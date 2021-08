Gebauer ist ein „Schanzer“, Bozdogan nach Istanbul statt nach Wien

Die Sommertransferzeit ist in vollem Gange und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen...

Die Sommertransferzeit ist in vollem Gange und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Can Bozdogan

ZM, 20, GER/TUR | FC Schalke 04 – > Besiktas Istanbul

Medien brachten den Deutsch-Türken Can Bozdogan zuletzt mit dem SK Rapid in Verbindung. Der 20-Jährige gehört Schalke 04 und war wechselwillig, zumindest leihweise. Nun wechselt der deutsche U20-Nationalspieler in die Türkei und schließt sich vorerst für eine Saison Besiktas Istanbul an. Die Türken halten zudem eine Kaufoption, die auf 2,2 Millionen Euro beziffert ist. Bozdogan kommt ursprünglich aus dem Nachwuchs des 1.FC Köln, spielt aber seit zwei Jahren auf Schalke, wo er es in der Abstiegssaison auf 18 Einsätze für die Kampfmannschaft brachte. Der dynamische Achter ist einer von zahlreichen Neuen bei Besiktas, die zuvor unter anderem Michy Batshuayi, Mehmet Topal und Rachid Ghezzal verpflichteten.

Xherdan Shaqiri

RA, 29, SUI | FC Liverpool – > Olympique Lyon

Der zweifache Champions-League-Sieger Xherdan Shaqiri wechselt von Liverpool nach Lyon und unterschreibt in Frankreich einen Dreijahresvertrag. Für Lyon ist der routinierte, 96-fache Schweizer Teamspieler mit sechs Millionen Euro Ablöse ein echtes Schnäppchen. Zuletzt waren mehrere Klubs aus Frankreich, Italien und Spanien an Shaqiri interessiert, unter anderem Lazio Rom und Villarreal. Bei Lyon soll Shaqiri eine Art „Hybridersatz“ für den ablösefrei zu Barcelona abgewanderten Memphis Depay sein. Zuvor holten die Franzosen auch schon Emerson leihweise vom FC Chelsea.

Luca Waldschmidt

ST, 25, GER | Benfica Lissabon – > VfL Wolfsburg

Nach nur einem Jahr verlässt der 25-jährige Luca Waldschmidt Benfica und wechselt zurück nach Deutschland zum VfL Wolfsburg. Der VW-Klub bezahlte zwölf Millionen Euro Ablöse nach Lissabon und stattete Waldschmidt mit einem Vertrag bis 2025 aus. Für Benfica hatte der einstige Freiburg-Stürmer in 43 Spielen zwölf Tore und vier Assists erzielt und war damit ein wenig hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auch Roger Schmidt wollte Waldschmidt zu der von ihm trainierten PSV Eindhoven holen, der siebenfache Teamspieler entschied sich nun aber für eine Deutschland-Rückkehr.

Christian Gebauer

RA, 27, AUT | Arminia Bielefeld – > FC Ingolstadt

Nach einem Jahr in Bielefeld in der deutschen Bundesliga wechselt der gebürtige Tiroler Christian Gebauer eine Etage tiefer und schließt sich leihweise dem FC Ingolstadt an. Die „Schanzer“ halten zudem eine Kaufoption auf den 27-Jährigen, der für Bielefeld in 24 Spielen nur einen Treffer und einen Assist beisteuerte. Sein einziges Tor gelang Gebauer allerdings bei einem sensationellen 3:3 auswärts gegen die Bayern. In Österreich hatte der 187cm große Rechtsaußen 43 Spiele für die WSG Tirol und 114 Spiele für den SC Rheindorf Altach absolviert. Sein Debüt für Ingolstadt gab Gebauer bereits am vergangenen Wochenende, als er beim 2:0-Auswärtssieg gegen Sandhausen als Rechtsaußen durchspielte.