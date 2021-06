Hertha macht das Rennen um Serdar, Top-Talente nach Leverkusen und Linz

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der...

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Suat Serdar

DM, 24, GER | FC Schalke 04 – > Hertha BSC

Acht Millionen Euro legt Hertha BSC auf den Tisch, um den mit Schalke 04 abgestiegenen Suat Serdar in die deutsche Hauptstadt zu lotsen. Serdar spielte zuletzt drei Jahre für Schalke und war weitgehend Stammspieler im zentralen Mittelfeld der Knappen. Der 24-Jährige hat eher defensive Stärken, ist aber als moderner Box-to-Box-Midfielder zu bezeichnen. In den letzten Jahren war Serdar mit mehreren Bundesligisten wie Eintracht Frankfurt oder Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht worden, aber auch internationale Klubs wie Rennes, Marseille oder sogar der FC Barcelona sollen Interesse am Deutsch-Türken gehabt haben. Die Berliner planen jedenfalls langfristig mit dem Mittelfeldspieler: Serdar unterschrieb gleich bis 2026.

Zidan Sertdemir

ZM, 16, DEN | FC Nordsjaelland U19 – > Bayer 04 Leverkusen

Erst im Februar feierte Zidan Sertdemir seinen 16. Geburtstag – nun folgte sein erster großer Wechsel. Der dänische Juniorennationalspieler mit türkischen Wurzeln schließt sich Bayer 04 Leverkusen an, das ihn schon von Kindesbeinen an beobachtete. Der Linksfuß gilt als feiner Techniker mit enormer Übersicht und wird vor allem auf der Acht, aber auch auf der Zehn und der Sechs eingesetzt. Sertdemir gilt gemeinhin aber eher als Mittelfeldorganisator, als als explosiver Offensivspieler. In der abgelaufenen Saison kam er bereits 15-jährig in der Reservemannschaft des dänischen Ausbildungsklubs Nordsjaelland zum Einsatz. Der Wechsel wird im Juli „vorbehaltlich der finalen Zustimmung der FIFA“ über die Bühne gehen, wie der Verein mitteilte.

Stefan Radulovic

ZM, 19, AUT | FK Austria Wien – > LASK

Nach Kampfmannschaftsstürmer Christoph Monschein wechselt nun auch das Nachwuchstalent Stefan Radulovic von der Austria zum LASK. Bei den Fans der Wiener hinterlässt dies Verärgerung, denn Radulovic galt als eines der größten Talente des Klubs und viele Beobachter hätten dem zentralen Mittelfeldspieler auch schon mehr Kampfmannschaftseinsätze zugetraut. In der abgelaufenen Saison spielte der 19-Jährige 24 Partien für die Young Violets, kam für die „Erste“ aber nur 20 Minuten im ÖFB-Cup zum Einsatz. Der spielstarke Achter kommt ablösefrei nach Linz und unterzeichnet bei den Linzern einen Dreijahresvertrag.

Bernd Gschweidl

ST, 25, AUT | SV Ried – > SKN St. Pölten

In seinen 1 ½ Jahren bei der SV Ried wurde der einstige U21-Teamspieler Bernd Gschweidl nie richtig glücklich. In der 2. Liga traf er noch einigermaßen regelmäßig, aber in der Bundesliga brachte er es in 22 Partien nur auf zwei Tore und drei Assists. Deshalb folgt nun der neuerliche Schritt zurück: Gschweidl unterzeichnete einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr beim SKN St. Pölten, der den sofortigen Wiederaufstieg in die Bundesliga anpeilt. Bereits im Nachwuchs hatte Gschweidl vier Jahre in der St. Pöltener Akademie gespielt und im Jahr 2016 kickte er ein halbes Jahr für die Kampfmannschaft, wobei er zwei Tore in zwölf Partien machte. Weiters stand der Niederösterreicher bereits bei Wolfsberg, Wiener Neustadt, Horn, Grödig und Altach unter Vertrag, weshalb man ihn mittlerweile getrost als Wandervogel bezeichnen kann.