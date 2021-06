Gartner unterschreibt bei Traditionsklub, Nübel wechselt zu Niko Kovac

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der...

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Theodor Gebre Selassie

RV, 34, CZE | SV Werder Bremen – > Slovan Liberec

Neun Jahre lang spielte der äthiopisch-stämmige Tscheche Theo Gebre Selassie für den SV Werder Bremen. Leider endete die Ära des verlässlichen Rechtsverteidigers, der vor allem bei der EURO 2012 massiv auf sich aufmerksam machte und es insgesamt auf 54 Länderspiele für Tschechien brachte, mit dem Abstieg der Bremer. Nun lief der Vertrag des 34-Jährigen aus und er kehrt zurück zu dem Klub, von wo er gekommen ist. Slovan Liberec holt Gebre Selassie ablösefrei und gibt ihm einen Einjahresvertrag. Vor seiner Werder-Zeit war Gebre Selassie bereits vier Jahre bei Liberec unter Vertrag gestanden. Der Verein verkündete den Transfer in den sozialen Netzwerken in Form einer herrlichen Prinz von Bel-Air Hommage. Hier geht’s zur Video-Präsentation!

Taylor Harwood-Bellis

IV, 19, ENG | Manchester City – > RSC Anderlecht

Letztes Jahr stellten wir in unserer Serie über die größten Talente der 2002er- und 2003er-Jahrgänge den englischen Innenverteidiger Taylor Harwood-Bellis vor. Der 188cm große Defensivmann aus Stockport ist ein Manchester-City-Eigenbauspieler und hält bei den Skyblues noch einen Vertrag bis 2024. In der vergangenen Saison war Harwood-Bellis für ein halbes Jahr an Blackburn verliehen, wo er sofort Stammspieler war und 19 Pflichtspiele absolvierte. Deshalb soll der Abwehrspieler nun den nächsten Schritt machen und wird an den belgischen Topklub Anderlecht verliehen. Damit wird Harwood-Bellis einen anderen Leihspieler aus England ersetzen: Der US-Amerikaner Matt Miazga wird wohl wieder zum FC Chelsea zurückkehren. Nach seinem Leihjahr bei Anderlecht soll Harwood-Bellis dann bereit für Spiele bei Man City sein.

Alexander Nübel

TW, 24, GER | FC Bayern München – > AS Monaco

Niko Kovac holt den einstigen deutschen U21-Teamtorhüter Alexander Nübel für zwei Jahre zum AS Monaco. Nübel wechselte vor einem Jahr ablösefrei von Schalke 04 zum FC Bayern, kam aber natürlich nie an Manuel Neuer vorbei und absolvierte nur vier Spiele für die Münchner. Deshalb entschied sich Nübel nun für eine langfristige Leihe. Zuletzt waren auch Leipzig, Marseille, Lille und einige andere deutsche Klubs an einer Verpflichtung Nübels interessiert. Beim Dritten der abgelaufenen Ligue-1-Saison ist Nübel als Nummer Eins eingeplant. Zuletzt wollte die Monegassen auch Roman Bürki aus Dortmund verpflichten.

Christian Gartner

ZM, 27, AUT | Admira Wacker Mödling – > Alemannia Aachen

Nachdem er im abgelaufenen Frühjahr nur sieben Einsätze für die Admira verbuchen konnte, kehrt Christian Gartner wieder nach Deutschland zurück. Das einstige Top-Talent wechselt in die Regionalliga zum Traditionsverein Alemannia Aachen. Der jüngste Bundesligatorschütze in der Geschichte des SV Mattersburg spielte in der Vergangenheit bereits für Fortuna Düsseldorf und den MSV Duisburg, aber langanhaltende Knieprobleme, bedingt durch zwei Kreuzbandrisse, verwehrten dem zentralen Mittelfeldspieler eine größere Karriere. In jungen Jahren durchlief Gartner sämtliche Nachwuchsnationalteams des ÖFB und zog unter anderem das Interesse von Rapid, Sturm und St. Pauli auf sich.