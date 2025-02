Grillitsch schließt sich LaLiga-Schlusslicht an, ÖFB-Talent für Braga

Die Wintertransferzeit der Saison 2024/25 befindet sich in den letzten Zügen und täglich werden die neuesten Übertritte von den Vereinen bekanntgegeben. Wie immer liefern...

Die Wintertransferzeit der Saison 2024/25 befindet sich in den letzten Zügen und täglich werden die neuesten Übertritte von den Vereinen bekanntgegeben. Wie immer liefern wir euch in einem kompakten Viererpaket die neuesten Transfers und erklären kurz und bündig, wie es zum Wechsel gekommen ist.

Florian Grillitsch

DM, 29, AUT | TSG 1899 Hoffenheim – > Real Valladolid

Nach der Ankunft von Christian Ilzer als Cheftrainer der TSG 1899 Hoffenheim stand Florian Grillitsch auf dem Abstellgleis. Bereits im Laufe des Herbsts war klar, dass die Sinsheimer nicht weiter mit ihm planen würden, woraufhin sich der 29-jährige Niederösterreicher zunächst aufgrund einer Innenbandverletzung abmeldete und danach ebenfalls nicht mehr im Kader des deutschen Bundesligisten stand. Nun verlässt Grillitsch die TSG vorerst leihweise und wechselt zum Schlusslicht von LaLiga, Real Valladolid. Der Klub ist Top-Abstiegskandidat in Spanien und liegt acht Punkte hinter dem rettenden Ufer. Eine Kaufoption auf Grillitsch hält der Klub des einstigen brasilianischen Superstars Ronaldo nicht.

Lion Schuster

DM, 24, AUT | SV Sandhausen – > Holstein Kiel II

Der Ex-Rapidler Lion Schuster verlässt den SV Sandhausen nach 1 ½ Jahren und schließt sich der zweiten Mannschaft des deutschen Bundesligisten Holstein Kiel an, die aktuell in der Regionalliga Nord, der vierten deutschen Spielklasse spielt. Der defensive Mittelfeldspieler kam für Sandhausen in 20 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte einen Treffer. Zuletzt wurde er auch als möglicher Neuzugang beim GAK gehandelt, aber Schuster entschied sich für einen Transfer nach Schleswig-Holstein, der aber ein schwieriges Halbjahr verspricht. Die zweite Mannschaft der Kieler ist aktuell Tabellenletzter und rüstet nun ein wenig auf, um die Liga noch halten zu können.

Nosa Edokpolor

LV, 28, AUT | Dinamo Tiflis – > FK Kauno Zalgiris

Nach nicht mal einem halben Jahr verlässt der Linksverteidiger Nosa Edokpolor, der in Österreich unter anderem für Altach und Blau-Weiß Linz auflief, den georgischen Klub Dinamo Tiflis wieder und zieht weiter nach Litauen. Bei Kauno Zalgiris, dem Dritten der abgelaufenen Saison in Litauen, soll er wieder in die Spur finden, nachdem er in Tiflis nur auf 14 Einsätze und einen Assist kam. Edokpolors Trainer in Tiflis war übrigens Ferdinand Feldhofer, der aber im Dezember zu Cercle Brügge abwanderte.

Silvio Zinner

IV/DM, 17, AUT | Union Berlin U19 – > SC Braga U19

Aufmerksame Leser unseres wöchentlichen Nachwuchschecks kennen den 17-jährigen Silvio Zinner bereits. Der einstige St.Pölten-Akademiespieler absolvierte in den letzten 1 ½ Jahren je 17 Spiele für die U17- und U19-Mannschaften von Union Berlin und zudem vier Länderspiele für Österreichs U18-Auswahl. Der 194cm große Defensivspieler kann sowohl in der Innenverteidigung, als auch als Sechser aufgeboten werden. Nun holte der SC Braga aus Portugal den jungen, sehr physisch agierenden Niederösterreicher in seinen Nachwuchskader. In der U19-Mannschaft, die übrigens gegen Rapid aus der Youth League ausschied, soll sich Zinner nun für höhere Aufgaben empfehlen.