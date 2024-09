Galatasaray landet Osimhen-Coup, Ex-Rapid-Kandidat nach Portugal

Die Sommertransferzeit ist in den meisten Ländern bereits beendet und dennoch gibt es nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne....

Die Sommertransferzeit ist in den meisten Ländern bereits beendet und dennoch gibt es nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Ege Tiknaz

ZM, 20, TUR | Besiktas Istanbul – > Rio Ave FC

Der 20-jährige, defensive Mittelfeldspieler Ege Tiknaz geisterte zuletzt als einer der möglichen Ersatzleute für den zu Genk abgewanderten Nikolas Sattlberger beim SK Rapid durch die Medien. Tiknaz’ Name tauchte auf, nachdem bekannt wurde, dass Besiktas einer Leihe zustimmen würde, obwohl der 193cm große Sechser/Achter-Hybrid bereits 29 Pflichtspiele für den türkischen Großklub bestritt. Nun wird es statt Wien die nordportugiesische Küste: Tiknaz wechselt leihweise zu Rio Ave, das letztes Jahr Elfter in Portugals Primeira Liga wurde und sich in der neuen Saison weiter nach oben orientieren will.

Kerem Aktürkoglu

LA, 25, TUR | Galatasaray Istanbul – > SL Benfica

Ein anderer türkischer Spieler wechselt ebenfalls in die Primeira Liga – allerdings eine Etage weiter nach oben. Der Linksaußen Kerem Aktürkoglu verlässt Galatasaray nach vier Jahren und wechselt um zwölf Millionen Euro zu Benfica, wo er einen Fünfjahresvertrag erhielt. Bei einem Weiterverkauf würde „Gala“ weitere zehn Prozent vom Gewinn lukrieren. Der 34-fache türkische Teamspieler war zuletzt bei mehreren internationalen Großklubs im Gespräch, stand etwa auf dem Zettel von Real Sociedad und ZSKA Moskau. Für Galatasaray hatte er in 179 Spielen 46 Tore und 42 Assists erzielt und war zuletzt auch ein möglicher Positionskonkurrent für den ÖFB-Legionär Yusuf Demir, der erst am vergangenen Wochenende sein Comeback für den türkischen Meister gab.

Victor Osimhen

ST, 25, NIG | SSC Napoli – > Galatasaray Istanbul

Galatasaray sorgte in den letzten Tagen aber für einen Transfer, der noch wesentlich mehr Aufsehen erregte. Nachdem der wechselwillige Victor Osimhen von Napoli aus dem Kader gestrichen wurde, wechselt der nigerianische Angreifer leihweise für ein Jahr auf den Bosporus. Die Neapolitaner hatten Osimhen ein Preisschild um 130 Millionen Euro umgehängt, das aber offenbar niemand zahlen wollte. Schon Napoli hatte vor vier Jahren knapp 77 Millionen für Osimhen bezahlt und dieser zahlte diese hohe Summe mit 76 Toren in 133 Spielen und dem Gewinn der Meisterschaft im Jahr 2023 zurück. Dass Osimhen nun ein Jahr lang für „Gala“ auf Torjagd gehen wird, ist eine der größten Sensationen der gerade ablaufenden Sommertransferzeit.

Conrad Harder

ST, 19, DEN | FC Nordsjaelland – > Sporting CP

Einen riesigen Transfergewinn verbuchte der dänische Klub Nordsjaelland, der sein Toptalent Conrad Harder nach nur 41 Profieinsätzen und neun Toren nicht mehr halten konnte. Der 19-jährige Angreifer wechselt nach Lissabon zu Sporting und bringt seinem Stammklub 19 Millionen Euro ein. Harder unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2029. Der 181cm große Mittelstürmer war zuletzt auch als möglicher Neuzugang bei Eintracht Frankfurt und Brighton & Hove Albion im Gespräch. Sporting konnte aber auch damit punkten, dass sich der Klub in den letzten Jahren zu einer echten „Skandinavier-Filiale“ entwickelte: Der Däne und Ex-Admiraner Morten Hjulmand ist hier Kapitän und Topstürmer des Teams ist der Schwede Viktor Gyökeres.