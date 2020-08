Hartberg verliert Dossou an Ex-Grbic-Klub, Jeggo wechselt nach Saloniki

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Jodel Dossou RA,...

Jodel Dossou

RA, 28, BEN | TSV Hartberg – > Clermont Foot

Der 28-jährige Beniner Jodel Dossou war in der vergangenen Saison einer der fleißigsten und auch erfolgreichsten Dribbler der heimischen Bundesliga. In 31 Partien für den TSV Hartberg steuerte er sieben Treffer und fünf Assists bei. Nun wechselt der Konterspieler in die zweite französische Liga zu Clermont Foot, dem Ex-Klub von Adrian Grbic. Dossou unterschrieb bei den Franzosen einen Vertrag bis Sommer 2023 – über die Ablösesumme ist bis dato noch nichts bekannt.

James Jeggo

DM, 28, AUS | FK Austria Wien – > Aris Saloniki

Der in Wien geborene Australier James „Jimmy“ Jeggo verlässt die Austria nach zwei Jahren und wechselt nach Griechenland. Der defensive Mittelfeldspieler, der in der Jugend noch in Schwechat spielte, ehe er mit seiner Familie im Jahr 2002 nach Australien auswanderte, schließt sich Aris Thessaloniki an, wo mit Emanuel Sakic und dem jungen Torhüter Fabian Ehmann auch zwei weitere Österreicher unter Vertrag stehen. Jeggo absolvierte in den letzten Jahren 55 Spiele für die Austria und 73 Partien für den SK Sturm Graz und erwies sich stets als kampfkräftiger und ruppiger Spieler, der aber technische Schwächen aufwies und nicht ideal für das Aufbauspiel als Sechser geeignet war. Über Vertragslaufzeit und Ablösesumme – Jeggo hatte in Wien noch ein Jahr Vertrag – wurde bisher nichts bekannt.

Rafinha

RV, 34, BRA | Flamengo – > Olympiakos Piräus

Nach nur einem Jahr in Brasilien kehrt der routinierte Rechtsverteidiger Rafinha wieder zurück nach Europa. Der 34-jährige Rechtsfuß, der ganze acht Jahre für den FC Bayern München auflief und dort in 266 Partien 9 Tore und 29 Assists beisteuerte, wechselt zum griechischen Meister Olympiakos Piräus. Zuletzt hatte Rafinha ein Jahr für den brasilianischen Traditionsklub Flamengo gespielt, nachdem er insgesamt 14 Jahre in Europa verbrachte und neben den Bayern auch für den FC Genua und Schalke 04 spielte. Für Flamengo bestritt er 39 Partien, wobei ihm acht Assists gelangen. Bei Olympiakos ist Rafinha als Rechtsverteidiger eingeplant, könnte aber dank seiner Routine auch als zusätzliches Backup auf der linken Seite fungieren, nachdem der Verein seinen Top-Linksverteidiger Konstantinos Tsimikas gerade erst um 13 Millionen Euro an den FC Liverpool verkaufte.

Tahith Chong

RA, 20, NED | Manchester United – > SV Werder Bremen

Nachwuchsspieler von englischen Topklubs sind in Deutschland spätestens seit Jadon Sancho in Mode gekommen. Der SV Werder Bremen bediente sich nun bei Manchester United und leiht den inversen Winger Tahith Chong für ein Jahr aus. Der auf Curacao geborene Niederländer ist ein Linksfuß, spielt aber mit Vorliebe als Rechtsaußen, um direkt zum Tor ziehen zu können. Im Nachwuchs von Manchester United spielt der U21-Teamspieler mittlerweile seit vier Jahren und sein Vertrag bei den Red Devils läuft noch bis Sommer 2022. Für die Kampfmannschaft stand Chong bisher 16-mal, meist im Rahmen von Kurzeinsätzen oder im Cup, auf dem Platz und steuerte zwei Assists bei. Die meisten Spiele bestritt der 185cm große Offensivmann für die U23-Mannschaft von Man. United, für die er in 35 Spiele 16 Tore und 8 Assists machte. Eine fixe Kaufoption auf den Niederländer hält Werder Bremen nicht.