anderem in Bremen, Astana, Osijek und Split, sowie zuletzt eben in Athen, wo er aber nur auf 21 Einsätze kam. Der 30-Jährige wurde zweimal kasachischer und einmal ungarischer Meister und nahm für die ungarische Nationalmannschaft gleich an drei Europameisterschaften teil.

Raphael Holzhauser

OM, 31, AUT | Marsaxlokk – > SV Gloggnitz

In den letzten Jahren wurde der Ex-Austrianer Raphael Holzhauser zu einem echten Weltenbummler: Nach seinem Aus bei der Austria im Sommer 2018 spielte er für die Grasshoppers in Zürich, danach in Belgien für Beerschot und Leuven, in Deutschland für 1860 München und schließlich in Luxemburg für Swift Hesperingen und auf Malta für Marsaxlokk, wo er allerdings mit acht Pflichtspielen und keinem Scorerpunkt erstmalig enttäuschte. Nun wechselt der gebürtige Wiener Neustädter in die Regionalliga Ost und schließt sich dem SV Gloggnitz an, wo er vorerst einen Halbjahresvertrag unterzeichnete. Die Gloggnitzer stehen derzeit auf dem letzten Platz der Ostliga, haben aber nur zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Sergio Ramos

IV, 38, ESP | vereinslos – > CF Monterrey

Das letzte halbe Jahr war der 180-fache spanische Teamspieler, zweifache Europameister und Weltmeister von 2010, Sergio Ramos, vereinslos. Nun hat Spaniens Rekordnationalspieler eine neue Herausforderung in Mexiko gefunden: Für den Rest des Jahres 2025 unterschrieb er beim CF Monterrey. Zuvor stand auch ein möglicher Wechsel nach Brasilien und eine kurzfristige Rückkehr zu seinem Langzeitklub Real Madrid, für den er in 671 Spielen 101 Tore erzielte und viermal die Champions League gewann, im Raum. Beim mexikanischen Topklub Monterrey wird sein Trainer der ehemalige Bayern- und Man City-Spieler Martin Demichelis aus Argentinien sein.