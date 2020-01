Hoffenheim holt Dabbur, einstiger Bickel-Wunschspieler zurück in Dänemark

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und...

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne.

Dmitri Skopintsev

LV, 22, RUS | FK Krasnodar – > Dinamo Moskau

Der einstige Red-Bull-Youngster Dmitri Skopintsev legte nach seinem Aus in Liefering eine sehr interessante Karriere hin: Der Russe war 18-jährig aus dem Nachwuchs von RB Leipzig nach Liefering gewechselt, konnte sich aber nie wirklich durchsetzen. Nach nur einem Jahr ging’s weiter zum FK Rostov, danach zu Baltika Kaliningrad und schließlich zum FK Krasnodar, wo er recht spontan zum Stammspieler wurde, gegen Ende des Jahres 2019 aber immer wieder auf der Bank saß. Fast sechs Jahre nachdem sein Heimatklub Dinamo Moskau ihn in den Nachwuchs von Zenit St.Petersburg abgab, holt ihn ebendieser Heimatklub nun wieder zurück. Der weiterhin erst 22-jährige Linksverteidiger unterschreib bei Dinamo einen Vertrag bis Sommer 2024 und kostete stolze 4,3 Millionen Euro Ablöse.

Munas Dabbur

ST, 27, ISR | FC Sevilla – > TSG 1899 Hoffenheim

Es wurde am Ende doch keine Salzburg-Rückkehr, sondern ein neues Abenteuer in der deutschen Bundesliga. Munas Dabbur wechselt um 12 Millionen Euro zur TSG 1899 Hoffenheim und unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2024. Für Sevilla kam der 21-fache israelische Teamspieler nur sporadisch zum Einsatz: In der Liga brachte er es gerademal auf 24 Einsatzminuten und einzig in der Gruppenphase der Europa League spielte er regelmäßig. Dort erzielte der österreichische Schützenkönig der Vorsaison drei Tore und zwei Assists in sechs Partien. Für die Hoffenheimer ist der 27-Jährige der Rekordtransfer der Vereinshistorie. Einzig für Diadie Samassekou, den Dabbur damit in Deutschland wiedertrifft, zahlte man gleich viel.

Daniele de Rossi

DM, 36, ITA | Boca Juniors – > Karriereende

Als Daniele de Rossi im vergangenen Juli einen Vertrag bei den Boca Juniors unterschrieb, betonte er, dass er immer davon träumte im Bombonera für die Blau-Gelben aufzulaufen. Das war ihm schließlich auch vergönnt und bei seinem Debüt im argentinischen Cup gegen Almagro traf der italienische Routinier auch prompt. Insgesamt brachte es der Römer auf sieben Einsätze für Boca und schien dem 36-Jährigen schließlich auch zu reichen: De Rossi ließ den Vertrag in Buenos Aires auslaufen und beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Vor seinem Argentinien-Intermezzo spielte der 117-fache Nationalspieler ausschließlich für die AS Roma. In 616 Pflichtspielen erzielte er 63 Tore und bereitete 54 weitere vor.

Anders Dreyer

RA, 21, DEN | Brighton & Hove Albion – > FC Midtjylland

Im Sommer 2018 war der junge Däne Anders Dreyer beim SK Rapid im Gespräch. Aus dem Transfer des giftigen Flügelstürmers wurde schlussendlich nichts, auch weil Brighton & Hove Albion mit zwei Millionen Pfund eine Summe an Esbjerg überwies, bei der Fredy Bickel damals nicht mitgehen wollte. In Brighton kam Dreyer nur für die U23 zum Einsatz und so wurde er später nach Schottland zu St.Mirren und zuletzt in die niederländische Eredivisie zum SC Heerenveen verliehen, wo er mit einem Tor und zwei Assists in nur 222 Ligaminuten Teilerfolg verbuchen konnte. Befriedigend war die Lage für den 21-Jährigen aber nicht und so verließ Dreyer Brighton nun fix. Der U21-Teamspieler wechselt zum dänischen Tabellenführer Midtjylland und unterschrieb einen Vertrag bis 2024.