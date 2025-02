Gala holt Morata, Rashford verlässt Man United nach zwei Jahrzehnten

Die Wintertransferzeit der Saison 2024/25 befindet sich in den letzten Zügen und täglich werden die neuesten Übertritte von den Vereinen bekanntgegeben. Wie immer liefern...

Die Wintertransferzeit der Saison 2024/25 befindet sich in den letzten Zügen und täglich werden die neuesten Übertritte von den Vereinen bekanntgegeben. Wie immer liefern wir euch in einem kompakten Viererpaket die neuesten Transfers und erklären kurz und bündig, wie es zum Wechsel gekommen ist.

Cesare Casadei

ZM, 22, ITA | Chelsea FC – > FC Turin

Das italienische Toptalent Cesare Casadei wechselte vor 2 ½ Jahren um knapp 15 Millionen Euro von Inter Mailand an die Stamford Bridge, aber glücklich wurde der 22-jährige Box-to-Box-Midfielder aus Ravenna bei Chelsea nie. Für die Blues kam er nur auf 17 Einsätze und Leihen führten Casadei nach Reading und Leicester. Nun bricht der U21-Nationalspieler Italiens seine Zelte in England ab und kehrt in seine Heimat zurück. Der FC Turin sicherte sich Casadeis Dienste bis Sommer 2029 und überweist 13 Millionen Euro an Chelsea. Leistungsbedingt könnte die Ablöse auch noch auf 15 Millionen anwachsen.

Álvaro Morata

ST, 32, ESP | AC Milan – > Galatasaray

Galatasaray verstärkt seinen Angriff weiter und tätigt einen prestigeträchtigen Transfer: Der türkische Großklub holt den spanischen Teamkapitän Álvaro Morata vom AC Milan – zunächst leihweise, aber mit Kaufpflicht zu zwei möglichen Stichtagen. Die Leihgebühr beträgt dabei sechs Millionen Euro, die Kaufoption bewegt sich je nach Zeitpunkt des fixen Wechsels zwischen acht und neun weiteren Millionen. Morata spielte beim AC Milan einen durchwachsenen Herbst und traf bei 26 Einsätzen nur sechsmal. Erst im vergangenen Sommer war Morata um 13 Millionen Euro von Atlético Madrid zu Milan gewechselt. Bei Galatasaray soll der amtierende Europameister Topstürmer Mauro Icardi ersetzen, der sich im Herbst einen Kreuzbandriss zuzog.

Marcus Rashford

LA, 27, ENG | Manchester United – > Aston Villa

Der englische Linksaußen und 60-fache Nationalspieler Marcus Rashford verbrachte sein gesamtes fußballerisches Leben bei Manchester United. Nun wird er erstmals ein anderes Trikot überstreifen, als das der „Red Devils“ oder der „Three Lions“. Rashford wechselt leihweise und mit Kaufoption zu Aston Villa, nachdem er bei United zuletzt nur zweite Wahl und zumeist von der Bank kam. Der 27-Jährige war zuletzt auch als möglicher Neuzugang bei Borussia Dortmund, Milan und türkischen Großklubs gehandelt worden. Für Man United kam Rashford in 426 Pflichtspielen auf 138 Tore und 63 Assists.

Axel Disasi

IV, 26, FRA | Chelsea FC – > Aston Villa

Aston Villa sichert sich außerdem leihweise Chelsea-Innenverteidiger Axel Disasi – diesen allerdings ohne Kaufoption. Der Franzose war vor 1 ½ Jahren um 45 Millionen Euro von Monaco zu Chelsea gewechselt, war in der Saison 2023/24 Stammspieler bei den „Blues“, kam in der laufenden Saison aber nur wenigen Einsätzen von Beginn an. Mehrere Klubs aus der Premier League und der deutschen Bundesliga zeigten zuletzt Interesse am Chelsea-Reservisten. Aston Villa sicherte sich die Dienste Disasis nun leihweise, weil mit Pau Torres und Tyrone Mings zwei wichtige Innenverteidiger noch längerfristig verletzungsbedingt fehlen werden.