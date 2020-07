Hosiner und Wydra wechseln ligaintern, Xavi schnappt sich Santi Cazorla

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Philipp Hosiner ST,...

Philipp Hosiner

ST, 31, AUT | Chemnitzer FC – > Dynamo Dresden

An Philipp Hosiner lag es definitiv nicht, dass der Chemnitzer FC in die Regionalliga absteigen musste. Der Burgenländer steuerte in der vergangenen Drittligasaison in 28 Spielen 19 Tore und 6 Assists bei, wurde damit Dritter in der Torschützenliste. Auch in der kommenden Saison wird Hosiner in der 3.Liga auf Torjagd gehen: Der 31-Jährige schließt sich für zwei Jahre dem Zweitligaabsteiger Dynamo Dresden an – der direkte Wiederaufstieg ist das ausgegebene Ziel für die Dresdner. Dynamo ist in Deutschland bereits Hosiners sechster Klub. Vor Chemnitz spielte er für Union Berlin und den 1.FC Köln, sowie in jungen Jahren für Sandhausen und den Nachwuchs von 1860 München, wohin er bereits im Alter von 17 Jahren wechselte.

Dominik Wydra

DM, 26, AUT | Erzgebirge Aue – > Eintracht Braunschweig

Der Ex-Rapidler Dominik Wydra bleibt in der 2. Deutschen Bundesliga: Nachdem sein Vertrag in Aue aufgelöst wurde, schließt sich Wydra dem Aufsteiger Eintracht Braunschweig an. Wydra hatte zuvor auch schon für Bochum und Paderborn gespielt und steht mittlerweile seit fünf Jahren in Deutschland unter Vertrag. In der 2. Deutschen Bundesliga brachte er es bisher insgesamt auf 93 Einsätze, in denen er zwei Tore und zwei Assists beisteuerte. Dabei spielte der umsichtige Sechser zumeist im zentral-defensiven Mittelfeld, aber auch häufig in der Innenverteidigung oder sogar als Rechtsverteidiger. Bei Braunschweig unterschrieb Wydra einen Vertrag bis 2022.

Santi Cazorla

ZM, 35, ESP | Villarreal CF – > Al-Sadd Sports Club

Knapp 20 Operationen musste der 81-fache spanische Teamspieler und zweifache Europameister über sich ergehen lassen. Lange Zeit war nicht mal klar, ob sein Knöchel zu retten sein wird. Aber der 35-Jährige biss sich durch und erlebte in der vergangenen Saison bei Villarreal einen zweiten Frühling. In 35 La-Liga-Spielen erzielte er elf Tore und bereitete zehn weitere vor. Nach dem letzten Spiel der Saison ließen ihn seine Kollegen, wohlwissentlich, dass er den Verein verlassen würde, hochleben. Santi Cazorla wechselt nach Katar zum Al-Sadd Sports Club, der von seinem einstigen Mitspieler und EM-Kollegen Xavi trainiert wird. Al-Sadd ist derzeit Dritter in der Qatar Stars League und galt bisher als No-Name-Truppe. Die katarische Meisterschaft soll am kommenden Wochenende weitergeführt werden.

Adil Aouchiche

OM, 18, FRA/ALG | Paris Saint-Germain – > AS Saint-Étienne

Eines der größten Talente von PSG wechselt ablösefrei zum Ligakonkurrenten Saint-Étienne. Den französischen U18-Teamspieler Adil Aouchiche stellten wir bereits in unserer Serie über die größten Nachwuchstalente der Welt vor. Der offensive Mittelfeldspieler, der vergangene Woche seinen 18.Geburtstag feierte, bestritt in der abgebrochenen Saison seine ersten drei Pflichtspiele für die Kampfmannschaft von PSG, zieht nun aber weiter, um mehr Spielpraxis zu erhalten. Bei Saint-Étienne erhielt Aouchiche einen Dreijahresvertrag. Zuletzt waren auch die deutschen Klubs Schalke 04, Bayer 04 Leverkusen und Bayern München an einer Verpflichtung des Youngsters interessiert.