Ilzer kriegt neuen Innenverteidiger, Bayern-Supertalent wird verliehen

Die Wintertransferzeit der Saison 2024/25 befindet sich in den letzten Zügen und täglich werden die neuesten Übertritte von den Vereinen bekanntgegeben. Wie immer liefern...

Die Wintertransferzeit der Saison 2024/25 befindet sich in den letzten Zügen und täglich werden die neuesten Übertritte von den Vereinen bekanntgegeben. Wie immer liefern wir euch in einem kompakten Viererpaket die neuesten Transfers und erklären kurz und bündig, wie es zum Wechsel gekommen ist.

Adam Aznou

LV, 18, MOR/ESP | FC Bayern München – > Real Valladolid

Bereits in unserer Serie über die größten Nachwuchstalente des Jahrgangs 2006 präsentierten wir Adam Aznou. Und um den in Barcelona geborenen Marokkaner zu bemerken, musste man auf der internationalen Fußballbühne nicht tief graben. Der Linksverteidiger bestritt bereits drei Länderspiele für Marokko und lief dreimal für die Bayern auf, wo er aber aktuell noch keine Chance auf regelmäßige Einsätze hat. Deshalb verleihen die Bayern ihr Toptalent nach Spanien, wo Aznou für den Rest der Saison für Real Valladolid auflaufen wird. Der Tabellenletzte der LaLiga leidet aktuell vor allem unter der schwachen Offensive, weshalb man mit dem enorm offensiv agierenden Linksverteidiger Aznou neue Impulse setzen möchte. Eine Kaufoption hat der spanische Klub natürlich nicht und es wird erwartet, dass Aznou schon bald auch ein größeres Thema bei den Bayern werden kann.

Leo Östigard

IV, 25, NOR | Stade Rennes – > TSG 1899 Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim fand kurz vor Ende der Transferzeit doch noch den gewünschten Innenverteidiger. Der 28-fache norwegische Teamspieler Leo Östigard kommt leihweise, aber ohne Kaufoption vom französischen Klub Stade Rennes. Zuletzt galten auch die Österreicher Gernot Trauner und Stefan Posch als mögliche Neuzugänge bei der Ilzer-Elf. Leo Östigard spielt bereits zum zweiten Mal in Deutschland, nachdem er die Saison 2019/20 leihweise auf St. Pauli verbrachte. Seitdem spielte er außerdem für Coventry, Stoke, Genua, Napoli und schließlich Rennes. Trotz seiner eher kleinen Körpergröße von 183cm gilt der Norweger als ausgesprochen kompromissloser Zweikämpfer.

Carney Chukwuemeka

ZM, 21, ENG | Chelsea FC – > Borussia Dortmund

Der im burgenländischen Eisenstadt geborene Carney Chukwuemeka wechselt leihweise und mit Kaufoption von Chelsea nach Dortmund. Der zentrale Mittelfeldspieler wurde im Sommer 2022 um 18 Millionen Euro von Aston Villa zu den Blues transferiert, spielte aber an der Stamford Bridge kaum eine Rolle. Er kam in 2 ½ Jahren auf 32 Einsätze, stand in der laufenden Saison in keinem Premier-League-Kader und lief lediglich viermal in der Conference League und einmal im Cup auf. Beim BVB wird Chukwuemeka auch ein Konkurrent für ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer werden. Zuletzt galt er auch als möglicher Neuzugang bei Juventus, Lazio oder West Ham United.

Marco Asensio

RA, 29, ESP | Paris Saint-Germain – > Aston Villa

Der dreifache Champions-League-Sieger Marco Asensio verlässt PSG nach 1 ½ Jahren leihweise und wechselt für den Rest der Saison zu Aston Villa. Der schussstarke Linksfuß aus Mallorca hatte beim französischen Meister nie die Erwartungen erfüllt und kam in 47 Spielen nur auf sieben Tore und elf Assists. In den letzten Monaten war der langjährige Real-Madrid-Akteur und 38-fache spanische Nationalspieler nur noch Ersatz und wurde lediglich sporadisch in Schlussphasen eingewechselt. Bei Aston Villa, das keine Kaufoption auf Asensio besitzt, soll er nun wieder in die Spur finden. Bei den Villans ist er nach Malen, García, Disasi und Rashford der fünfte Winterneuzugang.