Heerenveen freut sich über Moskau-Millionen und holt Austria-Wunschstürmer

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Henk Veerman

ST, 29, NED | FC St.Pauli – > SC Heerenveen

Vor zwei Monaten war der 201cm große Mittelstürmer Henk Veerman kurzzeitig ein Thema bei der Wiener Austria. Nun zieht es den 29-Jährigen zurück zu seinem Ex-Klub. Veerman war im Sommer 2018 um 500.000 Euro von Heerenveen zum FC St.Pauli gewechselt, wo er in 39 Spielen 17 Tore erzielte und sieben weitere vorbereitete. Jetzt holt Heerenveen den Stürmer um zwei Millionen Euro zurück und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2023 aus. Vor seiner St.Pauli-Zeit spielte Veerman bereits 3 ½ Saisonen lang für die Niederländer. St.Pauli holte als Ersatz den ebenfalls 201cm großen Dänen Simon Makienok, der zuletzt ein halbes Jahr bei Dynamo Dresden spielte.

Chidera Ejuke

LA, 22, NIG | SC Heerenveen – > ZSKA Moskau

Der russische Top-Klub ZSKA Moskau lässt mit dem zweitteuersten Einkauf seiner Vereinsgeschichte aufhorchen: Der nigerianische Linksaußen Chidera Ejuke kommt um 11,5 Millionen Euro vom SC Heerenveen – nur der Kauf von Evertons Nikola Vlasic vor einem Jahr war mit 15,7 Millionen Euro noch kostenintensiver. Für Heerenveen war es der drittteuerste Verkauf der Vereinsgeschichte nach Miralem Sulejmani und Afonso Alves, der bereits 2007 um 17 Millionen Euro zu Middlesbrough wechselte. Ejuke kam erst vor einem Jahr um zwei Millionen Euro von Valerenga Oslo zu Heerenveen und schlug gleich voll ein: In 29 Partien für die Niederländer erzielte der flinke Offensivmann zehn Tore und sechs Assists. In Moskau unterschrieb er nun einen Vertrag bis Sommer 2024.

Moussa Ndiaye

IV, 18, SEN | ASPIRE Academy – > FC Barcelona B

Der FC Barcelona verstärkt – vorerst – seine zweite Mannschaft mit dem senegalesischen Abwehrtalent Moussa Ndiaye. Das sieht auf den ersten Blick nach nichts Besonderem aus, allerdings kommt der 18-Jährige aus der ASPIRE Academy, einer katarischen Nachwuchsakademie, die es noch keine 15 Jahre gibt, jetzt aber erstmalig die Früchte ihrer Arbeit erntet. Auch der LASK bediente sich gelegentlich bei der Akademie, vor allem aber wechselten einige ASPIRE-Nachwuchstalente zu KAS Eupen nach Belgien. Moussa Ndiaye ist nun der erste Spieler, für den man offiziell eine Ablösesumme lukriert – in diesem Fall eine halbe Million Euro. Die ASPIRE Academy ist dafür bekannt, zahlreiche junge Talente aus afrikanischen Ländern zusammenzutragen und sie in Katar auszubilden.

Enner Valencia

ST, 30, ECU | Tigres UANL – > Fenerbahce

Fenerbahce verstärkt seine Offensive mit dem Rekordtorschützen Ecuadors. Enner Valencia erzielte in 54 Länderspielen 31 Tore für das südamerikanische Land und gilt in seiner Heimat als Star. Drei Jahre lang spielte Valencia in der Premier League für West Ham United und den FC Everton, zuletzt ging er in Mexiko für die Tigres UANL auf Torjagd. In der abgelaufenen Saison erzielte er allerdings nur zwei Tore und fünf Assists in 29 Pflichtspielen. Der Stürmer, der auch als Rechtsaußen und gegebenenfalls auch auf der linken Angriffsseite aufgeboten werden kann, wechselt ablösefrei nach Istanbul und unterschrieb einen Dreijahresvertrag.