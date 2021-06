„Gigi“ wechselt heim nach Parma, Ashley Young back to Birmingham

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der...

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Ilkay Durmus

LM, 27, TUR/GER | St.Mirren FC – > Lechia Gdansk

Nach zwei Jahren in Schottland wechselt der ehemalige Österreich-Legionär Ilkay Durmus nach Polen. Der 27-jährige Linksfuß hatte in Österreich für den FAC, Austria Lustenau, Ried und Wacker Innsbruck gespielt und hatte sich im Sommer 2019 dem St. Mirren FC angeschlossen, wo er unangefochtener Stammspieler war. Zuletzt wurde der kleine Verein respektabler Siebenter in der schottischen Zwölferliga. Vom Siebenten aus Schottland geht’s nun ablösefrei zum Siebenten aus Polen weiter: Durmus unterzeichnete einen Zweijahresvertrag bei Lechia Gdansk.

Thomas Salamon

LV, 32, AUT | Suduva Marijampole – > SKN St. Pölten

Das letzte Jahr verbrachte Thomas Salamon in Litauen, wo er Stammspieler bei Suduva Marijampole war und mit dem Klub Vizemeister wurde. Nun kehrt Salamon nach seinem kurzen Auslandsabenteuer nach Österreich zurück und unterschreibt für ein Jahr beim SKN St. Pölten. Der flexibel einsetzbare Routinier kickte die längste Zeit seiner Karriere für den FK Austria Wien und zuletzt in der 2. Liga beim SV Horn. Nach Gschweidl, Stolz und Tomka ist Salamon bereits der vierte Neue beim Absteiger aus Niederösterreich. Er wird Kofi Schulz ersetzen, der nach dem Abstieg den Verein verlässt.

Ashley Young

LV, 35, ENG | Inter Mailand – > Aston Villa

Nach 1 ½ Jahren in Italien und dem Meistertitel mit Inter Mailand kehrt Ashley Young auf die Insel zurück. Und es ist eine romantische Rückkehr, denn der Linksverteidiger wechselt zu Aston Villa und damit zu dem Klub, der ihn groß gemacht hat. Zwischen 2007 und 2011 spielte Young 4 ½ Jahre lang für die Villans, ehe er um 18 Millionen Euro zu Manchester United wechselte, wo er über acht Jahre unter Vertrag stand. Zuletzt stand auch ein Wechsel zu seinem Stammklub Watford, zum Burnley FC oder zum neuen MLS-Franchise von David Beckham, Inter Miami im Raum. Young entschied sich knapp aber doch für „Villa“ und kommt ablösefrei.

Gianluigi Buffon

TW, 43, ITA | Juventus Turin – > FC Parma

Gigi kann’s nicht lassen! Der mittlerweile 43-jährige Torhüter wechselt nach 20 (!) Jahren zurück zu seinem Stammklub Parma, wo er einen Einjahresvertrag unterzeichnete. Der Weltmeister, zehnfache italienische Meister und 176-fache Nationaltormann der Azzurri wechselte im Sommer 2001 um die damalige Rekordsumme von 53 Millionen Euro von Parma zu Juventus. Für die „Alte Dame“ brachte er es danach auf unglaubliche 685 Einsätze. Insgesamt stand Buffon auf Klubebene 930-mal zwischen den Pfosten seiner drei Teams Parma, Juve und PSG. Die italienische Integrationsfigur war zuletzt auch als möglicher Neuzugang bei Eintracht Frankfurt, Sevilla, Benfica, Olympiakos, Monaco und Toronto gehandelt worden.