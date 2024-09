Hummels wird Römer, Mata wechselt nach „Down Under“

Die Sommertransferzeit ist in den meisten Ländern bereits beendet und dennoch gibt es weiterhin den einen oder anderen interessanten Übertritt auf der nationalen und...

Die Sommertransferzeit ist in den meisten Ländern bereits beendet und dennoch gibt es weiterhin den einen oder anderen interessanten Übertritt auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Mats Hummels

IV, 35, GER | Borussia Dortmund – > AS Roma

Der 35-jährige, einstige Weltmeister Mats Hummels schließt sich für ein Jahr der AS Roma an. Bereits vor einer Woche wurde der Transfer fixiert, der vor allem ÖFB-Legionär Kevin Danso, der sich mit der Roma bereits einig war, verschnupft hinterließ. Hummels’ Vertrag in Dortmund wurde zuletzt nach fünf Jahren nicht mehr verlängert und seit Juli war der routinierte Innenverteidiger auf Vereinssuche. Seitdem gab es zahlreiche Interessenten für den 78-fachen deutschen Teamspieler, beispielsweise West Ham United, Real Sociedad, Mallorca oder Bologna. Am Ende wurde es aber die Roma, wo Hummels den nach Saudi-Arabien abgewanderten Chris Smalling ersetzen soll.

Juan Mata

OM, 36, ESP | Vereinslos – > Western Sydney Wanderers

Ein anderer ehemaliger Weltmeister entschied sich für einen Transfer nach Down Under. Der 36-jährige Spanier Juan Mata war zuletzt schon ein halbes Jahr vereinslos, nachdem er davor ein halbes Jahr in Japan bei Vissel Kobe verbrachte, wo sein Landsmann Andrés Iniesta über mehrere Jahre der Star im Team war. Nun wechselt Mata in die australische A-League und unterschrieb einen Einjahresvertrag bei den Western Sydney Wanderers. Der Klub wurde in der vergangenen Saison Siebter in der australischen Zwölferliga und will sich heuer wieder für die Playoffs qualifizieren.

Filip Kostic

LM, 31, SRB | Juventus Turin – > Fenerbahce Istanbul

Fenerbahce Istanbul schließt sein durchaus beeindruckendes Transferprogramm mit der Leihe von Juventus-Linksfuß Filip Kostic ab. Der langjährige Bundesligaprofi und 64-fache serbische Teamspieler kommt für ein Jahr, aber ohne Kaufoption. Fenerbahce, das seinen etatmäßigen Linksverteidiger Ferdi Kadioglu um 30 Millionen Euro an Brighton verkaufte, hatte zuvor bereits Spieler wie Youssef En-Nesyri von Sevilla, Caglar Söyüncü von Atlético Madrid, Allan Saint-Maximin von Al-Ahli, Rade Krunic von Milan, Sofyan Amrabat von der Fiorentina, sowie mehrere Talente verpflichtet.

Marco Krainz

ZM, 27, AUT | FC Blau-Weiß Linz – > EN Paralimniou

Österreich hat einen neuen Zypern-Legionär: Marco Krainz verlässt Blau-Weiß Linz nach zwei Jahren und schließt sich dem zyprischen Erstligisten Enosis Neon Paralimniou an. Der langjährige Austria-Nachwuchsspieler war für die Linzer auf einen Treffer und vier Assists in 51 Partien gekommen und gehörte zur Meistermannschaft der zweiten Liga, die den Bundesligaaufstieg schaffte. Zudem absolvierte er auch 181 Spiele für Austria Lustenau und den FAC. Bei seinem neuen Klub kommt er in eine Truppe, in der in der letzten Ligapartie gleich acht Legionäre in der Startelf standen. In der vergangenen Saison hatte „ENP“ noch in Zyperns zweiter Liga gespielt.