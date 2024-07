Giroud wechselt in die USA, Ex-Wolfsberger Peretz zurück in Israel

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Olivier Giroud

ST, 37, FRA | AC Milan – > Los Angeles FC

Am Abend seiner Karriere verlässt der französische Dauerbrenner Olivier Giroud erstmals Europa und wechselt in die USA. Der 37-Jährige kehrt Milan nach drei Jahren und 49 Toren in 132 Spielen den Rücken und schließt sich dem Los Angeles FC an. Dort läuft sein Vertrag bis Jahresende 2025 und zum Ablauf seines Arbeitspapiers wird der 137-fache französische Teamspieler und Weltmeister von 2018 bereits 39 Jahre alt sein. Beim LAFC trifft Giroud unter anderem auf seinen langjährigen Les-Bleus-Teamkollegen Hugo Lloris.

Eliel Peretz

ZM, 27, ISR | Apollon Limassol – > Hapoel Beer Sheva

Der ehemalige Wolfsberg-Mittelfeldspieler Eliel Peretz kehrt in seine israelische Heimat zurück. Peretz kickte von 2020 bis 2022 für den WAC, kam in 57 Partien auf elf Tore und zehn Assists, wechselte danach für neun Monate zurück nach Israel zu Hapoel Haifa und verbrachte das letzte Jahr auf Zypern, wo er für Apollon Limassol acht Tore und sieben Assists in 37 Partien beisteuerte. Nun unterschrieb Peretz einen Dreijahresvertrag bei Hapoel Beer Sheva, dem Dritten in der vergangenen Saison in der Ligat ha’Al. Dort spielt unter anderem auch Alon Turgeman, der ebenfalls eine Bundesligavergangenheit in Wien-Favoriten hatte.

Kasper Schmeichel

TW, 37, DEN | RSC Anderlecht – > Celtic Glasgow

Nach zwei Jahren am europäischen Festland kehrt der 105-fache dänische Teamtorhüter Kasper Schmeichel auf die Insel zurück. Der Sohn von Torhüterlegende Peter Schmeichel schließt sich für eine Saison dem schottischen Meister Celtic an. Der routinierte Däne stand in England die längste Zeit für Leicester City zwischen den Pfosten und war Teil der Mannschaft, die 2016 sensationell den Meistertitel in der Premier League holte. In den letzten Saisonen stand er beim französischen Klub OGC Nizza und beim belgischen Traditionsverein Anderlecht unter Vertrag. Bei Celtic wird er der Nachfolger von Joe Hart sein, der zuletzt seine Fußballschuhe an den Nagel hing.

Samuel Adeniran

ST, 25, USA/NIG | St. Louis City – > Philadelphia Union

Der 196cm große Mittelstürmer Samuel Adeniran war in letzter Zeit immer wieder als möglicher Neuzugang bei österreichischen Klubs im Gespräch. Schon letztes Jahr wurde ein vermeintliches Rapid-Interesse öffentlich und zuletzt wurde der nigerianisch-stämmige US-Amerikaner auch mit dem LASK in Verbindung gebracht. Nun wechselt der Linksfuß innerhalb der Major League Soccer und schließt sich für den Rest des Jahres Philadelphia Union an, das etwa 140.000 Euro Ablöse für den Brecherstürmer bezahlte. In Philadelphia ist einer seiner Mitspieler der einstige WAC-Angreifer Tai Baribo, der in der laufenden Saison bereits sechs Treffer erzielte.