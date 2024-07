Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Troy Parrott

ST, 22, IRL | Tottenham Hotspur – > AZ Alkmaar

Lange Zeit galt der 22-jährige Troy Parrott als eines der größten Talente seines Jahrgangs weltweit. Bei Tottenham bekam der 23-fache irische Nationalspieler aber nie eine ernsthafte Chance und spielte nur viermal in der Kampfmannschaft. Leihen führten ihn in den letzten vier Jahren zu Millwall, Ipswich, den Milton Keynes Dons, Preston North End und zuletzt in die Niederlande zu Excelsior Rotterdam, wo er mit zehn Saisontreffern überzeugen konnte. Nun verlässt der 185cm große Mittelstürmer die Spurs fix und wechselt zu AZ Alkmaar, das ihn bis 2029 bindet und eine Ablöse von vier Millionen Euro nach London überwies. Der Ire wurde zuletzt auch als möglicher Neuzugang beim SC Freiburg und beim SV Werder Bremen gehandelt.

Gaetano Oristanio

OM, 21, ITA | Inter Mailand – > Venezia FC

Ein anderes Megatalent aus diesem Jahrgang ist Gaetano Oristanio. Aber wie Troy Parrott hatte auch er die Bürde des Großklubs zu tragen und kam für Inter Mailand zu keinem einzigen Kampfmannschaftseinsatz. Verliehen wurde der 21-jährige Spielmacher ins niederländische Volendam und an Cagliari Calcio, wo er zwei Tore und einen Assist in 27 Partien beisteuerte. Fuß fassen soll der Linksfuß fürs offensive Mittelfeld nun beim venezianischen Aufsteiger: Der Venezia FC bezahlte vier Millionen Euro Ablöse an Inter und bindet Oristanio für fünf Jahre. Venezia setzte sich im Werben um den Linksfuß damit unter anderem gegen den Genua CFC durch.

Mehdi Taremi

ST, 31, IRN | FC Porto – > Inter Mailand

Der Ersatz für den bei Inter Mailand auf dem Abstellgleis befindlichen, 116-fachen österreichischen Teamspieler Marko Arnautovic kommt wohl aus dem Iran: Mehdi Taremi verlässt den FC Porto nach vier Jahren und 91 Toren, sowie 56 Assists in 182 Spielen und schließt sich für drei Jahre den Interisti an, die den 86-fachen iranischen Nationalspieler ablösefrei bekamen. Taremi wurde je zweimal Torschützenkönig im Iran und in Portugal und feierte immerhin einen Meistertitel und drei Cupsiege mit dem FC Porto. Noch im letzten Jahr stand der iranische Stürmer auf der Liste von Klubs wie Manchester United, AC Milan oder Tottenham.

Martin Fraisl

TW, 31, AUT | FC Midtjylland – > CD Mafra

Vor sechs Jahren wurde der heute 31-jährige Torhüter Martin Fraisl zu einem wahren Weltenbummler. Der einstige FAC-Keeper spielte in Rumänien für Botosani, in Deutschland für Sandhausen, Schalke 04 und Bielefeld, in den Niederlanden für ADO Den Haag und zuletzt für den dänischen Spitzenklub Midtjylland. Nachdem er bei Schalke und Bielefeld Stammkeeper war, stand er für Midtjylland nur in sieben Meisterschafts- und drei Cuppartien zwischen den Pfosten. Die nächste Station für den Niederösterreicher ist nun Portugal: Fraisl unterzeichnete einen Vertrag beim Zweitligisten Mafra, der eine Kooperation mit Midtjylland unterhält und nun bereits neun ehemalige Midtjylland-Akteure im Kader hat.