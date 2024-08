„Gunners“ holen Sterling, Austro-Kroate Ivanovic zu belgischem Topklub

Die Sommertransferzeit ist in den meisten Ländern bereits in den allerletzten Zügen und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und...

Die Sommertransferzeit ist in den meisten Ländern bereits in den allerletzten Zügen und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Raheem Sterling

LA, 29, ENG | Chelsea FC – > Arsenal FC

Vor zwei Jahren holte der Chelsea FC den 82-fachen englischen Nationalspieler Raheem Sterling um 56 Millionen Euro von Manchester City. Mit nur 19 Toren und zwölf Assists in 81 Pflichtspielen blieb der einstige City-Star bei den „Blues“ aber hinter den Erwartungen. Das nutzt nun Arsenal, das Sterling leihweise für die Saison 2024/25 verpflichten konnte. Der gebürtige Jamaikaner stand zuletzt auch auf der Liste von Juventus Turin, entschied sich nun aber für einen Verbleib in England, wo er mittlerweile bereits für das Gros der Top-Klubs, nämlich Liverpool, Man City, Chelsea und Arsenal unter Vertrag stand. Sein Vertrag bei Chelsea läuft noch bis 2027, eine Kaufoption hält Arsenal nicht.

Eddie Nketiah

ST, 25, ENG | Arsenal FC – > Crystal Palace

Arsenal wiederum gibt mit Eddie Nketiah einen Angreifer ab, der bereits getrost als Urgestein des Klubs bezeichnet werden kann, nachdem er hier neun Jahre spielte – unterbrochen nur durch eine halbjährige Leihe mit Leeds im Jahr 2019. Nketiah, der bei Arsenal stets mit der zweiten Reihe vorliebnehmen musste und nie eindeutiger Stammspieler war, wechselt zu Oliver Glasners Crystal Palace, das mit einem Vertrag bis 2029 einen Langzeitplan mit dem 25-Jährigen verfolgt und 30 Millionen Euro auf den Tisch der „Gunners“ legte. Für Arsenal kam der ghanisch-stämmige Engländer auf 168 Pflichtspieleinsätze und erzielte 38 Tore. In der englischen Nationalmannschaft kam er nur in einer Partie zum Einsatz.

Ivan Toney

ST, 28, ENG | Brentford FC – > Al-Ahli SFC

Das englische Enfant terible und sechsfache Three-Lions-Teamspieler Ivan Toney verlässt Brentford nach vier Jahren und wechselt nach Saudi-Arabien. Brentford hatte den Stürmer im September 2020 um nur 5,6 Millionen Euro aus Peterborough geholt und verkauft ihn nun um 42 Millionen an Al-Ahli. Der kraftvolle Angreifer mit jamaikanischen Wurzeln wird damit künftig vom Ex-Salzburger Matthias Jaissle trainiert und wird mit Spielern wie Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Franck Kessie, Merih Demiral oder Edouard Mendy zusammenspielen.

Franjo Ivanovic

ST, 20, AUT/CRO | HNK Rijeka – > Union Saint-Gilloise

Der Austro-Kroate Franjo Ivanovic verlässt den HNK Rijeka nach nur einem Jahr wieder und schließt sich dem aufstrebenden belgischen Klub Saint-Gilloise an, der stolze vier Millionen Euro Ablöse für den Mittelstürmer bezahlt. Der gebürtige Tiroler war in jungen Jahren aus Mayrhofen nach Deutschland gewechselt und durchlief den Nachwuchs des FC Augsburg, ehe er 2023 in sein kroatisches Vaterland wechselte. Für Kroatien absolvierte Ivanovic auf U21-Level fünf Partien in der Nationalmannschaft. Für Rijeka kam er in 51 Pflichtspielen auf 16 Treffer, weshalb nun Saint-Gilloise auf den Plan trat und Ivanovic mit einem Vierjahresvertrag ausstattete.