Higuain wechselt zum Beckham-Franchise, Barcelona holt Depay aus Lyon

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Éver Banega

ZM, 32, ARG | FC Sevilla – > Al-Shabab

Der dreifache Europa-League-Sieger und 65-fache argentinische Nationalspieler Éver Banega verlässt den FC Sevilla ablösefrei und wechselt nach Saudi-Arabien. Der 174cm große Box-to-Box-Midfielder schließt sich für drei Jahre Al-Shabab an. Der routinierte Südamerikaner bestritt allein in der spanischen LaLiga unglaubliche 315 Partien und erzielte dabei 27 Tore und 42 Assists. In der Europa League brachte er es inklusive Qualifikation auf 51 Einsätze. Beim Al-Shabab FC aus der saudischen Hauptstadt Riad wird Banega der unumstrittene Starspieler sein. Die anderen acht Legionäre gelten eher als „No-Names“.

Lucas Biglia

DM, 34, ARG | AC Milan – > Karagümrük

Ein anderer routinierter Argentinier findet in der Türkei seine neue fußballerische Heimat: Nach drei Jahren verlässt Lucas Biglia den AC Milan und wechselt ablösefrei zum Aufsteiger Karagümrük. Zuvor hatte Biglia vier Jahre für Lazio Rom und sogar sieben Jahre für den RSC Anderlecht gespielt. Der 58-fache argentinische Teamspieler, der auch einen italienischen Reisepass hat, ist einer von mehreren namhaften Neuzugängen beim Neuling der Süper Lig. Zuvor hatte Karagümrük bereits Spieler wie Mevlüt Erdinc (Fenerbahce), Eric Lichaj (Ex-Aston-Villa) und Ervin Zukanovic (bosnischer Teamspieler, zuletzt bei SPAL) verpflichtet. Bisher bezahlte der Klub aber keinen Cent Ablöse für seine insgesamt neun neuen Akteure.

Memphis Depay

LA, 26, NED | Olympique Lyon – > FC Barcelona

Cleverer Transfer durch den FC Barcelona: Die Katalanen verpflichten den 26-jährigen Lyon-Kapitän Memphis Depay um 25 Millionen Euro plus fünf Millionen Bonuszahlung im Jahr 2021. Depay, 53-facher niederländischer Nationalspieler, ist der erste Neuzugang unter Neo-Coach Ronald Koeman. Zuletzt spielte der flinke Linksaußen 3 ½ Jahre für Olympique Lyon, wo er in 104 Pflichtspielen starke 46 Tore und 33 Assists beisteuerte. Alleine in der neuen Ligue-1-Saison in Frankreich erzielte Depay in den ersten beiden Runden drei Treffer. Zuletzt waren auch die AS Roma und Borussia Dortmund an einer Verpflichtung des ghanaisch-stämmigen Offensivspielers interessiert.

Gonzalo Higuaín

ST, 32, ARG | Juventus Turin – > Inter Miami CF

Der 32-jährige Gonzalo Higuaín wechselt zu David Beckhams US-Franchise nach Miami. Der je dreifache spanische und italienische Meister wechselt zum Newcomer-Klub, wo er mit einem Bruttogehalt von 15 Millionen Euro jährlich rechnen darf. Bei Juventus hatte man Higuaín keine große Zukunft zugesichert, auch weil man sich derzeit intensiv um Luis Suárez vom FC Barcelona bemüht. Inter Miami avanciert damit zu einem echten Starensemble: Zuletzt hatte man bereits Blaise Matuidi, Rodolfo Pizarro und Matías Pellegrini verpflichtet. Der Start in die erste Major-League-Saison verlief nicht nach Wunsch: Aus den ersten acht Partien holte Inter Miami nur zehn Punkte.