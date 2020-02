Ilsanker wechselt zur Eintracht – RBS verleiht Prevljak nach Belgien

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und...

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne.

Stefan Ilsanker

DM, 30, AUT | -> RB Leipzig –> Eintracht Frankfurt

Der österreichische Legionär Stefan Ilsanker wechselt innerhalb der Deutschen Bundesliga von RB Leipzig zu Eintracht Frankfurt. Bei seinem neuen Klub steht mit Adi Hütter ein Landsmann an der Seitenlinie und mit Martin Hinteregger trifft er auf einen Kollegen, den er vom österreichischen Nationalteam gut kennt. Frankfurt hatte Handlungsbedarf im defensiven Mittelfeld, da der Schweizer Gelson Fernandes sich Anfang Januar verletzte und drei bis vier Monate ausfallen wird. Die Ablösesumme soll nur 500.000 Euro betragen, womit die Eintracht viel Routine um wenig Geld erhält. Ilsanker bestritt insgesamt 105 Meisterschaftsspiele für die Leipziger.

Smail Prevljak

ST, 24, BIH |RB Salzburg -> KAS Eupen (leihweise)

RB Salzburg verlieh Mittelstürmer Smail Prevljak in die belgische Jupiler Pro League an KAS Eupren. Der Bosnier kam in dieser Saison nur in vier Meisterschaftsspielen zum Einsatz und trotz der zahlreichen Abgänge sah die Aussicht auf mehr Spielpraxis nicht gut aus. Seine beste Saison hatte der Angreifer beim SV Mattersburg, wo er in 32 Meisterschaftsspielen 16 Treffer erzielte. Für RB Salzburg traf er zwölf Mal in 36 Liga-Partien. Bei den Salzburgern ist einerseits der 17-jährige Karim Adeyemi für höhere Aufgaben bereits, andererseits wurde gestern Abend die Verpflichtung von Basel- Flügelstürmer Noah Okafor fixiert.

Jacob Bruun Larsen

LA, 21, DEN | Borussia Dortmund – > TSG Hoffenheim

Der 21-jährige Offensivspieler Jacob Bruun Larsen verlässt den BVB und unterschrieb bis 2024 bei der TSG Hoffenheim. Sein neuer Arbeitgeber setzte sich auf der Jagd nach dem jungen Spieler unter anderem gegen Eintracht Frankfurt durch und bekommt einen pfeilschnellen Spieler, der insbesondere im Eins-gegen-Eins seine Stärkern hat und über einen guten Torriecher verfügt. In der Saison 2018/19 war der Däne einer der Shooting-Stars beim BVB und kam auf insgesamt 24 Meisterschaftsspiele. Heuer wurde er jedoch nur vier Mal eingesetzt, wobei er jedes Mal als Joker in die Partie kam. Hoffenheim zahlte rund neun Millionen Euro an den BVB.

Angelino

LV, 23, ESP |Manchester City – > RB Leipzig

Knapp vor Ende des Winter-Transferfensters schlug RB Leipzig noch einmal zu und lieh den 23-jährigen Linksverteidiger Angelino von Manchester City aus. Der Tabellenführer der Deutschen Bundesliga soll eine Kaufoption in der Höhe von 30 Millionen Euro besitzen. Angelino kam Anfang der neuen Saison um rund 12 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zu den Citizens, für die er jedoch bislang nur sechs Partien bestritt. Bei der PSV Eindhoven fiel er mit vielen Assists auf, so bereite er in 43 Partien zwölf Treffer vor.