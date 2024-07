Georgiens EM-Held nach Lyon, Aubameyang wechselt zum Saudi-Aufsteiger

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Georges Mikautadze

ST, 23, FRA | FC Metz – > Olympique Lyon

Mit drei erzielten Treffern war der georgische Angreifer Georges Mikautadze einer der Toptorschützen der vergangenen Europameisterschaft. Nun wechselt der Mittelstürmer innerhalb Frankreichs und darf sich über eine wahre Heimkehr freuen. In der letzten Saison hatte Mikautadze 14 Saisontore für den FC Metz erzielt, musste trotzdem absteigen. Der 29-fache Teamstürmer wechselt nun innerhalb der Ligue 1 zu Olympique Lyon, das 18,5 Millionen Euro für den Georgier bezahlt, nachdem Metz erst vor wenigen Wochen die Kaufoption um 13 Millionen Euro zog und den Georgier von Ajax loseiste. Mikautadze wurde in Lyon geboren, spielte im Nachwuchs bereits sieben Jahre für seinen neuen Klub. Nun unterschrieb der 23-Jährige auch bei der Kampfmannschaft einen Vierjahresvertrag.

Pierre-Émerick Aubameyang

ST, 35, GAB | Olympique Marseille – > Al-Qadsiah

Gabuns große Fußballerlegende Pierre-Émerick Aubameyang verlässt Europa erstmalig und unterschreibt für zwei Jahre in Saudi-Arabien. Aufsteiger Al-Qadsiah bezahlte neun Millionen Euro für Aubameyangs Dienste und setzt seine Aufrüstungsoffensive damit fort. Zuvor hatte der Klub bereits den spanischen Europameister Nacho Fernández und den belgischen Keeper Koen Casteels geholt. Mit Spielern wie Lyons Alexandre Lacazette oder Sevillas Youssef En-Nesyri sind auch noch andere Legionäre aus Europas Topligen beim saudischen Newcomer im Gespräch.

Nikola Milenkovic

IV, 26, SRB | AC Fiorentina – > Nottingham Forest

Der 57-fache serbische Nationalspieler Nikola Milenkovic verlässt die Fiorentina nach sieben Jahren und wechselt in die englische Premier League. Für die Violetten hatte der Innenverteidiger 264 Pflichtspiele absolviert und dabei 17 Tore erzielt. Nun unterschrieb der 195cm-Hüne aus Belgrad einen Fünfjahresvertrag bei Nottingham Forest, das 14,3 Millionen Euro Ablöse an die Italiener bezahlte. Der Abwehrspieler zog bereits in der Vergangenheit immer wieder das Interesse größerer italienischer Klubs, aber auch Premier-League-Klubs wie West Ham oder Tottenham auf sich, blieb der Fiorentina aber über viele Jahre treu.

Martin Terrier

LA, 27, FRA | Stade Rennes – > Bayer 04 Leverkusen

Der deutsche Meister Leverkusen verstärkt seinen linken Flügel mit Rennes-Stütze Martin Terrier, der bei Bayer 04 einen Fünfjahresvertrag unterschrieb. Die Leverkusener ließen sich diesen Transfer 20 Millionen Euro kosten. Terrier spielte zuletzt vier Jahre für Stade Rennes und kam in 141 Spielen auf 51 Tore und 24 Assists. Er spielte dabei zumeist als inverser Winger am linken Flügel, aber auch als Mittelstürmer. Leverkusen verstärkt sich hier vor allem in der Breite und für mehrere Positionen gleichzeitig. Als linker Offensivflügel steht derzeit nur Amine Adli im Kader und im Angriff vertraut man auf Victor Boniface und Patrik Schick, die aber beide vor Abgängen stehen könnten.