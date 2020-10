Götze wechselt in die Niederlande, Jano zurück nach Spanien

Die Sommertransferzeit 2020 ging am Montag zu Ende. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich....

Die Sommertransferzeit 2020 ging am Montag zu Ende. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Das waren die letzten Transfers des Herbsts.

Wendel

ZM, 23, BRA | Sporting Lissabon – > Zenit St. Petersburg

Mit Sporting Lissabon flog Wendel sang und klanglos gegen den LASK aus dem Europa-League-Playoff. Nun wechselt der 23-jährige Brasilianer rechtzeitig in die Champions League. Zenit St. Petersburg bezahlte 20 Millionen Euro an die Portugiesen und stattete Wendel mit einem Vertrag bis 2025 aus. Der Box-to-Box-Midfielder verbrachte die letzten 2 ½ Jahre in Lissabon und avancierte hier recht schnell zum Stammspieler. Der brasilianische U23-Teamspieler absolvierte 79 Spiele für Sporting und erzielte sechs Tore und acht Assists. Früher im Jahr 2020 wurde Wendel auch schon mit einem Wechsel in die Premier League zum FC Everton in Verbindung gebracht.

Jean-Kévin Augustin

ST, 23, FRA | RB Leipzig – > FC Nantes

In den letzten Saisonen war der französische Stürmer Jean-Kévin Augustin einer der Verlierer im Leipzig-Kader. Der mittlerweile 23-Jährige spielte zwar eine gute Auftaktsaison für die Bullen, in der er neun Bundesligatore beisteuern konnte, wurde dann aber schlichtweg von Mitspielern „überholt“ und war zunächst nur noch Ergänzungsspieler und wurde in der vergangenen Saison gleich zweimal verliehen: Zunächst an Monaco, danach an Leeds United, das aber in der zweiten englischen Leistungsstufe eine eingeschworene Truppe war, weshalb auch hier kaum Platz für Augustin war. Sein letztes Pflichtspieltor erzielte er vor knapp einem Jahr im französischen Cup. Nun verlässt der 177cm große Franzose Leipzig fix und wechselt ablösefrei in seine Heimat. Beim FC Nantes unterzeichnete er einen Zweijahresvertrag.

Jano

DM, 33, ESP | SV Mattersburg – > Fuenlabrada

Auch die letzten Mattersburger „Konkurs-Kicker“ finden nun einen neuen Verein. Nach fast neun Jahren in Österreich, davon 2 ½ in St. Pölten und über sechs im Burgenland, kehrt der Mittelfeldstratege Jano zurück in seine spanische Heimat. Der 33-Jährige unterschreibt nach 161 Bundesligaspielen in Österreich einen Einjahresvertrag beim Fuenlabrada CF. Der Zweitligist startete gut in die neue Saison und holte aus vier Spielen zehn Punkte. Dennoch handelt es sich hier um einen Underdog und somit ist es eher unwahrscheinlich, dass wir Jano nächstes Jahr in La Liga bestaunen können.

Mario Götze

OM, 28, GER | Borussia Dortmund – > PSV Eindhoven

Nach seinem Aus bei Borussia Dortmund hat Mario Götze eine spannende neue Aufgabe gefunden. Der WM-Finaltorschütze von 2014 unterzeichnete einen Zweijahresvertrag bei der PSV Eindhoven und übersiedelt ablösefrei nach Holland. Der 63-fache Nationalspieler bestritt in der vergangenen Saison nur fünf Bundesligaspiele von Beginn an und zählte in den ganzen vier Jahren nach seiner Rückkehr von Bayern zu Dortmund nie dauerhaft zum Stamm beim BVB. Zuletzt wurde vor allem über einen Transfer nach Italien spekuliert: Der AC Milan, Fiorentina und die AS Roma sollen ebenso Interesse bekundet haben, wie der FC Sevilla, West Ham United, Monaco und auch Beckhams neues US-Franchise Inter Miami. Der fünffache deutsche Meister entschied sich nun gegen eine der Topligen und für die Möglichkeit mit der PSV Titel zu gewinnen.